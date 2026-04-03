Lãi suất tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 4?

(VTC News) -

Ngân hàng có mức lãi suất tiết kiệm tốt nhất hiện nay là PVcomBank với mức lãi suất lên tới 10%/năm. Tuy nhiên để được hưởng mức lãi suất này, khách hàng phải gửi tại quầy kỳ hạn 12 - 13 tháng với số tiền tối thiểu 2.000 tỷ đồng.

Cùng kỳ hạn 12 - 13 tháng, với số tiền thông thường, PVcomBank đang niêm yết lãi suất tiền gửi tại quầy lần lượt là 5,8%/năm và 6%/năm; lãi suất tiền gửi trực tuyến lần lượt 6,1% - 6,3%/năm.

Như vậy, cùng với việc tăng lãi suất huy động thông thường, lãi suất đặc biệt tại PVcomBank đã tăng 1%/năm so với mức lãi suất 9%/năm vốn đã cao nhất nhì thị trường trước đó.

Tương tự, lãi suất đặc biệt tại ABBank cũng thuộc dạng cao nhất thị trường, lên tới 9,65%/năm. Điều kiện để được hưởng mức lãi suất này là khách hàng gửi tiết kiệm tại quầy, kỳ hạn 13 tháng, số tiền gửi tối thiểu 1.500 tỷ đồng.

Đối với số tiền gửi thông thường, ở kỳ hạn 12 tháng là mức lãi suất hiện nay phổ biến từ 3,7% đến 7,5%/năm. Một số ngân hàng có lãi suất cao là: MBV (7,5%), LPBank (7,4%), Techcombank (7,25%), Bac A Bank (7,1%) niêm yết mức cao, trong khi nhóm ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank duy trì quanh 5,9%/năm.

Gửi tiết kiệm ngân hàng nào cao nhất tháng 4/2026?

Ở kỳ hạn 9 tháng, các ngân hàng như: LPBank, MBV, VCBNeo tiếp tục nằm trong nhóm dẫn đầu với mức trên 7%/năm, trong khi nhóm ngân hàng quốc doanh giữ mức thấp hơn, khoảng 5,5 - 6,6%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, mức lãi suất phân hóa mạnh, dao động từ 2,9% đến 7,3%/năm. Nhóm ngân hàng quy mô tầm trung như: LPBank, MBV, VCBNeo, Bac A Bank, Techcombank niêm yết mức cao từ 7%, trong khi các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank chỉ duy trì quanh 5,5%/năm.

Ở kỳ hạn 1 tháng, lãi suất dao động 1,6 - 4,75%/năm, nhóm các ngân hàng như: Agribank, BIDV, MB, VPBank áp dụng mức trần phổ biến 4,75%/năm.

Kết thúc tháng 3, đã có tới hơn 20 ngân hàng tăng lãi suất huy động. Trong đó, VPBank, MB, VietinBank, Sacombank, Agribank đã có 2 - 4 lần tăng lãi suất huy động trong thời gian này.

Trước diễn biến của nhiều ngân hàng liên tục tăng lãi suất thời gian gần đây, Ngân hàng Nhà nước đã có động thái điều hành kịp thời. Ngày 30/3, cơ quan quản lý đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai đồng bộ giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất, tuân thủ nghiêm quy định về trần lãi suất và niêm yết công khai. Đồng thời, các ngân hàng phải tăng cường kiểm tra nội bộ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, ưu đãi không minh bạch.

Ngân hàng Nhà nước cũng nhấn mạnh yêu cầu công khai lãi suất cho vay bình quân và chênh lệch lãi suất huy động - cho vay, nhằm nâng cao tính minh bạch và giúp người dân, doanh nghiệp dễ tiếp cận thông tin. Bên cạnh đó, dòng vốn tín dụng được định hướng tập trung vào sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên, hạn chế rủi ro cho hệ thống.

Trong ngắn hạn, mặt bằng lãi suất được dự báo sẽ tiếp tục biến động theo hướng phân hóa, thay vì tăng đồng loạt. Những ngân hàng có nhu cầu vốn lớn hoặc cơ cấu nguồn vốn chưa thực sự ổn định sẽ tiếp tục điều chỉnh linh hoạt hơn, trong khi nhóm ngân hàng lớn nhiều khả năng vẫn giữ vai trò điều tiết mặt bằng chung.