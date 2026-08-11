Ngành chế biến đang 'khát' kỹ sư: Cơ hội cho sinh viên Công nghệ Thực phẩm

(VTC News) -

Một ngày làm việc thật của kỹ sư thực phẩm

6 giờ sáng, khi các đô thị chưa vào nhịp sống sôi động, ca sản xuất tại các nhà máy F&B đã bắt đầu. Đội ngũ Kiểm soát chất lượng (QA/QC) tiến hành lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu vi sinh, hóa lý ngay đầu ca. Bất kỳ sai lệch kỹ thuật nào cũng được điều chỉnh kịp thời nhằm giữ độ ổn định cho sản phẩm.

Sinh viên Công nghệ Thực phẩm trong ca kiểm định QA/QC mô phỏng.

Đến buổi chiều, nhịp làm việc tập trung tại phòng Nghiên cứu & Phát triển (R&D). Tại đây, các kỹ sư thử nghiệm công thức mới, hoàn thiện phương pháp bảo quản tự nhiên và tinh chỉnh hương vị để đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng.

Bốn lộ trình chuyên môn, thu nhập theo năng lực

Thị trường lao động ngành F&B hiện phân chia khá rõ 4 nhóm vị trí công việc chính cho kỹ sư Công nghệ Thực phẩm:

Nghiên cứu & Phát triển sản phẩm (R&D): tối ưu công thức, thiết kế trải nghiệm vị giác và giải pháp bao bì bảo quản.

Quản lý & Kiểm định chất lượng (QA/QC): đảm bảo tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm theo ISO, HACCP, GMP tại nhà máy.

Quản lý dây chuyền & vận hành sản xuất: điều phối quy trình tự động hóa trong chế biến.

Kinh doanh kỹ thuật (Technical Sales): tư vấn giải pháp phụ gia, nguyên liệu và công nghệ chế biến cho doanh nghiệp.

Dữ liệu khảo sát từ TopCV và VietnamWorks cho thấy, mức thu nhập trong ngành tăng trưởng đều đặn theo số năm kinh nghiệm. Đối với sinh viên mới tốt nghiệp, mức lương dao động từ 9 - 13 triệu đồng/tháng. Sau khoảng 2 - 4 năm tích lũy kinh nghiệm và đảm nhận các vị trí chuyên môn cao hơn, thu nhập có thể đạt từ 15 - 25 triệu đồng/tháng.

Khi phát triển lên các vị trí quản lý như tổ trưởng sản xuất, quản đốc xưởng, kỹ sư trưởng hoặc giám đốc kỹ thuật, mức thu nhập có thể vượt 30 triệu đồng/tháng cùng nhiều chế độ đãi ngộ và cơ hội phát triển nghề nghiệp hấp dẫn.

Sinh viên VLU thực hành phân tích, kiểm định chỉ số trong phòng lab Công nghệ Thực phẩm.

Hệ sinh thái doanh nghiệp và cơ hội trải nghiệm thực tế

Tốt nghiệp ngành Công nghệ Thực phẩm, sinh viên có thể làm việc tại nhiều doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, đồ uống và nông sản chế biến trong nước và quốc tế. Các tập đoàn lớn như Vinamilk, TH True Milk, Nestlé, Acecook, Masan, Ajinomoto, CP Group, Vissan hay LC Foods luôn có nhu cầu tuyển dụng nhân sự am hiểu công nghệ sản xuất, quản lý chất lượng và vận hành dây chuyền hiện đại.

Bên cạnh đó, nhiều chương trình thực tập quốc tế hưởng lương kéo dài 6-11 tháng tại Nhật Bản, Israel đang mở ra cho sinh viên VLU cơ hội tích lũy tư duy làm việc trong môi trường đa văn hóa.

Đào tạo gắn liền thực hành - hướng đi của các trường đại học

Để sinh viên thích ứng ngay với công việc, nhiều trường đại học đào tạo khối ngành kỹ thuật, trong đó có ngành Công nghệ Thực phẩm và ngành Công nghệ Sinh học, đang đẩy mạnh phương pháp học qua dự án thực tế.

Tại Trường Đại học Văn Lang, sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm được thao tác trên hệ thống phòng thí nghiệm vi sinh, phòng kiểm định và xưởng thực nghiệm chế biến với thiết bị hiện đại. Trước khi tốt nghiệp, sinh viên tự hoàn thành một đồ án phát triển sản phẩm trọn gói, từ xây dựng công thức, đánh giá cảm quan đến kiểm định chất lượng, mô phỏng đúng quy trình làm việc của kỹ sư R&D tại doanh nghiệp.

Việc tăng cường thời lượng thực hành giúp sinh viên VLU nắm vững kỹ năng thao tác, nhanh chóng bắt nhịp với tiến độ sản xuất tại nhà máy và giảm thiểu thời gian đào tạo lại sau khi tuyển dụng.

Góc xưởng thực nghiệm chế biến thực phẩm hiện đại.

Ngành Công nghệ Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc bảo đảm chất lượng và độ an toàn cho chuỗi cung ứng thực phẩm. Được trang bị kiến thức chuyên môn, tư duy R&D và kỹ năng thực hành vững vàng, sinh viên hoàn toàn có thể tự tin phát triển sự nghiệp bền vững trong ngành F&B.