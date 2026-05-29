Xu hướng lựa chọn xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng năm 2026

Thị trường xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng là phân khúc nhận được sự quan tâm từ người tiêu dùng gia đình và các doanh nghiệp. Trong những năm gần đây, các tiêu chí lựa chọn dòng xe này có nhiều thay đổi rõ rệt. Khách hàng không chỉ tìm kiếm những mẫu xe có không gian rộng rãi ở cả ba hàng ghế mà còn chú trọng đến hệ thống an toàn chủ động và khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

1. Ford Everest

Trong nhóm xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng, Ford Everest chiếm vị thế dẫn đầu doanh số. Mẫu xe gầm cao kết cấu khung gầm rời phiên bản cao cấp mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Ford Everest phiên bản máy xăng mới sở hữu khả năng vận hành êm ái.

Bên cạnh động cơ dầu truyền thống, dòng xe ô tô này vừa ra mắt phiên bản động cơ xăng mới, mang lại trải nghiệm vận hành êm ái, giảm thiểu tiếng ồn khoang cabin. Hệ dẫn động bốn bánh linh hoạt kết hợp hộp số tự động mười cấp giúp xe chinh phục địa hình phức tạp.

2. Toyota Fortuner

Toyota Fortuner duy trì vị thế bằng kết cấu khung gầm vững chãi và tính kinh tế dài hạn.

Khách hàng tìm kiếm mẫu xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng đề cao giá trị kinh tế dài hạn, sự bền bỉ lựa chọn Toyota Fortuner. Giá bán dao động từ 1- 1,4 tỷ đồng, đại diện nước Nhật chinh phục người dùng bằng chi phí bảo dưỡng bình dân, phụ tùng dễ thay thế, tính thanh khoản cao khi chuyển nhượng. Phiên bản mới tinh chỉnh hệ thống treo giúp dập tắt dao động nhanh, đem lại cảm giác vững chãi, cân bằng tốt khi vận hành tốc độ cao.

3. Hyundai Santa Fe

Hyundai Santa Fe có lợi thế về không gian nhờ thiết kế hình khối vuông vức.

Ứng cử viên nặng ký trong danh sách xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng là Hyundai Santa Fe. Năm 2026, mẫu xe duy trì sức hút nhờ ngôn ngữ thiết kế hình khối vuông vức giúp tối ưu hóa không gian trần xe, khoảng để chân cho hành khách.

Phiên bản sử dụng động cơ tăng áp hiệu suất vận hành mạnh mẽ, đi kèm hệ thống tiện nghi hiện đại, tính năng hỗ trợ lái tân tiến, biến dòng xe thành lựa chọn phù hợp cho gia đình hiện đại di chuyển trong thành phố.

4. VinFast VF MPV 7

Đại diện xe điện phân khúc xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng là mẫu xe đa dụng VinFast VF MPV 7. Mức giá niêm yết hơn 800 triệu đồng, đây là dòng xe tối ưu hóa thiết kế dành riêng cho nhu cầu gia đình Việt.

Mẫu xe thuần điện VinFast VF MPV 7 mang đến giải pháp di chuyển xanh tối ưu chi phí.

Sở hữu chiều dài cơ sở 2840mm, xe mang lại không gian ngồi rộng rãi vượt trội ở ba hàng ghế. Khối động cơ điện công suất 201 mã lực kết hợp pin cho quãng đường di chuyển 450km sau mỗi lần sạc đầy giúp người dùng tối ưu hóa chi phí vận hành hằng ngày.

5. Kia Sorento

Kia Sorento sở hữu thiết kế thời thượng cùng cấu hình động cơ hybrid tiết kiệm nhiên liệu.

Kia Sorento góp mặt trong nhóm xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng đáng mua nhờ sự đa dạng tùy chọn động cơ, đặc biệt là phiên bản sử dụng công nghệ hybrid thân thiện môi trường và tiết kiệm nhiên liệu.

Mẫu xe mang kiểu dáng thời thượng, khoang nội thất ngập tràn công nghệ giải trí, gói an toàn chủ động thế hệ mới. Việc cung cấp linh hoạt cấu hình ghế ngồi giúp người mua dễ dàng lựa chọn phiên bản phù hợp mục đích sử dụng hàng ngày của gia đình.

6. Honda CR-V

Honda CR-V phiên bản e:HEV cho khả năng vận hành linh hoạt trong đô thị.

Không thể thiếu trong danh sách xe ô tô 7 chỗ dưới 2 tỷ đồng năm nay là Honda CR-V phiên bản ba hàng ghế. Sở hữu công nghệ động cơ lai e:HEV, mẫu xe là giải pháp tinh tế cho người yêu thích cảm giác lái êm ái, độ nhạy chân ga tốt, sự yên tĩnh tối đa khi vận hành thuần điện trong phố hẹp.

Dù không gian hàng ghế thứ ba khiêm tốn hơn các đối thủ có khung gầm lớn hơn, xe vẫn ghi điểm về khả năng tiết kiệm nhiên liệu và tính linh hoạt trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc.