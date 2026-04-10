Nhiều ngân hàng bắt đầu giảm lãi suất

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn 6 - 36 tháng vói mức giảm từ 0,3 - 0,5%/năm. Cụ thể, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 - 9 tháng giảm 0,5%/năm, xuống còn 6,1%/năm; kỳ hạn 10 - 24 tháng giảm 0,3%/năm, còn 6,3%/năm. Riêng kỳ hạn 36 tháng được điều chỉnh giảm 0,5%/năm, xuống mức 5,6%/năm kể từ hôm nay.

Ngân hàng TMCP Kiên Long (KienlongBank) cũng nhanh chóng lãi suất cho vay lên đến 1%/năm đối với khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời điều chỉnh giảm lãi suất huy động tới 0,5%/năm nhằm mở rộng dư địa hỗ trợ nền kinh tế. Chính sách ưu đãi được áp dụng linh hoạt, ưu tiên các lĩnh vực sản xuất và xuất nhập khẩu.

Cùng với đó, KienlongBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động trên diện rộng: các kỳ hạn 1 - 6 tháng giảm 0,2%/năm, kỳ hạn 7 tháng giảm 0,4%/năm và kỳ hạn 12 tháng giảm tới 0,5%/năm. Song song, ngân hàng đẩy mạnh kênh huy động số, tối ưu vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số.

Trước đó, nhà băng này cũng triển khai gói tín dụng quy mô 3.000 tỷ đồng trong năm 2026, với cơ chế giảm biên độ lãi suất lên tới 1 - 1,2%/năm cho một số nhóm khách hàng, góp phần giảm chi phí tài chính trong dài hạn.

Nhiều ngân hàng thương mại bắt đầu giảm lãi suất.

Tương tự, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) thông báo giảm 0,5%/năm lãi suất huy động ở nhiều kỳ hạn. Đại diện ABBank cho biết việc giảm lãi suất không chỉ giúp tối ưu chi phí vốn mà còn tạo dư địa để ngân hàng tiếp tục hạ lãi suất cho vay, qua đó hỗ trợ khách hàng tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn.

Ngân hàng SeABank cũng điều chỉnh giảm mức lãi suất ở các kỳ hạn từ 6 - 36 tháng, với mức giảm phổ biến 0,2 - 0,3%/năm. Cụ thể, kỳ hạn 6 tháng giảm còn 5,15%/năm; kỳ hạn 7 tháng giảm còn 5,25%/năm; 8 tháng giảm còn 5,3%/năm; 9 tháng giảm còn 5,35%/năm; 12 tháng giảm còn 5,5%/năm và kỳ hạn 15 tháng giảm còn 5,75%/năm.

Lãi suất huy động cao nhất tại ngân hàng này hiện ở mức 5,95%/năm, áp dụng cho các kỳ hạn từ 18 - 36 tháng, giảm 0,3%/năm so với trước đó.

Trước đó, ngày 9/4, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã họp triển khai công tác ngân hàng dưới sự chủ trì của Thống đốc NHNN Phạm Đức Ấn.

Tại cuộc họp, các ngân hàng thương mại đã thống nhất, đồng thuận cao trong việc thực hiện chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN trong việc nỗ lực giảm mặt bằng lãi suất thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân. Theo đó, các ngân hàng thương mại cam kết đồng thuận giảm lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay sau cuộc họp này.

Trong thời gian tới, NHNN tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến lãi suất tiền gửi và cho vay, việc công bố lãi suất cho vay trên trang thông tin điện tử của ngân hàng; có giải pháp điều hành chính sách tiền tệ phù hợp, sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các ngân hàng thương mại.

Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện của ngân hàng đối với chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và NHNN về lãi suất tiền gửi và cho vay; xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng của các ngân hàng thương mại.