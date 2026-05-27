Won (ký hiệu: ₩, mã tiền tệ: KRW) là đơn vị tiền tệ chính thức của Hàn Quốc, được phát hành bởi Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc.

Hiện nay, đồng Won được lưu hành dưới hai dạng gồm tiền xu và tiền giấy với nhiều mệnh giá khác nhau. Trong đó, tiền giấy gồm: 1.000 KRW, 5.000 KRW, 10.000 KRW, 50.000 KRW. Tiền xu gồm 1 KRW, 5 KRW, 10 KRW, 50 KRW, 100 KRW, 500 KRW.

Won là đơn vị tiền tệ của Hàn Quốc. (Ảnh: YONHAP)

1 Won bằng bao nhiêu tiền Việt Nam?

Theo cập nhật tỷ giá ngoại tệ sáng 27/5/2026 tại Vietcombank, tỷ giá Won/VND như sau:

1 Won = 15,15 VND (mua tiền mặt) = 16,84 VND (mua chuyển khoản) = 18,27 VND (bán)

Cùng thời điểm, tỷ giá Won/VNĐ tại BIDV như sau:

1 Won = 16,19 VND (mua tiền mặt) = 16,88 VND (mua chuyển khoản) = 18,27 VND (bán)

Áp dụng tỷ giá trên, 1 Won tương đương từ hơn 15 - 18 đồng, tùy theo nhu cầu mua hoặc bán và giá niêm yết tại các ngân hàng.

Đây là tỷ giá tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi khi khách thực hiện giao dịch thực tế tại các ngân hàng.

Tỷ giá Won/VND tại một số ngân hàng

Dưới đây là bảng tỷ giá Won/VNĐ tại một số ngân hàng, cập nhật lúc 11h12 ngày 27/5/2026

Ngân hàng Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản Vietcombank 15,15 16,84 18,27 - BIDV 16,19 16,88 18,27 - Vietinbank 14,52 16,52 19,12 - Agribank - 16,75 18,36 - SHB - 16,93 19,43 - MB - 16,53 - 21,23 MSB 15,65 16,39 20,18 20,18 HDBank 16,28 17,38 18,28 - LPBank - 16,01 - 19,52 TPBank - - - 18,70 NCB 11,86 13,86 21,38 21,38 Sacombank - 17 - 18,5 PVcombank 15,5 16,84 18,27 - SeaBank - 16,23 - 19,23 Techcombank - 16,5 - 18,4 VietABank - 16,89 - 19,23 BacABank - 16 - 19,8

Lưu ý, tỷ giá thay đổi nhiều lần trong ngày, vì vậy hãy cập nhật thông tin liên tục để biết 1 Won bằng bao nhiêu tiền Việt Nam chính xác nhất.

Đổi Won sang tiền Việt ở đâu?

Tại Việt Nam, người dân có thể đổi Won sang tiền Việt tại các ngân hàng lớn như Vietcombank, VietinBank, BIDV hay Agribank…Đây là những đơn vị được cấp phép hoạt động ngoại hối, niêm yết tỷ giá công khai và đảm bảo tính minh bạch trong giao dịch.

Ngoài ra, nếu có nhu cầu giao dịch với ngân hàng Hàn Quốc tại Việt Nam, khách hàng có thể lựa chọn Shinhan Bank hoặc Woori Bank. Các ngân hàng này hỗ trợ đổi Won sang VND nhanh chóng, phù hợp với người Hàn Quốc đang sinh sống, học tập hoặc làm việc tại Việt Nam.

Bên cạnh hệ thống ngân hàng, nhiều tiệm vàng lớn và cửa hàng thu đổi ngoại tệ được cấp phép cũng cung cấp dịch vụ đổi Won. Ưu điểm của hình thức này là thủ tục linh hoạt và thời gian giao dịch thuận tiện hơn.

Tuy nhiên, người đổi tiền cần tìm đúng địa chỉ hợp pháp, nên tham khảo tỷ giá trước và yêu cầu hóa đơn đầy đủ để đảm bảo quyền lợi cũng như hạn chế rủi ro.