Robot hình người VinDynamics thử nghiệm thực tế: Bước tiến dài AI tại Việt Nam

Chính vì vậy, việc VinDynamics đưa robot hình người Dyno vào thử nghiệm thực tế tại một môi trường mở và phức tạp như Vinpearl Safari Phú Quốc không chỉ là một hoạt động trình diễn, mà là lời khẳng định mạnh mẽ về năng lực làm chủ công nghệ trí tuệ nhân tạo của các kỹ sư Việt Nam.

Vượt qua bài toán tương tác thời gian thực giữa môi trường đông người

Là công viên chăm sóc và bảo tồn động vật bán hoang dã lớn nhất Việt Nam, Vinpearl Safari Phú Quốc nổi tiếng với trải nghiệm “nhốt người thả thú”, nơi du khách ngồi trên xe chuyên dụng để khám phá thế giới động vật trong môi trường bán tự nhiên rộng lớn. Tuy nhiên, chính môi trường vận hành thực tế này lại đặt ra bài toán phức tạp cho các hệ thống AI tương tác thế hệ mới.

Không gian xe di chuyển liên tục, mật độ khách đông cùng tiếng động vật, tạp âm môi trường và đa dạng ngôn ngữ, chất giọng vùng miền khiến việc nhận diện và phản hồi chính xác theo thời gian trở thành một thách thức lớn đối với công nghệ tương tác thông minh.

Khác với môi trường phòng thí nghiệm hay nhà máy vốn được kiểm soát nghiêm ngặt về ánh sáng và âm thanh, các không gian công cộng ngoài trời đòi hỏi hệ thống robot phải xử lý đồng thời hàng loạt biến số phức tạp. Trong bối cảnh đó, Dyno được giao một vai trò hoàn toàn mới: Trở thành hướng dẫn viên công nghệ số tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

Robot Dyno giới thiệu về các loài động vật.

Thử thách lớn nhất của đội ngũ phát triển VinDynamics trong chiến dịch lần này là làm sao để robot có thể nghe - hiểu và phản hồi ngay lập tức (real-time) trước hàng loạt tương tác diễn ra liên tục từ du khách trong môi trường vận hành thực tế.

Nhờ tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo tiên tiến cùng hệ thống mảng micro định hình chùm tia, Dyno đã chứng minh kỹ năng vượt trội khi cô lập được giọng nói của người đối diện. Khả năng tư duy, xử lý ngôn ngữ tự nhiên và đưa ra câu trả lời của Dyno đã khiến nhiều du khách hứng thú với người bạn hướng dẫn viên mới này.

Không dừng lại ở việc phản hồi bằng âm thanh, hệ thống điều khiển chuyển động của robot còn tự động tính toán để đưa ra các cử chỉ tay, hướng mắt và ngôn ngữ cơ thể đồng bộ với ngữ cảnh, tạo cảm giác tương tác tự nhiên và thân thiện như một hướng dẫn viên thực thụ.

Khẳng định năng lực giải pháp "Make-in-Vietnam"

Điều khiến trải nghiệm này trở nên ý nghĩa hơn chính là biểu tượng thương hiệu Việt được tự hào gắn trên thân máy. Toàn bộ quá trình từ thiết kế, phát triển phần mềm tương tác đến vận hành thực tế của robot Dyno đều do đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại VinDynamics làm chủ.

Robot Dyno thử nghiệm thực tế tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

"Những dữ liệu thực tế thu thập được từ phản hồi và hành vi của du khách tại Vinpearl Safari Phú Quốc sẽ là cơ sở dữ liệu quý giá để công ty tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện khả năng nhận thức và tối ưu hóa hành vi cho các dòng robot thông minh tiếp theo", ông Nguyễn Quang Vĩnh - Giám đốc Khối Công nghệ, VinDynamics.

Thử nghiệm thực tế tại Phú Quốc đã mở ra một triển vọng lớn về việc ứng dụng robot hình người vào các ngành dịch vụ, bán lẻ, du lịch và hành chính công tại Việt Nam trong tương lai gần. Robot hình người giờ đây không còn là câu chuyện viễn tưởng trên phim ảnh hay nằm im trong phòng thí nghiệm, mà đã sẵn sàng bước ra đời thực để đồng hành và phục vụ cuộc sống của con người.

Về VinDynamics VinDynamics là công ty công nghệ thuộc Tập đoàn Vingroup, tập trung nghiên cứu, phát triển và sản xuất các giải pháp robot và tự động hóa tiên tiến, đặc biệt trong lĩnh vực robot nhân hình. Với định hướng đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ tiên tiến như trí tuệ nhân tạo, cơ điện tử và điều khiển chuyển động, VinDynamics hướng tới việc cung cấp các sản phẩm robot thông minh, an toàn và có chi phí hợp lý, góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng cuộc sống.