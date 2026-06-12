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Xuất bản ngày 12/06/2026 08:51 AM
Xuất bản ngày 12/06/2026 08:51 AM

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 12/6/2026 bao nhiêu 1 chỉ?

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Sau khi rơi xuống vùng thấp nhất nhiều tháng, giá vàng 9999 tại Doji và nhiều thương hiệu khác đảo chiều tăng trở lại trong sáng nay 12/6.

Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng 4 số 9, là loại vàng có hàm lượng tinh khiết cao, đạt khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.

Nhờ độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 9999 không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.

Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn, phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản và đầu tư dài hạn.

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Vàng nhẫn 9999. (Ảnh: AI)

Giá vàng 9999 Doji hôm nay 12/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h ngày 12/6/2026

Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị
Vàng SJC 13.340.00013.840.000đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng13.340.00013.840.000đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.9913.100.00013.300.000đồng/chỉ
Nữ trang 999913.250.00013.650.000đồng/chỉ

So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác

Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 12/6/2026

Thương hiệu

Loại vàng

Giá mua vào

Giá bán ra

Đơn vị

SJC

Vàng SJC 1L, 10L, 1KG

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng SJC 5 chỉ

13.340.000

13.842.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ

13.330.000

13.830.000

đồng/chỉ

Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ

13.330.000

13.840.000

đồng/chỉ

Nữ trang 99,99%

13.130.000

13.680.000

đồng/chỉ

PNJ

Vàng miếng SJC 999.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Nhẫn Trơn PNJ 999.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng Kim Bảo 999.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng nữ trang 999.9

13.150.000

13.650.000

đồng/chỉ

Doji


Vàng SJC

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Nguyên Liệu 99.99

13.100.000

13.300.000

đồng/chỉ

Nữ trang 9999

13.250.000

13.650.000

đồng/chỉ

Bảo Tin Minh Châu

Vàng miếng SJC

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.370.000

13.870.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9

13.370.000

13.870.000

đồng/chỉ

Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu

13.370.000

13.870.000

đồng/chỉ

Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9

13.270.000

13.770.000

đồng/chỉ


Bảo Tín Mạnh Hải

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)

13.350.000

13.850.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn 999.9 BTMH

13.300.000

-

đồng/chỉ

Vàng trang sức 24K (999.9)

13.250.000

13.750.000

đồng/chỉ

Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Phú Quý

Vàng miếng SJC

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Phú Quý 1 Lượng 999.9

13.340.000

13.840.000

đồng/chỉ

Vàng trang sức 999.9

13.200.000

13.700.000

đồng/chỉ

* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

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