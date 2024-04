Nhân chứng vụ cháy nhà ven kênh: Lửa rực lên như muốn nuốt chửng mọi thứ

(VTC News) -

Sáng 2/4, người dân sống quanh khu vực cháy dãy nhà ven kênh trên đường Phạm Thế Hiển, phường 2, Quận 8 (TP.HCM) vẫn chưa hết sợ hãi, ám ảnh. Một số người sống trong khu bị cháy khi nhắc lại thời điểm ngọn lửa bùng lên vẫn còn bàng hoàng vì vừa thoát chết trong gang tấc.

Hiện trường vụ cháy nhà ven kênh.

Hoảng loạn khi lửa bùng lên cao

Chị Lý, nhà ở gần khu bị cháy kể, lúc nhìn thấy lửa bùng lên, chị đã vội thoát ra ngoài. Thời điểm đó, chồng chị Lý hô hoán cho gia đình rằng lửa đang cháy lớn. Anh liên tục giục ba mẹ con nhanh chóng chạy đi, còn anh ôm bình cứu hỏa ở lại dập lửa cùng bà con.

"Chồng kêu chạy đi, lửa lớn lắm, không xong rồi. Nhìn lại thấy lửa tôi hoảng sợ đi ngay, tài sản gom được cái gì là vơ lấy. Sau khi đưa con ra được, tôi cố quay lại để dắt cái xe và phụ chồng dập lửa thì hơi nóng phà lên. May mắn nhà tôi là nhà xây nên chỉ bị cháy một góc phía sau. Trong đêm qua, chúng tôi chưa thể vào nhà để kiểm kê thiệt hại được do cơ quan chức năng đang phong tỏa để làm việc", chị Lý nói.

Lực lượng chức năng vất vả khống chế ngọn lửa đỏ rực bao trùm dãy nhà ven kênh ở TP.HCM.

Theo chị Lý, ngọn lửa bùng lên từ xưởng gỗ, lúc phát hiện cháy lớn, người dân trong khu vực cố dùng bình chữa cháy dập lửa nhưng không thành.

"Lửa bốc lên cao lắm, bình cứu hỏa gia đình không có tác dụng. Chúng tôi hoảng loạn vô cùng. Khoảng 10 phút sau khi lửa bùng lên thì cứu hỏa đến. Do có quá nhiều người dân đến xem nên việc di chuyển của cơ quan chức năng gặp khó khăn. Xe không vào được", chị Lý cho biết.

Dãy nhà ven kênh như bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ rực.

Ngụ cùng khu với chị Lý, chị Nguyễn Thị Nghĩa kể khi nghe tiếng chuông báo cháy thì vội chạy ra trước nhà. Lúc này lửa bùng lên đỏ rực, hơi nóng tỏa ra dữ dội.

"Nhà hàng xóm bỏ chạy hết. Tôi vội vàng khóa van gas rồi đưa mẹ và con trai đi gấp. Lúc này, chỉ mới cháy có 2 căn thôi mà lửa đã rực như muốn nuốt chửng mọi thứ. Khi đi, tôi chỉ kịp dắt cái xe và mang giấy tờ tùy thân", chị Nghĩa bần thần kể lại.

Chị Nghĩa kể lại khoảnh khắc sau khi cả nhà thoát khỏi đám cháy.

Theo chị Nghĩa, thời điểm nhiều hàng xóm vội gom đồ đạc, người già, trẻ nhỏ và phụ nữ được ưu tiên ra ngoài trước. Còn cánh đàn ông vẫn nán lại để hỗ trợ lực lượng chức năng dập lửa.

Đập cửa để thoát thân

Ở trong khu vực xảy ra đám cháy, chị Nguyễn Hoàng Hải Yến thấy mình vô cùng may mắn khi kịp thoát thân. Chị Yến nói lúc lửa bùng lên, chị đang ở trong căn nhà khóa trái cửa. Nghe tiếng la hét "chạy đi, cháy rồi", chị Yến hốt hoảng đập cửa. Thời điểm đó, rất may có người nghe tiếng kêu nên mở cửa giúp, chị mới thoát ra an toàn.

"Dãy nhà phía sau chỗ tôi ở cháy đỏ rực. Hơi nóng bốc lên khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Nhà tôi ở sâu trong hẻm, khi cháy thì tôi vẫn còn ngủ. Đến lúc cúp điện, tôi mới tỉnh dậy tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Vì cửa nhà bị khóa nên tôi phải đập liên tục. Sợ lắm, bị nhốt bên trong nhà mà, cứ lo sợ nhỡ có chuyện gì", chị Yến kể thêm.

Chị Yến kể thời điểm thoát khỏi đám cháy.

"Lúc tôi thoát ra được là nhà đối diện đang cháy dữ dội. Từng miếng tôn của nhà đối diện đang rơi xuống, còn bên trong thì lửa đỏ rực. Do điện cúp nên rất khó khăn trong việc thu dọn đồ đạc", chị Từ Thị Thu Trâm - một người dân ngụ ở khu vực xảy ra vụ cháy cho hay.

Ghi nhận của PV VTC News, đến sáng 2/4, ở khu vực xảy ra đám cháy có đông người dân tụ tập. Một số người ở các quận lân cận mang theo đồ ăn, thức uống và một số vật dụng cá nhân cần thiết đến để hỗ trợ người dân nơi đây.

Một số người dân ở các quận lân cận mang theo thức ăn, nước uống đến hỗ trợ bà con ở trong khu vực bị cháy.

Lực lượng chức năng phong tỏa đường vào khu vực bị cháy để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Hiện trường vụ cháy sáng 2/4.

Sáng 2/4, khu vực xảy ra vụ cháy khói vẫn còn âm ỉ.