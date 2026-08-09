Hà Nội sáp nhập 2 sở và thành lập Sở Ngoại vụ

Theo phương án Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố 4 nội dung lớn về tổ chức bộ máy được đề xuất gồm: sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng; sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao; thành lập Sở Ngoại vụ; đồng thời tổ chức lại Văn phòng UBND thành phố.

Hà Nội sáp nhập cơ quan chuyên môn còn 14 sở, giảm một đầu mối.

Sở Xây dựng mới giảm 11 phòng chuyên môn

Sở Xây dựng thành phố Hà Nội được đề xuất thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Quy hoạch - Kiến trúc vào Sở Xây dựng.

Trước sắp xếp, Sở Xây dựng có 18 phòng chuyên môn, 6 đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Quy hoạch - Kiến trúc có 7 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sáp nhập, Sở Xây dựng mới dự kiến còn 14 phòng chuyên môn, giảm 11 phòng, tương đương 44%; có 6 đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó 3 đơn vị tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình.

Các phòng chuyên môn được tổ chức theo các nhóm chức năng như quy hoạch - phát triển đô thị, kinh tế - kỹ thuật ngành, hạ tầng đô thị và nhà ở - bất động sản.

Đáng chú ý, Phòng Quản lý Quy hoạch được thành lập trên cơ sở hợp nhất các bộ phận thực hiện nhiệm vụ quản lý quy hoạch của nhiều phòng thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Phòng Quản lý Kiến trúc đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ cấp phép xây dựng. Phòng Giao thông được hình thành trên cơ sở hợp nhất các phòng quản lý kết cấu hạ tầng giao thông và đường sắt đô thị.

Về biên chế, Sở Xây dựng mới dự kiến có 528 công chức, 431 viên chức, 260 lao động hợp đồng theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP và 26 hợp đồng chuyên môn.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 10 phòng

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được đề xuất thành lập trên cơ sở sáp nhập Sở Du lịch vào Sở Văn hóa và Thể thao.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao có 8 phòng chuyên môn và 15 đơn vị sự nghiệp công lập; Sở Du lịch có 5 phòng chuyên môn và 1 đơn vị sự nghiệp công lập.

Sau sắp xếp, sở mới dự kiến có 10 phòng chuyên môn, giảm 3 phòng, tương đương 23,1%; 14 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 2 đơn vị, tương đương 12,5%.

Một số đầu mối được tổ chức lại đáng chú ý gồm Phòng Kế hoạch - Tài chính thành lập mới; Phòng Nghệ thuật và Công nghiệp văn hóa được bổ sung chức năng; Phòng Truyền thông tiếp nhận nhiệm vụ truyền thông từ Sở Du lịch; Phòng Lữ hành được bổ sung nhiệm vụ về môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch.

Hai đơn vị sự nghiệp là Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò và Ban Quản lý Di tích danh thắng Hà Nội được hợp nhất. Trung tâm Văn hóa và Thư viện Hà Nội cũng được hợp nhất với Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội.

Sở mới dự kiến có 151 công chức, 1.307 viên chức, 354 lao động hợp đồng và 10 hợp đồng chuyên môn.

Thành lập Sở Ngoại vụ, tổ chức lại Văn phòng UBND Thành phố

Theo phương án, Sở Ngoại vụ Hà Nội được thành lập trên cơ sở tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và một phần nguồn lực liên quan từ Văn phòng UBND Thành phố. Sở có 4 phòng gồm Văn phòng, Hợp tác quốc tế, Lãnh sự và Lễ tân.

Sở Ngoại vụ dự kiến có 45 công chức và 8 lao động hợp đồng. Trong đó, 30 biên chế công chức và 8 lao động hợp đồng được tiếp nhận lại từ nguồn đã giao cho Sở Ngoại vụ trước khi sáp nhập vào Văn phòng UBND Thành phố năm 2025; thành phố bổ sung 15 biên chế công chức từ nguồn dự phòng.

Cùng với việc thành lập Sở Ngoại vụ, Văn phòng UBND Thành phố được tổ chức lại, giảm từ 10 xuống còn 8 phòng chuyên môn. Hai phòng Lãnh sự - Lễ tân đối ngoại và Quan hệ quốc tế được chuyển chức năng, nhiệm vụ liên quan sang Sở Ngoại vụ.

Sau sắp xếp, Văn phòng UBND Thành phố còn 141 công chức, 116 viên chức, 46 lao động hợp đồng và 12 hợp đồng chuyên môn.

UBND Thành phố cho biết, sau khi thực hiện phương án, tổng số cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố còn 14 sở, giảm 1 đầu mối, tương đương 6,7%, hướng tới tinh gọn tổ chức bộ máy và bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương.