Lịch cúp điện hôm nay ngày 26/03/2025 tại Cần Thơ

26/03/2025 từ 07h30 - 16h00

Mất điện khu vực Thới Ninh, Thới An, Thới Hòa, Thới Long, thuộc Thới An Đông, quận Bình Thủy. Trạm biến áp Hộ Kinh Doanh Trung Kiên, trạm biến áp Minh Khuê, trạm biến áp TM-DV Nam Mỹ, trạm biến áp TS An Gia Minh, thành phố Cần Thơ.

Điện lực Bình Thủy

Bảo trì và sửa chữa lưới điện