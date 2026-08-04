Cầu thủ Việt Nam nén nỗi đau mất người thân để ra sân đấu Indonesia

(VTC News) -

Chiến thắng 3-0 của đội tuyển Việt Nam trước Indonesia tại ASEAN Cup 2026 không chỉ mang ý nghĩa về mặt chuyên môn mà còn là trận đấu đặc biệt với hậu vệ Trương Tiến Anh. Chỉ ít ngày trước cuộc đối đầu trên sân Pakansari, cầu thủ thuộc câu lạc bộ Ninh Bình nhận tin bà nội qua đời. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1999 vẫn nén nỗi đau để cùng đội tuyển hoàn thành nhiệm vụ.

“Mất mát này thật sự rất lớn đối với tôi và gia đình. Khi nghe tin, toàn thể đội bóng, anh em cũng như ban huấn luyện đều chia buồn với tôi. Tôi quyết định gác lại nỗi buồn đó để hy sinh vì tập thể, hoàn thành trọng trách với đội tuyển quốc gia. Hôm nay tôi rất vui khi toàn đội đã giành được chiến thắng”, Tiến Anh chia sẻ sau trận đấu.

Tối 31/7, hậu vệ Trương Tiến Anh chia sẻ tin buồn về gia đình trong thời gian cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận đấu với Indonesia tại vòng bảng ASEAN Cup 2026. Thời điểm ấy, đội tuyển vừa có mặt tại Jakarta (Indonesia) trước khi di chuyển đến Bogor để tiếp tục tập luyện cho trận đấu quan trọng với đội chủ nhà.

Trương Tiến Anh đá chính cả 3 trận của đội tuyển Việt Nam.

Dù vậy, Tiến Anh cùng các đồng đội đã thi đấu xuất sắc để giành chiến thắng trước đội chủ nhà, giúp Việt Nam vươn lên dẫn đầu bảng A với 7 điểm và chỉ còn gặp Campuchia ở lượt cuối. Kết quả này không chỉ giúp đội bóng chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp mà còn tạo thêm áp lực đáng kể lên Singapore ở những lượt đấu còn lại.

“Cảm xúc hiện tại của tôi cũng như toàn đội là rất vui. Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây là lần đầu tiên đội tuyển chúng ta giành chiến thắng trên sân vận động này. Đó là một chiến thắng rất ý nghĩa khi đánh bại Indonesia ngay trên sân khách, đồng thời là trận đấu rất quan trọng trong cuộc đua giành vé đi tiếp của bảng đấu”, Tiến Anh chia sẻ.

Ở trận đấu với Indonesia, HLV Kim Sang-sik gây bất ngờ khi thực hiện nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với hai lượt trận trước. Tuy nhiên, theo Tiến Anh, các cầu thủ đã được chuẩn bị kỹ về mặt chiến thuật.

“Trước trận đấu, thầy đã trao đổi với anh em toàn đội về phương án thi đấu. Vì vậy, tất cả anh em đều sẵn sàng ra sân khi được trao cơ hội”, anh cho biết.