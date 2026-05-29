Cách vệ sinh bàn phím laptop vừa sạch vừa an toàn

Bàn phím laptop rất dễ bị kẹt do bụi bẩn và mảnh vụn, vì vậy cần vệ sinh bàn phím định kỳ để tăng độ nhạy và hạn chế nguy cơ hỏng linh kiện bên trong.

Các bước vệ sinh bàn phím laptop đúng cách

Để vệ sinh bàn phím laptop, cần chuẩn bị: Khăn mềm, cọ mềm hoặc chổi nhỏ, tăm bông, máy hút bụi mini hoặc bình xịt khí nén, dung dịch cồn isopropyl 70%, khăn khô sạch. Lưu ý không sử dụng khăn quá ướt hoặc hóa chất tẩy rửa mạnh vì có thể ảnh hưởng đến mạch bàn phím.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ, bạn tiến hành các bước vệ sinh bàn phím laptop như sau:

Bước 1: Tắt nguồn laptop

Tắt hoàn toàn máy tính và rút sạc trước khi vệ sinh để tránh chập điện hoặc thao tác nhầm trong quá trình làm sạch.

Nếu laptop có pin rời, nên tháo pin trước khi vệ sinh.

Bước 2: Lật nhẹ laptop để loại bỏ bụi

Giữ laptop nghiêng khoảng 45 độ rồi vỗ nhẹ để bụi và vụn thức ăn rơi ra ngoài, thao tác này giúp hạn chế bụi bám sâu dưới khe phím.

Bước 3: Dùng cọ mềm hoặc khí nén làm sạch khe phím

Sử dụng cọ mềm quét nhẹ giữa các khe bàn phím hoặc dùng bình khí nén xịt ngắn để đẩy bụi ra ngoài.

Không xịt quá mạnh hoặc quá gần vì có thể ảnh hưởng đến linh kiện bên dưới bàn phím.

Bước 4: Lau bề mặt bàn phím

Dùng khăn mềm thấm nhẹ cồn isopropyl 70% rồi lau toàn bộ bề mặt bàn phím. Không đổ trực tiếp dung dịch lên laptop để tránh nước thấm vào mạch điện.

Bước 5: Làm sạch các khe nhỏ

Dùng tăm bông thấm ít cồn để vệ sinh kỹ các mép phím và khu vực khó lau.

Nếu phím bị dính hoặc kẹt, không nên dùng vật cứng cạy mạnh vì có thể làm gãy ngàm phím.

Bước 6: Để bàn phím khô hoàn toàn

Sau khi vệ sinh, để laptop khô tự nhiên vài phút rồi mới khởi động lại máy.

Đảm bảo không còn hơi ẩm trước khi cắm sạc hoặc sử dụng.

Bao lâu nên vệ sinh bàn phím laptop?

Tần suất vệ sinh bàn phím sẽ phụ thuộc vào mức độ sử dụng:

Sử dụng hằng ngày: 1–2 tháng/lần,

Làm việc văn phòng ít bụi: Khoảng 2–3 tháng/lần

Nếu môi trường nhiều bụi hoặc thường xuyên ăn uống gần máy: Nên vệ sinh thường xuyên hơn

Lưu ý khi vệ sinh bàn phím laptop

Để tránh làm hỏng bàn phím khi vệ sinh tại nhà, cần lưu ý: Không dùng nước lau trực tiếp lên bàn phím, không sử dụng hóa chất tẩy rửa mạnh, không nên tháo phím nếu không có chuyên môn, không dùng máy sấy nhiệt cao để làm khô.

Các loại bàn phím nói chung thường rất kị nước, đặc biệt là bàn phím laptop vì nó gắn liền với thân máy. Nếu để dính nước rất có thể sẽ ảnh hưởng đến laptop. Hoặc để bàn phím được vệ sinh kỹ hơn có thể tháo rời các phím để vệ sinh rồi lau khô trước khi lắp lại

Ngoài ra, nên hạn chế ăn uống gần laptop để tránh vụn thức ăn và chất lỏng rơi vào bàn phím.

Vệ sinh bàn phím laptop đúng cách giúp thiết bị hoạt động ổn định, hạn chế kẹt phím và giữ máy luôn sạch sẽ. Chỉ với vài thao tác đơn giản tại nhà, người dùng có thể bảo vệ laptop tốt hơn và giảm nguy cơ hư hỏng do bụi bẩn tích tụ lâu ngày.