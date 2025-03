Giá cà phê hôm nay 30/3: Cà phê trong nước giảm nhẹ

(VTC News) -

Giá cà phê thế giới

Đầu giờ sáng 30/3 (giờ Việt Nam), trên sàn London, giá cà phê Robusta ổn định, đi ngang so với phiên giao dịch trước đó, dao động 5.202 - 5.409 USD/tấn.

Cụ thể, giá giao hàng tháng 5/2025 là 5.337 USD/tấn; giá giao hàng tháng 7/2025 là 5.354 USD/tấn; giá giao hàng tháng 9/2025 là 5.314 USD/tấn và giá giao tháng 11/2025 là 5.231 USD/tấn.

Giá cà phê Arabica trên sàn New York duy trì ổn định so với phiên tăng giá trước đó, dao động 362.25 - 384.80 cent/lb. Kỳ giao hàng tháng 5/2025 là 379.95 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 7/2025 là 376.40 cent/lb; kỳ giao hàng tháng 9/2025 là 371.60 cent/lb và kỳ giao hàng tháng 12/2025 là 364.50 cent/lb.

Cà phê trong nước hôm nay giảm nhẹ. (Ảnh minh hoạ).

Giá cà phê trong nước

Giá cà phê trong nước hôm nay tiếp tục giảm nhẹ, ở mức từ 100 - 200 đồng/kg so với hôm qua.

Theo đó, thương lái tại tỉnh Đắk Nông đang thu mua cà phê ở mức 132.300 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Giá cà phê tại tỉnh Đắk Lắk có mức 132.300 đồng/kg, giữ nguyên so với hôm qua.

Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai được giao dịch ở mốc 132.200 đồng/kg, giảm 100 đồng/kg so với hôm qua.

Tương tự, tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê là 131.200 giảm 100 đồng/kg so với phiên giao dịch hôm qua.

Theo các chuyên gia, thị trường cà phê đang đối mặt với nhiều thách thức. Dù giá cà phê trong nước vẫn ở mức cao, nhưng việc thu mua gặp khó khăn do nông dân găm hàng chờ giá tăng. Điều này khiến cho thị trường trở nên bất ổn và khó dự đoán.

Dự báo giá cà phê trong nước sẽ tiếp tục biến động mạnh trong thời gian tới do nhiều yếu tố tác động như thời tiết, chính sách thuế quan từ Mỹ, và tình hình kinh tế toàn cầu. Các chuyên gia khuyến nghị nông dân nên theo dõi sát sao diễn biến giá cả để có quyết định bán hàng hợp lý.

Trên thế giới, giá cà phê diễn biến trái chiều trong phiên giao dịch cuối tuần. Trong đó, cà phê Arabica tăng nhẹ trở lại do nhận được sự hỗ trợ từ đồng USD suy yếu. Tuy nhiên, robusta chịu áp lực do kỳ vọng về sự gia tăng nguồn cung toàn cầu, trong đó Việt Nam dự đoán tăng 7,9% và Brazil tăng 13,6% so với niên vụ 2024 – 2025.