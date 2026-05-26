Chi tiết tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng Techcombank

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng Techcombank mới nhất được khảo sát lúc 09h09 ngày 26/5/2026 (đơn vị: VND).
Tỷ giá ngoại tệ liên tục được cập nhật nên có thể thay đổi theo thời gian. Khách hàng nên liên hệ hotline Techcombank, kiểm tra trên website chính thức, gọi điện hoặc đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để có thông tin chính xác nhất.
Mã ngoại tệ
Tên ngoại tệ
Mua tiền mặt/séc
Mua chuyển khoản
Bán tiền mặt/séc
Bán chuyển khoản
AUD
Đô la Úc
18.344
18.620
19.222
19.196
CAD
Đô la Canada
18.549
18.826
19.451
19.442
CHF
Franc Thụy Sĩ
32.975
33.361
34.050
34.015
CNY
Nhân dân tệ
3.843
3.935
—
—
EUR
Đồng Euro
30.022
30.295
31.397
31.320
GBP
Bảng Anh
34.737
35.130
36.091
36.059
HKD
Đô la Hồng Kông
3.232
3.434
—
—
JPY
Yên Nhật
159.04
163.21
171.49
169.34
NZD
Đô la New Zealand
15.113
15.701
—
—
SGD
Đô la Singapore
20.090
20.373
21.015
20.898
THB
Bạt Thái Lan
724
787
842
841
USD (1,2)
Đô la Mỹ
26.084
26.394
—
—
USD (5,10,20)
Đô la Mỹ
26.125
26.394
—
—
USD (50,100)
Đô la Mỹ
26.153
26.168
26.394
26.394
KRW
Won Hàn Quốc
16,5
18,4
Tỷ giá là gì?
Tỷ giá là mức giá biểu thị giá trị của một đồng tiền này so với một đồng tiền khác. Tỷ giá sẽ trực tiếp quyết định số tiền bạn nhận được hoặc phải trả khi chuyển đổi từ loại tiền này sang loại tiền khác.
Tỷ giá liên tục thay đổi từng ngày vì ảnh hưởng của quy luật cung cầu trên thị trường ngoại hối toàn cầu, cùng với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường như: Cung - Cầu ngoại tệ; Các yếu tố kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại (xuất nhập khẩu) của các quốc gia); Chính sách của Ngân hàng Trung ương; Sự kiện chính trị và tin tức.
Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank
Ngân hàng Techcombank hiện đang cung cấp công cụ tra cứu tỷ giá trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tỷ giá nhiều loại ngoại tệ theo từng thời điểm giao dịch.
Khách hàng có thể chọn các kênh kiểm tra tỷ giá ngoại tệ Techcombank mới nhất như: Website chính thức của Techcombank, ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, chi nhánh và phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc hoặc các trang thông tin tài chính cập nhật tỷ giá ngân hàng.
Tuy nhiên, theo thông tin từ website chính thức của Techcombank, tỷ giá ngoại tệ được cập nhật liên tục và chỉ mang tính chất tham khảo tùy theo thời điểm giao dịch thực tế.
Lưu ý khi đổi ngoại tệ tại Techcombank
Khi thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ tại Techcombank, khách hàng lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân, theo dõi kỹ chênh lệch giữa giá mua và bán, kiểm tra lại tỷ giá trước khi giao dịch.
Ngoài ra, tỷ giá áp dụng cho giao dịch online có thể khác so với giao dịch trực tiếp tại quầy.
