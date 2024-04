(VTC News) -

Chiều 16/4, tại khu nghỉ dưỡng phức hợp Hoiana (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam), UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức buổi họp báo công bố chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”.

Kích cầu du lịch 2024, Quảng Nam tung loạt gói sản phẩm với giá ưu đãi.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, nhằm thu hút khách du lịch nội địa và quốc tế đến địa phương, thúc đẩy hoạt động kinh doanh du lịch, UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và hơn 100 doanh nghiệp hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh đồng hành tham gia chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 với chủ đề “Quảng Nam – Miền xanh Di sản”. Chương trình diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11/2024, gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5 đến tháng 8/2024 và giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024.

Nhiều gói sản phẩm du lịch đặc sắc với chính sách giá ưu đãi và các dịch vụ chất lượng sẽ có trong giai đoạn 1 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” như: Gói 3 ngày 2 đêm lưu trú và đón tiễn – du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tuyệt vời tại khách sạn hạng sang và tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như phố cổ Hội An, khu đền tháp Mỹ Sơn, khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An; gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại...

Ngoài ra, rất nhiều điểm đến độc đáo sẽ được đưa vào chương trình, chẳng hạn như: Du khách sẽ được khám phá những cung đường uốn lượn qua những bản làng bình yên của người Cơ Tu, Ca Dong hay chinh phục những đỉnh núi hùng vĩ như Đỉnh Quế - Tây Giang...

Trong khi đó, Mùa vàng xứ Quảng là chương trình nhằm thu hút khách du lịch từ tháng 9 đến tháng 11, xây dựng mạng lưới khách hàng trung thành bằng cam kết chất lượng dịch vụ vượt mức kỳ vọng tạo ra những trải nghiệm tuyệt vời cho du khách và được thúc đẩy bởi chiến dịch truyền thông online về điểm đến. Chương trình tạo cho du khách những trải nghiệm mùa vàng thân thương, đặc biệt nhất... với các sản phẩm như: Phố cổ rêu phong, Hội An mùa nước nổi, trại sáng tác nghệ thuật đất nung, mùa vàng phủ xanh.

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL Quảng Nam cho hay, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 được phủ rộng khắp, do chính cộng đồng doanh nghiệp du lịch Quảng Nam triển khai bán trực tiếp đến du khách. Sản phẩm là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển.... như giảm giá (20%-50%) hay giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%) hoặc mua 1 tặng 1, hay cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như đón sân bay, shutle bus vào phố cổ, cho thuê xe máy giá tốt... nhằm tạo thuận lợi và tiết kiệm chi phí hơn cho du khách.

Cũng theo ông Hồng, chương trình kích cầu thu hút khách du lịch 2024 “Quảng Nam – Miền xanh Di sản” hứa hẹn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm thú vị, mới mẻ cho du khách; thông qua đó góp phần quảng bá thương hiệu doanh nghiệp và khai thác hiệu quả các thị trường khách đến Quảng Nam.

Theo thống kê của UBND tỉnh Quảng Nam, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch 3 tháng đầu năm ước đạt hơn 1,6 triệu lượt khách, tăng 25% so với cùng thời điểm năm 2023. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 0,9 triệu lượt khách, tăng 36%; khách nội địa ước đạt 0,7 triệu lượt khách, tăng 14%. Doanh thu du lịch ước đạt 1.690 tỷ đồng, tăng 7% và thu nhập xã hội từ du lịch đạt 3.972 tỷ đồng. Hệ thống du lịch thông minh tỉnh Quảng Nam, website visitquangnam.com, các trang mạng xã hội và dự án hợp tác khai thác không gian du lịch ảo trên địa bàn tỉnh đang được tập trung xây dựng, vận hành và phát triển.