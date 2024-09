Sao Hàn 29/9: Son Ye Jin hé lộ nơi ở, phim mới của Park Seo Joon bị chê

(VTC News) -

Những tin tức đáng chú ý về sao Hàn trong ngày 29/9.

Son Ye Jin khoe không gian riêng của con trai trong căn nhà mới

Son Ye Jin gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh trong căn hộ đắt đỏ của mình. Bà xã Hyun Bin tiết lộ một góc nhỏ được trang trí với đầy những thú nhồi bông siêu dễ thương của cậu con trai đầu lòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Son Ye Jin hé lộ hình ảnh bên trong ngôi nhà của mình với người hâm mộ. Vài ngày trước, Son Ye Jin cũng đã đăng một bức ảnh selife trong phòng thay đồ rộng lớn của mình, với quần áo và phụ kiện sang trọng được trưng bày ở phía sau.

Son Ye Jin khoe không gian riêng của con trai trong căn nhà mới.

Hiện tại, cặp đôi Son Ye Jin và Hyun Bin đang rao bán căn hộ áp mái sang trọng này tại Achyeon-dong, tỉnh Gyeonggi. Được biết, căn hộ có giá trị lên đến 7 tỷ won (khoảng 5,34 triệu USD) và dự kiến sẽ mang về cho cặp đôi một khoản lợi nhuận đáng kể là 2,2 tỷ won (khoảng 1,68 triệu USD) cho Hyun Bin - Son Ye Jin nếu bán với giá niêm yết ở thời điểm này.

Phim của Park Seo Joon, Han So Hee bị chê

Phần 2 bộ phim Sinh vật Gyeongseong của Park Seo Joon, Han So Hee vừa lên sóng đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Trong đó, tờ SCMP đánh giá phần 1 của Sinh vật Gyeongseong có một khởi đầu khá tốt với cốt truyện rõ ràng và diễn biến tập trung.

Tuy nhiên, phần 2 lại không thể giữ vững được phong độ khi chuyển sang một bối cảnh mới và thêm vào quá nhiều yếu tố siêu nhiên. Chất lượng hình ảnh và kỹ xảo của phim cũng bị đánh giá là khá thấp, khiến nhiều khán giả cảm thấy thất vọng. “Giống như cảnh cắt trong một trò chơi điện tử hành động kinh dị hạng 2”, tờ này bình luận.

Phim của Park Seo Joon, Han So Hee bị chê.

Bên cạnh đó, SCMP cũng chỉ ra rằng Park Seo Joon và Han So Hee không truyền tải được sự lãng mạn, đau đớn của hai nhân vật chính nên mối tình lãng mạn của cặp chính cũng không thể bù đắp lỗ hổng của phim.

Theo báo Hàn, so với dàn diễn viên phụ như Wi Ha Joon, Jo Han Chul, Ji Woo... cặp đôi gần như bị lấn át. Thậm chí khả năng thoại tiếng Nhật của Park Seo Joon cũng là nguyên nhân khiến khán giả mất đi sự hứng thú khi xem phim.

Cùng với đó, ồn ào đời tư của Han So Hee cũng khiến cô mất đi một lượng fan đáng kể, dù nữ diễn viên tin rằng vấn đề của mình sẽ không ảnh hưởng đến công việc chung hay sự yêu thích của khán giả dành cho bộ phim.

Sinh vật Gyeongseong (Gyeongseong Creature) phần 2 tiếp tục câu chuyện tại Seoul (Hàn Quốc) năm 2024, khi Yoon Chae Ok (Han So Hee) gặp nhân vật mới Ho Jae - người có ngoại hình giống hệt Jang Tae Sang (Park Seo Joon). Những cơn ác mộng trong quá khứ sẽ tái hiện ở Seoul hiện đại, khi những vụ giết người hàng loạt kì lạ xảy ra khắp thành phố. Cuộc gặp gỡ của Chae Ok với Ho Jae sẽ giúp họ tháo gỡ những mối quan hệ cũng như số phận còn dang dở.

Jennie sẽ làm gì nếu không trở thành ca sĩ?

Trong tập phát sóng mới nhất của chương trình 'My Name is Gabriel', Jennie (BlackPink) đã khiến khán giả bất ngờ khi hóa thân thành một cô chủ trang trại người Ý đầy quyến rũ. Qua hình ảnh Maria, 19 tuổi, đến từ Paliano, gần Rome, chúng ta thấy được một Jennie hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh idol đầy cá tính trên sân khấu.

Khi được hỏi về công việc mơ ước nếu không trở thành idol, Jennie đã chia sẻ rằng cô rất đam mê thời trang và có khả năng tổ chức sự kiện. Điều này cho thấy, bên cạnh tài năng ca hát, Jennie còn sở hữu nhiều tố chất để thành công trong các lĩnh vực khác.

Khi được hỏi về công việc mơ ước nếu không trở thành idol, Jennie đã chia sẻ rằng cô rất đam mê thời trang và có khả năng tổ chức sự kiện.

Mới đây, công ty quản lý OA Entertainment (ODD ATELIER ) đã xác nhận Jennie sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc solo vào tháng 10.

"Jennie đã ký hợp đồng hợp tác với hãng thu âm lớn của Mỹ Columbia Records và sẽ trở lại với đĩa đơn solo vào tháng 10", đại diện công ty cho biết.

Sự kiện này đánh dấu một năm kể từ lần phát hành ca khúc solo cuối cùng của Jennie là You and Me vào tháng 10/2023. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên nữ thần tượng ra mắt sau khi tách hoạt động cá nhân khỏi công ty YG Entertainment. Chính vì vậy, những người hâm mộ vô cùng háo hức và chờ đợi màu sắc âm nhạc cá nhân của cô.