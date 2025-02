Ocean Cityzen tự hào về không gian sống đẳng cấp nơi bờ Đông Hà Nội

(VTC News) -

Tự hào sống giữa tâm điểm du lịch miền Bắc

Chị Hà Thanh, cư dân Vinhomes Ocean Park 2 (Ocean City) và nhóm bạn vừa có chuyến du xuân Tết Ất Tỵ “vui hết nấc” ngay trước thềm nhà. Lễ hội Ánh sáng phương Đông tại Ocean City, kéo dài từ ngày 18/1 đến 16/3, đã đưa đại đô thị trở thành tọa độ du Xuân hấp dẫn nhất miền Bắc với không khí sôi động từ sáng tới khuya cùng vô vàn trải nghiệm độc đáo chưa từng có.

“Từ ngày chuyển về đây, chẳng năm nào nhà tôi phải đi du lịch Tết bởi ngay ngoài cửa là cả một thiên đường lễ hội. Năm nay, lễ hội Xuân Ocean City kéo dài 58 ngày, quy mô lớn nhất Việt Nam, khiến cư dân vô cùng tự hào vì được sống trong tâm điểm du lịch sôi động bậc nhất cả nước”, chị Thanh chia sẻ.

Văn hóa Việt được tôn vinh, tỏa sáng trong Lễ hội đèn lồng quốc tế tại Ocean City.

Cũng theo chị Hà Thanh, niềm tự hào đó của cộng đồng Ocean Cityzen được thắp lên ngay khi gần 30 tuyệt tác đèn lồng của Việt Nam và nhiều quốc gia châu Á tỏa sáng rực rỡ tại Ocean City. Thành phố điểm đến chính là nơi diễn ra Cuộc thi thiết kế và Lễ hội Đèn lồng Quốc tế.

Không chỉ kiến tạo một điểm đến vui chơi, giải trí, du Xuân độc đáo, sự kiện còn đưa mái nhà chung của chị Hà Thanh và hơn 80.000 cư dân trở thành nơi tôn vinh các giá trị truyền thống, quảng bá và đưa di sản văn hóa Việt bước ra toàn cầu.

“Tự hào vô cùng khi thấy rất đông du khách quốc tế tới Ocean City và trầm trồ trước các cụm đèn lồng của Việt Nam, hỏi về các tích truyện, truyền thuyết, thần thoại liên quan đến nguồn gốc, văn hóa, lịch sử Việt”, chị Hà Thanh nói.

Cũng nhờ Lễ hội Ánh sáng phương Đông, những cư dân Ocean City như chị Thanh đã có một cái Tết nhàn tênh cùng cơ hội du xuân 5 châu 4 biển, trải nghiệm văn hóa đa vùng miền, đa quốc gia với chi phí 0 đồng.

Trong khi đó, cư dân kinh doanh tại các phố thương mại lại có một mùa bội thu khi mỗi ngày đại đô thị đều đón chào hàng chục nghìn lượt du khách đổ về vui chơi giải trí, mua sắm, thưởng thức ẩm thực tại lễ hội.

Ở Ocean City không bao giờ thiếu những lễ hội dành cho cư dân và du khách suốt 4 mùa.

Liên tục thăng hạng đầu tư về quy mô cùng với đổi mới nội dung các lễ hội, Ocean City không chỉ mang tới trải nghiệm sống khác biệt cho cư dân mà còn tạo điểm đến hấp dẫn cho ngành du lịch miền Bắc.

Hơn 10 triệu du khách đã tới đây trong năm 2024, với hàng loạt kỷ lục được thiết lập tại các sự kiện, lễ hội. Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm thăng hoa của Thành phố điểm đến, minh chứng bằng cú khai màn bùng nổ của Lễ hội Ánh sáng phương Đông - Lễ hội Xuân lớn nhất Việt Nam.

Đặc quyền sống đa trải nghiệm và đủ đầy tiện nghi đẳng cấp của cộng đồng Ocean Cityzen

Ngoài cơ hội hoà mình vào những lễ hội đẳng cấp quốc tế, chuyển khẩu về khu Đông, cộng đồng Ocean Cityzen còn được hưởng nhiều đặc quyền khác biệt.

Đó là sự tiện lợi khi nơi an cư được bao quanh bởi hàng loạt tâm điểm giao thương sầm uất, từ The Venice tái hiện thương cảng phồn hoa của nước Ý, quảng trường Kinh đô ánh sáng mang đậm hơi thở Paris hoa lệ cho tới những con phố “chuẩn Hàn” ở K-Town hay “Trung Hoa thu nhỏ” ở Little Hong Kong, thưởng thức bữa tiệc ẩm thực tại Làng nướng Sake… hội tụ đủ các nhãn hàng nổi tiếng trong và ngoài nước.

Ocean City được phát triển theo mô hình “thành phố 15 phút” nên chỉ sau vài bước chân di chuyển, cư dân có thể tìm thấy mọi thứ mình cần, từ những sản phẩm thiết yếu cho cuộc sống hàng ngày, các quán cà phê, nhà hàng sang chảnh cho tới bar, pub, spa, các cơ sở làm đẹp, vui chơi giải trí...

Ra khỏi cửa nhà, cộng đồng Ocean Cityzen sẽ lạc vào “vũ trụ giải trí” bất tận, đẳng cấp quốc tế.

Lựa chọn vui chơi giải trí của cư dân Ocean City sẽ thêm phần đa dạng với sự ra mắt của Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean City, diện tích sàn hơn 53.000m2, dự kiến khai trương vào quý II/2025. Thiên đường mua sắm này còn mang tới tổ hợp nhà hát, trung tâm hội nghị - tiệc cưới lớn nhất Việt Nam - địa điểm sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hoá giải trí hấp dẫn.

Cộng đồng Ocean Cityzen cũng được đáp ứng các nhu cầu giáo dục, y tế hiện đại. Tháng 8/2024, Korea Global School gia nhập mạng lưới gần 50 trường học trong và ngoài đại đô thị, giúp cư dân nhí có thêm môi trường học tập tiêu chuẩn quốc tế.

Cùng thời điểm, phòng khám đa khoa quốc tế Vinmec đi vào hoạt động. Tới đây, tiện ích chăm sóc sức khỏe cho cư dân tiếp tục được bổ sung với Trung tâm y tế Hàn Quốc, Vinmec Medical Resort cùng dịch vụ “Y tế tận nhà”.

Ở Ocean City, cư dân có thể có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển sang trọng mỗi ngày.

Ocean City còn mang tới cho cư dân môi trường sống trong lành, tinh khiết suốt 24/7 khi các phân khu được ôm trọn bởi những “lá phổi xanh khổng lồ”, như VinWonders Wave Park, VinWonders Water Park, Crystal Lagoon, các đại công viên Silk Park, Empire Park...

Kế cận hiên nhà còn có 100 sân thể thao đa dạng bộ môn luyện tập, phù hợp với nhiều độ tuổi, sở thích khác nhau. Các hoạt động được Câu lạc bộ Sống Xanh - Sống Vui Khỏe tổ chức sẽ giúp cư dân duy trì lối sống năng động khoẻ mạnh mỗi ngày.

Mê mẩn chất sống đa trải nghiệm, tiện nghi, đủ đầy, hơn 80.000 người đã chọn Ocean City làm nơi chốn đi về mỗi ngày. Trong đó, có không ít người tới từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Cộng đồng Ocean Cityzen sẽ nhanh chóng tăng thêm bởi quần thể tiện ích đẳng cấp và chuỗi lễ hội quy mô quốc tế vẫn liên tục được bổ sung trong thời gian tới.