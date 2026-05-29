Nhà phố hơn 200m² giá ngang căn hộ trung tâm chỉ có tại Vinhomes Golden City

(VTC News) -

Cùng mặt bằng tài chính nhưng khác biệt lớn về giá trị

Ba năm trở lại đây, mặt bằng giá chung cư liên tục leo thang tại các thành phố lớn. Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, mặt bằng giá căn hộ tại Hà Nội trong quý I/2026 tiếp tục tăng mạnh ở nhiều khu vực, đặc biệt ở phân khúc trung và cao cấp.

Tại Hải Phòng, xu hướng này cũng không ngoại lệ khi làn sóng căn hộ hạng sang bùng nổ, kéo giá chung cư trung tâm (quận Ngô Quyền cũ, Lê Chân cũ) lên mức từ 60 - 90 triệu đồng/m². Hiện tại, để sở hữu một căn hộ 3 phòng ngủ rộng rãi tại trung tâm thành phố Cảng, người mua phải bỏ ra ít nhất 7 - 8 tỷ đồng.

Thực tế này đã tạo ra một "nghịch lý" đầy hấp dẫn tại Vinhomes Golden City. Đó là dòng sản phẩm nhà phố liền kề thiết kế 4 tầng sang trọng, tổng diện tích sử dụng hơn 200m² nhưng đang được giao dịch với mức giá chỉ từ 6,5 tỷ đồng - ngang bằng, thậm chí thấp hơn một căn hộ chung cư trung tâm. Đây cũng được xem là mức giá hấp dẫn chưa từng có của thấp tầng Vinhomes, xét trên đơn giá sử dụng.

Nhà phố liền kề tại Vinhomes Golden City được nhiều gia đình trẻ săn đón.

Trong khi chung cư có giá lên tới 60 - 90 triệu đồng/m², thì nhà liền kề Vinhomes Golden City lại có đơn giá tính trên diện tích sàn sử dụng chỉ khoảng 30 triệu đồng/m².

“Bài toán tài chính từ chủ đầu tư quá hời khiến tôi chốt cọc rất nhanh. Gia đình tôi chỉ cần chuẩn bị trước 20% vốn ban đầu, tương đương khoảng 1,3 tỷ đồng là đã được nhận nhà. Toàn bộ khoản vay còn lại được Vinhomes 'khóa trần' lãi suất chỉ từ 0 - 6%/năm suốt 5 năm.

Nhờ chính sách này, chúng tôi hoàn toàn triệt tiêu được rủi ro lãi suất thả nổi, yên tâm tận hưởng cuộc sống mà chi phí trả nợ mỗi tháng còn thấp hơn cả đi vay mua nhà ở xã hội”, anh Ngô Đức Quý, một khách hàng vừa xuống tiền sở hữu căn liền kề tại khu Bình Minh, chia sẻ.

Tọa độ đón sóng hạ tầng phía Nam Hải Phòng

Khi xét về công năng sử dụng, nhà phố Vinhomes Golden City càng thêm lợi thế. Căn hộ thường chỉ đáp ứng nhu cầu ở trong một giai đoạn nhất định. Khi gia đình thêm thành viên hoặc con cái trưởng thành, không gian sống trở nên chật chội.

Trong khi đó, nhà phố Vinhomes Golden City có mặt tiền 5m, diện tích sử dụng hơn 200m² nên rất dễ bố trí công năng.

“Tầng một tôi có thể mở văn phòng nhỏ hoặc cho thuê, các tầng trên để gia đình sinh hoạt thoải mái. Sau này đón bố mẹ về ở cùng cũng không lo thiếu không gian”, anh Quý chia sẻ.

Công viên Central Forest rộng 5ha là điểm vui chơi, thư giãn xanh mát lý tưởng cho cả gia đình.

Đặc biệt, Vinhomes Golden City còn ghi điểm nhờ môi trường sống quy hoạch bài bản hiếm có tại khu Nam Hải Phòng. Đại đô thị quy mô 240ha sở hữu 164 tiện ích cùng hơn 40ha mặt nước và cây xanh, mang lại không gian sống thoáng đãng khác biệt so với khu vực nội đô đông đúc.

Chị Trần Thị Lan, chủ nhân một căn liền kề tại phân khu Mặt Trời, cho biết: “Cuối tuần, công viên Central Forest rất đông vui, trẻ con tha hồ chạy nhảy trong không gian xanh rộng 5ha”.

Sự kiện “The Journey Home” thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư.

Bên cạnh chất lượng sống vượt trội, khả năng kết nối hạ tầng cũng là điểm khiến nhiều nhà đầu tư đánh giá cao dự án. Tại sự kiện “The Journey Home - Hành trình trở về nơi đáng sống” vừa qua, hơn 300 khách hàng và nhà đầu tư đã cùng thảo luận về tiềm năng tăng trưởng của Vinhomes Golden City trong chu kỳ phát triển mới của Nam Hải Phòng.

Dự án nằm trên trục đại lộ 363 - tuyến giao thông chiến lược kết nối toàn bộ khu Nam thành phố. Từ đây, cư dân chỉ mất khoảng 3 phút tới ga đường sắt quốc tế Nam Hải Phòng tương lai, khoảng 10 phút tới trung tâm thành phố và sân bay Cát Bi, đồng thời dễ dàng kết nối tới Đồ Sơn hay cảng Lạch Huyện trong khoảng 15 - 20 phút.

“Thời điểm bàn giao vào tháng 9/2026 cũng là giai đoạn hàng loạt công trình lớn như cầu Rào 3, tuyến Vành đai 2 và cầu Hải Thành đồng loạt tăng tốc. Vinhomes Golden City sẽ là tọa độ mới đón đầu những lợi thế này”, anh Nguyễn Cao Cường, một nhà đầu tư lâu năm tại Hải Phòng, cho biết.

Ngoài ra, dự án còn hưởng lợi trực tiếp từ hệ sinh thái công nghiệp - logistics quy mô lớn của Nam Hải Phòng cùng dự án sân vận động Dương Kinh hơn 50.000 chỗ kế cận. Đây là nguồn lực quan trọng thúc đẩy nhu cầu ở thực, kinh doanh và cho thuê trong tương lai.

Trong bối cảnh giá nhà tại các đô thị lớn liên tục leo thang, Vinhomes Golden City được đánh giá không chỉ là lựa chọn dễ tiếp cận hơn về tài chính, mà còn hội tụ lợi thế ở, kinh doanh và tăng giá trong chu kỳ phát triển mới của Nam Hải Phòng.

Vinhomes hỗ trợ khách chuyển đổi vàng mua nhà Vinhomes đang triển khai chương trình hỗ trợ khách hàng chuyển đổi vàng nhàn rỗi để giao dịch bất động sản, với sự đồng hành của các Công ty Vàng bạc Đá quý. Chương trình áp dụng với lượng vàng sở hữu trước ngày 25/4/2026, giá trị vàng quy đổi thành tiền mặt từ 50% tới 80% giá trị căn, tùy giá trị sản phẩm. Sau các mốc 3 năm và 5 năm, tùy vào biên độ tăng lợi nhuận và nhu cầu, khách hàng được toàn quyền lựa chọn: hoặc là tiếp tục sở hữu bất động sản, hoặc là nhận lại khoản tiền đủ mua lại số vàng đã chuyển đổi kèm theo lợi nhuận 2%/năm.