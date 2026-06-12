Vàng 9999 là gì?
Vàng 9999, còn được biết đến với các tên gọi như vàng ta, vàng ròng, vàng 24K hay vàng 4 số 9, là loại vàng có hàm lượng tinh khiết cao, đạt khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ chứa khoảng 0,01% tạp chất.
Nhờ độ tinh khiết gần như tuyệt đối, vàng 9999 sở hữu màu vàng đậm đặc trưng, khá mềm, dễ bị trầy xước hoặc biến dạng khi chịu tác động mạnh. Do vậy, vàng 9999 không phải lựa chọn lý tưởng để chế tác các mẫu trang sức có thiết kế phức tạp hoặc gắn đá quý.
Thay vào đó, vàng 9999 chủ yếu được sản xuất dưới dạng vàng miếng, thỏi hoặc nhẫn trơn, phục vụ nhu cầu tích lũy tài sản và đầu tư dài hạn.
Giá vàng 9999 Doji hôm nay 12/6/2026
Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại Doji cập nhật lúc 8h ngày 12/6/2026
|Loại vàng
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Vàng SJC
|13.340.000
|13.840.000
|đồng/chỉ
|Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|13.340.000
|13.840.000
|đồng/chỉ
|Nguyên Liệu 99.99
|13.100.000
|13.300.000
|đồng/chỉ
|Nữ trang 9999
|13.250.000
|13.650.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu khác
Dưới đây là bảng so sánh giá vàng 9999 tại Doji với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam. Dữ liệu được cập nhật theo diễn biến thị trường tính đến 8h ngày 12/6/2026
Thương hiệu
Loại vàng
Giá mua vào
Giá bán ra
Đơn vị
SJC
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Vàng SJC 5 chỉ
13.340.000
13.842.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
13.330.000
13.830.000
đồng/chỉ
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
13.330.000
13.840.000
đồng/chỉ
Nữ trang 99,99%
13.130.000
13.680.000
đồng/chỉ
PNJ
Vàng miếng SJC 999.9
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Vàng Kim Bảo 999.9
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Vàng nữ trang 999.9
13.150.000
13.650.000
đồng/chỉ
Doji
Vàng SJC
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Nguyên Liệu 99.99
13.100.000
13.300.000
đồng/chỉ
Nữ trang 9999
13.250.000
13.650.000
đồng/chỉ
Bảo Tin Minh Châu
Vàng miếng SJC
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.370.000
13.870.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
13.370.000
13.870.000
đồng/chỉ
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
13.370.000
13.870.000
đồng/chỉ
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
13.270.000
13.770.000
đồng/chỉ
Bảo Tín Mạnh Hải
Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9)
13.350.000
13.850.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn 999.9 BTMH
13.300.000
-
đồng/chỉ
Vàng trang sức 24K (999.9)
13.250.000
13.750.000
đồng/chỉ
Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Phú Quý
Vàng miếng SJC
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Phú Quý 1 Lượng 999.9
13.340.000
13.840.000
đồng/chỉ
Vàng trang sức 999.9
13.200.000
13.700.000
đồng/chỉ
* Thông tin mang tính tham khảo, giá vàng 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.
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