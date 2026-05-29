Vàng 9999 là gì?

Vàng 9999 (còn được gọi vàng 24K, vàng ta hay vàng bốn số 9) là loại vàng có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối, đạt khoảng 99,99% vàng nguyên chất và chỉ chứa một lượng rất nhỏ tạp chất. Đây là dòng vàng có giá trị cao và được sử dụng phổ biến trong tích trữ, đầu tư.

Nhờ độ tinh khiết cao, vàng 9999 có màu vàng đậm ánh kim đặc trưng, bề mặt sáng bóng và ít bị oxy hóa theo thời gian. Loại vàng này hầu như không bị phai màu hay gỉ sét dù sử dụng trong thời gian dài.

Tuy nhiên, do đặc tính khá mềm nên vàng 9999 thường chỉ được chế tác thành các mẫu trang sức đơn giản như nhẫn trơn, vòng hoặc lắc cơ bản thay vì các thiết kế cầu kỳ, nhiều chi tiết.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, vàng 9999 còn được xem là tài sản tích lũy an toàn nhờ khả năng thanh khoản tốt và giữ giá ổn định trong dài hạn.

Vàng 9999 có hàm lượng tinh khiết gần như tuyệt đối. (Ảnh: AI)

5 cây vàng 9999 bao nhiêu tiền?

Tại Việt Nam, vàng thường được tính theo đơn vị lượng (cây).

Theo quy đổi, 1 cây vàng = 1 lượng vàng = 10 chỉ vàng

Giá 5 cây vàng 9999 phụ thuộc vào giá vàng niêm yết tại từng thời điểm cũng như từng thương hiệu.

Hiện vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn - SJC niêm yết mức giá 157 - 160 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, 5 cây vàng 9999 có giá tương đương khoảng 785 - 800 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Với nhẫn tròn trơn, tại Bảo Tín Minh Châu, giá niêm yết đang là 154,5 - 157,5 triệu đồng/lượng, như vậy 5 cây vàng 9999 có giá tương đương khoảng 772 - 787,5 triệu đồng (mua vào - bán ra).

Giá vàng 9999 tại một số thương hiệu lớn

Dưới đây là bảng giá vàng 9999 tại một số thương hiệu lớn cập nhật lúc 8h35 ngày 29/5/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị SJC Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 157.000.000 160.000.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 156.800.000 159.800.000 đồng/lượng Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 156.800.000 159.900.000 đồng/lượng Nữ trang 99,99% 154.800.000 158.300.000 đồng/lượng Doji Vàng SJC 157.000.000 160.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng 157.000.000 160.000.000 đồng/lượng Nữ trang 9999 152.500.000 156.500.000 đồng/lượng Bảo Tín Minh Châu Vàng miếng VRTL

Bảo Tín Minh Châu (999.9) 154.500.000 157.500.000 đồng/lượng Nhẫn tròn trơn (999.9) 154.500.000 157.500.000 đồng/lượng Vàng miếng SJC 999.9 154.500.000 157.500.000 đồng/lượng Phú Quý Vàng miếng SJC 156.700.000 160.000.000 đồng/lượng Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 156.700.000 159.700.000 VND/lượng Vàng trang sức 999.9 152.500.000 156.500.000 đồng/lượng

Lưu ý: Trên đây là mức giá tham khảo, giá vàng 9999 tại các cửa hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày. Khách hàng cần cập nhật giá tại thời điểm giao dịch.