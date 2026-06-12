Khởi công dự án công nghiệp công nghệ cao hơn 13.000 tỷ đồng ở Phú Thọ

(VTC News) -

Ngày 12/6, UBND tỉnh Phú Thọ phối hợp với Tập đoàn Meiko Nhật Bản tổ chức lễ khởi công dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Phú Thọ trong cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp và thu hút các dự án công nghiệp công nghệ cao.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng, dự án Meiko Yên Quang có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển công nghiệp điện tử, công nghiệp bán dẫn và công nghiệp công nghệ cao của Việt Nam. Khi đi vào hoạt động, nhà máy không chỉ góp phần nâng cao năng lực sản xuất trong nước mà còn giúp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Thọ tiếp tục phát huy vai trò kiến tạo, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm các điều kiện thuận lợi nhất để dự án triển khai đúng tiến độ. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực thi công, ứng dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng công trình, tuân thủ nghiêm các quy định về xây dựng, môi trường, lao động và phòng cháy chữa cháy; tăng cường chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông khẳng định, dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chiến lược phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông phát biểu tại buổi lễ.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, sau khi hợp nhất ba tỉnh, Phú Thọ mới hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế nổi bật về vị trí địa lý, hạ tầng công nghiệp, nguồn nhân lực và hệ sinh thái sản xuất, đặc biệt trong các lĩnh vực ô tô, xe máy, điện tử và cơ khí chế tạo. Đây là nền tảng quan trọng để địa phương thu hút các dự án công nghệ cao, tạo động lực tăng trưởng mới.

Ông Trần Duy Đông cho biết, việc Tập đoàn Meiko tiếp tục lựa chọn Phú Thọ để triển khai dự án thứ hai với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD không chỉ thể hiện niềm tin của nhà đầu tư Nhật Bản đối với môi trường đầu tư của tỉnh mà còn khẳng định sức hấp dẫn của Phú Thọ trong thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao.

“Đặc biệt, dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư chỉ trong vòng 48 giờ kể từ khi nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ theo cơ chế ‘luồng xanh’. Đây là minh chứng cho quyết tâm cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo, đồng hành cùng doanh nghiệp của tỉnh Phú Thọ”, Chủ tịch Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cam kết các cấp, các ngành sẽ tiếp tục hỗ trợ tối đa để dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, sớm đi vào hoạt động, góp phần đưa Phú Thọ trở thành trung tâm công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử và chế biến chế tạo của khu vực phía Bắc.

Dự án Nhà máy sản xuất, chế tạo vi mạch điện tử Meiko Yên Quang do Công ty TNHH Điện tử Meiko Yên Quang thực hiện tại Lô CN-1.3, Khu công nghiệp Yên Quang, xã Thịnh Minh có diện tích sử dụng đất trên 80.000 m², tổng vốn đầu tư 13.193 tỷ đồng.

Mục tiêu của dự án là sản xuất, chế tạo, gia công, lắp ráp các loại linh kiện điện tử, quang điện tử, vi mạch điện tử phục vụ phát triển các thiết bị thông minh thế hệ mới như thiết bị ngoại vi, điện thoại di động, máy vi tính, camera kỹ thuật số chuyên dụng, mô-đun camera thế hệ mới, thiết bị đầu cuối thông minh, chip vi xử lý và các bộ điều khiển.

Dự án Meiko Yên Quang là nhà máy thứ 6 của Meiko tại Việt Nam, nâng tổng vốn đầu tư của Tập đoàn tại Việt Nam lên hơn 2 tỷ USD, tiếp tục khẳng định niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư và tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung, tỉnh Phú Thọ nói riêng.