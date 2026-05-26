Xuất bản ngày 26/05/2026 10:28 AM
Chi tiết tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng Techcombank

(VTC News) -

Là ngân hàng uy tín tại Việt Nam, Techcombank liên tục cập nhật tỷ giá ngoại tệ để đáp ứng nhu cầu giao dịch của khách, dưới đây là chi tiết tỷ giá ngoại tệ hôm nay.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng Techcombank mới nhất được khảo sát lúc 09h09 ngày 26/5/2026 (đơn vị: VND).

Tỷ giá ngoại tệ liên tục được cập nhật nên có thể thay đổi theo thời gian. Khách hàng nên liên hệ hotline Techcombank, kiểm tra trên website chính thức, gọi điện hoặc đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để có thông tin chính xác nhất.

Mã ngoại tệ

Tên ngoại tệ

Mua tiền mặt/séc

Mua chuyển khoản

Bán tiền mặt/séc

Bán chuyển khoản

AUD

Đô la Úc

18.344

18.620

19.222

19.196

CAD

Đô la Canada

18.549

18.826

19.451

19.442

CHF

Franc Thụy Sĩ

32.975

33.361

34.050

34.015

CNY

Nhân dân tệ

3.843

3.935

EUR

Đồng Euro

30.022

30.295

31.397

31.320

GBP

Bảng Anh

34.737

35.130

36.091

36.059

HKD

Đô la Hồng Kông

3.232

3.434

JPY

Yên Nhật

159.04

163.21

171.49

169.34

NZD

Đô la New Zealand

15.113

15.701

SGD

Đô la Singapore

20.090

20.373

21.015

20.898

THB

Bạt Thái Lan

724

787

842

841

USD (1,2)

Đô la Mỹ

26.084

26.394

USD (5,10,20)

Đô la Mỹ

26.125

26.394

USD (50,100)

Đô la Mỹ

26.153

26.168

26.394

26.394

KRW

Won Hàn Quốc

16,5

18,4

Tỷ giá là gì?

Tỷ giá là mức giá biểu thị giá trị của một đồng tiền này so với một đồng tiền khác. Tỷ giá sẽ trực tiếp quyết định số tiền bạn nhận được hoặc phải trả khi chuyển đổi từ loại tiền này sang loại tiền khác.

Tỷ giá liên tục thay đổi từng ngày vì ảnh hưởng của quy luật cung cầu trên thị trường ngoại hối toàn cầu, cùng với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường như: Cung - Cầu ngoại tệ; Các yếu tố kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại (xuất nhập khẩu) của các quốc gia); Chính sách của Ngân hàng Trung ương; Sự kiện chính trị và tin tức.

Tỷ giá ngoại tệ liên tục được các ngân hàng cập nhật trong ngày.

Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank

Ngân hàng Techcombank hiện đang cung cấp công cụ tra cứu tỷ giá trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tỷ giá nhiều loại ngoại tệ theo từng thời điểm giao dịch.

Khách hàng có thể chọn các kênh kiểm tra tỷ giá ngoại tệ Techcombank mới nhất như: Website chính thức của Techcombank, ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, chi nhánh và phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc hoặc các trang thông tin tài chính cập nhật tỷ giá ngân hàng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ website chính thức của Techcombank, tỷ giá ngoại tệ được cập nhật liên tục và chỉ mang tính chất tham khảo tùy theo thời điểm giao dịch thực tế.

Lưu ý khi đổi ngoại tệ tại Techcombank

Khi thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ tại Techcombank, khách hàng lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân, theo dõi kỹ chênh lệch giữa giá mua và bán, kiểm tra lại tỷ giá trước khi giao dịch.

Ngoài ra, tỷ giá áp dụng cho giao dịch online có thể khác so với giao dịch trực tiếp tại quầy.

Khánh Giao
