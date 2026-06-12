Dứt mạch lao dốc, giá vàng trong nước đảo chiều tăng rất mạnh

(VTC News) -

Lúc 9h30, giá vàng miếng được Doji và SJC niêm yết ở mức 139,9 - 143,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Cùng thời điểm, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở ngưỡng 140 - 144 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 5,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vọt tăng giá theo đà tăng của giá vàng thế giới. Sáng nay, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.235 USD/ounce, tăng 188 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng tăng bật trong bối cảnh rủi ro Mỹ-Iran tăng, kết hợp với sự giảm giá dầu thô vào cuối phiên sau những tín hiệu mới về thỏa thuận.

Giá vàng trong nước tăng 5,5 triệu đồng/lượng. (Ảnh: Minh Đức).

Theo các chuyên gia, diễn biến hiện tại phản ánh xu hướng giảm đòn bẩy và cơ cấu lại danh mục đầu tư hơn là sự thay đổi trong vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Dòng tin tức trái chiều liên tục đang làm gia tăng sự bất định, khiến nhà đầu tư có xu hướng giảm rủi ro và tăng nắm giữ tiền mặt ở nhiều nhóm tài sản.

Ở dài hạn, nếu so sánh với các chu kỳ trước, xu hướng tăng hiện tại của vàng vẫn còn dư địa trong những năm tới.

Bên cạnh những biến động ngắn hạn, các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng vẫn được duy trì, nổi bật là nhu cầu đa dạng hóa tài sản, xu hướng tích lũy vàng của ngân hàng trung ương và vai trò lưu giữ giá trị của kim loại quý.

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, giới phân tích nhận định, áp lực lớn nhất với thị trường vàng thế giới hiện nay đến từ câu chuyện lãi suất. Dữ liệu lạm phát tháng 5 của Mỹ cho thấy giá tiêu dùng tăng mạnh, trong đó nhóm năng lượng tiếp tục là yếu tố đáng chú ý.

Trong một cuộc phỏng vấn với Kitco News, Thorsten Polliet, Giáo sư danh dự về Kinh tế tại Đại học Bayreuth và nhà xuất bản của Boom and Bust Report, cho biết ngay cả khi giá vàng tiếp tục giảm, xu hướng tăng giá dài hạn vẫn không bị phá vỡ.

Mặc dù sự biến động và diễn biến giá gần đây đã gây thất vọng cho nhiều nhà đầu tư vàng nhưng việc giá vàng giảm từ mức đỉnh nên được xem là sự điều chỉnh tự nhiên sau một đợt tăng giá mạnh mẽ bất thường.

Giá vàng có thể giảm xuống mức thấp hơn trong thời gian ngắn nhưng triển vọng cơ bản của nền kinh tế nói chung vẫn tiếp tục hỗ trợ mạnh mẽ cho kim loại quý này.

Theo chuyên gia tài chính Đinh Thế Hiển, giá vàng cũng như mọi tài sản đầu tư - đầu cơ khác; trong ngắn hạn sẽ chịu tác động của một số chính sách lớn hoặc bất ổn chính trị. Trung dài hạn theo tác động bởi quan hệ rủi ro - sinh lợi như bất động sản, các cổ phiếu, trái phiếu...

"Để dự đoán giá vàng theo hướng này, hãy lấy mốc giá vàng của thời điểm hợp lý và tính theo mức sinh lời bình quân hàng năm. Mức sinh lời đó có thể tương đương với lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hoặc chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ cộng 0,5 -1%.

Theo cách tính này, nếu lấy mốc 2012, là mốc nền kinh tế thế giới đã vượt qua khủng hoảng và tái định hình, với mức sinh lời là 4%. Giá vàng cuối năm 2026 sẽ vào khoảng 3.000 - 3.500 USD/Ounce", ông Hiển dự báo.