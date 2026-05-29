Clip: Vòi rồng trắng xóa xuất hiện tại Quảng Ninh

Clip: 'Vòi rồng' trắng xóa xuất hiện ở Quảng Ninh

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC, lãnh đạo UBND phường Hoành Bồ (Quảng Ninh) cho biết, trưa 29/5, tại địa bàn phường xuất hiện vòi rồng gần khu vực Nhà máy Xi măng Thăng Long.

Theo ghi nhận, vòi rồng xuất hiện trong vài phút tại phường Hoành Bồ. Sáng nay, khu vực này có mưa dông kèm sấm sét, đến khoảng trưa trời bắt đầu hửng nắng.

Hình ảnh vòi rồng xuất hiện khu vực phường Hoàng Bồ được người dân ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội.

Mới đấy, ngày 5/6, vòi rồng khổng lồ cũng xuất hiện và di chuyển khá nhanh trên địa phận đảo Cô Tô (Quảng Ninh), sau đó mưa dông mạnh nổi lên, quật ngã nhiều cây xanh.

Vòi rồng là hiện tượng gió xoáy mạnh trong phạm vi hẹp, hút không khí từ mặt nước lên đám mây vũ tích, tạo thành hình phễu di động.

Chúng thường hình thành từ những đám mây dông tích điện và diễn ra trong thời gian ngắn. Trong quá trình di chuyển, vòi rồng có thể cuốn theo hoặc phá hủy nhiều vật thể.