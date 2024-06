Không còn sở hữu Peppa Pig, eOne vẫn tiếp tục 'đánh' bản quyền Wolfoo

(VTC News) -

Sconnect vừa gửi báo cáo lên các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam về việc đối thủ trong vụ tranh chấp bản quyền là eOne đã không còn quyền sở hữu với bộ nhân vật hoạt hình Peppa Pig từ tháng 9/2023 nhưng vẫn tiếp tục đánh bản quyền bộ nhân vật hoạt hình Wolfoo trên YouTube khiến cho Sconnect thiệt hại hàng chục triệu USD.

Đáng chú ý là eOne đã xin “rút lui” khỏi vụ kiện, được xem như động thái để chối bỏ trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện kéo dài gần 3 năm.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa phim hoạt hình Wolfoo (do Sconnect Việt Nam sở hữu) và phim hoạt hình Peppa Pig (do Entertainment One UK Limited - gọi tắt là eOne sở hữu) vừa có diễn biến mới.

Theo đó, ngày 12/06, Sconnect đã gửi báo cáo lên Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) cập nhật diễn biến mới nhất về tình hình tranh chấp bản quyền giữa Wolfoo và Peppa Pig từ tháng 02/2024 đến ngày 05/06.

Bộ phim hoạt hình nổi tiếng Wolfoo được sản xuất bởi đội ngũ nhân sự người Việt và phát hành trên toàn cầu với 20 ngôn ngữ.

eOne không còn quyền sở hữu Peppa Pig từ 01/09/2023

Theo báo cáo của Sconnect, đáng chú ý nhất là eOne đã không còn quyền sở hữu với Peppa Pig từ tháng 9/2023, và công ty này đã nộp đơn lên Tòa án cấp cao Vương Quốc Anh để xin rút khỏi vụ kiện từ ngày 17/4, thế nhưng đến ngày 03/06 eOne vẫn tiếp đánh gậy bản quyền các video Wolfoo trên YouTube.

Hiện nay Sconnect đang tiến hành gửi yêu cầu lên Tòa án Nhân dân TP Hà Nội và Tòa án Vương quốc Anh đề nghị eOne phải bồi thường thiệt hại cho Sconnect do hành vi mạo danh chủ sở hữu và đánh gậy bản quyền trên YouTube gây thiệt hại cho Sconnect hàng chục triệu USD.

Vụ tranh chấp bản quyền giữa “chú sói” Wolfoo và “cô lợn” Peppa Pig xảy ra từ tháng 01/2022 khi eOne đã đệ đơn cáo buộc Sconnect vi phạm bản quyền lên Tòa án cấp cao Vương Quốc Anh. Sau đó, Sconnect đã tham gia các thủ tục tố tụng tại Tòa án ở Anh. Cho đến nay Tòa án tại Anh vẫn chưa đưa ra phán quyết cuối cùng cho vụ kiện, chưa có bất cứ kết luận nào về việc Wolfoo vi phạm bản quyền.

Tuy nhiên kể từ tháng 2/2022, eOne đã dùng đơn khởi kiện tại Tòa án Anh để liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube, dẫn tới YouTube đã khóa/xóa hơn 4.000 video Wolfoo, có những thời điểm YouTube còn khóa quyền upload của hàng chục kênh Wolfoo dẫn tới thiệt hại cho Sconnect vô cùng lớn.

Từ khi bị đánh bản quyền vô căn cứ trên YouTube từ tháng 1/2022 tới nay, ước tính mỗi tháng Sconnect bị thiệt hại khoảng 1 triệu USD.

Vụ tranh chấp vẫn đang diễn biến phức tạp thì vào cuối năm 2023, công ty mẹ trước đó của eOne là HASBRO, INC., (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính ở Anh) đã xác nhận eOne không còn quyền sở hữu đối với Peppa Pig theo một Thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực từ 01/09/2023.

Cụ thể, ngày 27/12/2023 và ngày 28/12/2023, các trang đăng ký nhãn hiệu, website của các công ty eOne, Hasbro và Lionsgate (tập đoàn đa quốc gia có trụ sở chính tại Mỹ) đã đồng loạt xác nhận hoàn thành việc chuyển nhượng toàn bộ Nhãn hiệu và Bản quyền liên quan đến bộ phim hoạt hình Peppa Pig từ eOne sang cho một công ty con của Hasbro là Hasbro Consumer Products Licensing Limited (sau đây gọi tắt là Hasbro) theo một Thỏa thuận chuyển nhượng có hiệu lực từ 01/09/2023.

Trước đó, công ty mẹ của eOne là Hasbro Inc đã thỏa thuận chuyển nhượng toàn bộ eOne cho Lionsgate, nhưng Hasbro Inc giữ lại Peppa Pig và eOne chuyển lại cho Hasbro toàn bộ Nhãn hiệu và Bản quyền Peppa Pig.

Tiếp đó, ngày 17/04, eOne đã nộp đơn lên Tòa án Anh xin thay đổi nguyên đơn trong vụ kiện với Sconnect từ eOne sang Hasbro với lý do toàn bộ Nhãn hiệu và Bản quyền liên quan đến Peppa Pig đã được chuyển nhượng từ eOne sang cho Hasbro có hiệu lực từ 01/09/2023.

Đáng chú ý, theo Sconnect, sau khi không còn quyền sở hữu với Peppa Pig, trong suốt thời gian từ ngày 01/09/2023 đến trước ngày 17/04, eOne vẫn tuyên bố là chủ sở hữu của Nhãn hiệu và Bản quyền Peppa Pig thông qua các hành vi sau: Tuyên bố trong Đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung nộp tại Tòa án Anh vào tháng 09/2023; Tuyên bố trong các khiếu nại về việc các video phim hoạt hình Wolfoo vi phạm bản quyền của các video phim hoạt hình Peppa Pig thuộc sở hữu của eOne trên YouTube; Tuyên bố trong các văn bản đơn thư gửi cho Luật sư của Sconnect.

“Cho đến nay tất cả các chứng cứ và sự thừa nhận của eOne đã xác định rõ eOne không còn tư cách chủ sở hữu của Peppa Pig. Mặc dù trước đó eOne vẫn chưa chứng minh được các tác phẩm gốc nào bị vi phạm và eOne có quyền gì với các video Peppa Pig. Đồng thời eOne cũng đang cố tình “trốn tránh” trách nhiệm, rút khỏi vụ kiện bằng cách xin thay thế nguyên đơn thành Hasbro.

Trước diễn biến mới này, Sconnect đang củng cố chứng cứ và yêu cầu Tòa án Anh ra lệnh buộc eOne phải bồi thường chi phí cho Sconnect về hành vi lừa dối Tòa án và lừa dối bị đơn”, Luật sư Phạm Văn Anh - Trưởng phòng Pháp chế của Sconnect cho biết.

eOne và Hasbro chưa chứng minh được quyền sở hữu đối với Peppa Pig

Cũng theo Luật sư Phạm Văn Anh, vụ kiện kéo dài đã gần 3 năm nhưng cho tới nay nguyên đơn đầu tiên là eOne và nguyên đơn dự kiến thay thế là Hasbro vẫn chưa chứng minh được quyền chủ sở hữu đối với Peppa Pig và tác phẩm gốc bị xâm phạm.

Cụ thể, từ ngày 22/01/2022 đến trước tháng 09/2023, trong lần nộp đơn khởi kiện đầu tiên eOne vẫn chưa có bất cứ chứng cứ nào xác định tác phẩm gốc bị xâm hại mặc dù phía Sconnect đã rất nhiều lần yêu cầu eOne cung cấp.

Từ tháng 09/2023 đến trước ngày 17/04, trong đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung lần 1 eOne vẫn chưa chứng minh được quyền chủ sở hữu và tác phẩm gốc bị xâm hại.

Từ ngày 17/04 đến nay, trong đơn khởi kiện sửa đổi bổ sung lần 2, eOne cũng như nguyên đơn mới là Hasbro cũng vẫn chưa cung cấp được đầy đủ và chính xác tài liệu chứng minh cho tư cách, quyền chủ sở hữu và tác phẩm gốc bị xâm hại.

“Mặc dù Sconnect đã nhiều lần yêu cầu nhưng phía eOne và Hasbro không phản hồi thông tin, không cung cấp tài liệu chứng cứ cho chúng tôi và tòa án, khiến cho vụ việc bị kéo dài, tốn kém chi phí mà không đi đến kết quả tích cực nào cho cả hai bên và khó khăn cho tòa án khi xem xét xử lý vụ kiện.

Trước thực tế này, Sconnect chuẩn bị yêu cầu Tòa án Vương quốc Anh hủy bỏ vụ kiện nếu phía eOne và Hasbro không phản hồi hoặc cung cấp thêm thông tin tài liệu chứng minh quyền sở hữu đối với Peppa Pig, cũng như tác phẩm gốc mà nguyên đơn cáo buộc bị xâm hại”, Luật sư Phạm Văn Anh nhấn mạnh.

Trong báo cáo gửi tới Cục Bản quyền Tác giả và Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử, Sconnect đề nghị hai cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục gửi thư hoặc trao đổi trực tiếp với đại diện Google và YouTube để nền tảng này: Ngừng tiếp nhận và chấp thuận các yêu cầu đánh gậy bản quyền các video Wolfoo từ phía eOne. Đồng thời khôi phục toàn bộ các video đã bị xóa gỡ từ yêu cầu của eOne vì lý do eOne không phải là chủ thể quyền sở hữu trí tuệ từ ngày 01/9/2023 đến nay.

Sconnect cũng đề nghị cơ quan nhà nước Việt Nam yêu cầu Google và YouTube tôn trọng và tuân theo pháp luật Việt Nam, đặc biệt là Điều 114 Nghị định số 17/2023/NĐ-CP.

“Trước những hành vi vi phạm bản quyền của eOne gây thiệt hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của Sconnect, các động thái của eOne trong việc muốn rút khỏi sự liên quan đến các vụ kiện trên toàn cầu, có thể thấy, đây là hành vi cố gắng chối bỏ các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý từ phía eOne.

Tuy nhiên, Sconnect vẫn thiện chí, sẵn sàng thương lượng, đàm phán với eOne và Hasbro để sớm giải quyết chấm dứt tranh chấp trên toàn cầu”, ông Tạ Mạnh Hoàng, Nhà sáng lập - Tổng giám đốc Sconnect cho biết thêm.

Diễn biến vụ tranh chấp bản quyền giữa Sconnect và eOne Vụ tranh chấp bản quyền giữa hai nhân vật phim hoạt hình Wolfoo và Peppa Pig diễn ra từ tháng 11/2021, khi eOne liên tục đánh bản quyền các video Wolfoo trên YouTube. Sau đó hai bên tiến hành khởi kiện lẫn nhau tại 3 quốc gia: Nga, Anh và Việt Nam. Tại Nga, ngày 11/01/2022, eOne nộp đơn khởi kiện chống lại Sconnect tại Tòa án Moscow (Liên bang Nga) với cáo buộc: Bộ nhân vật Wolfoo là sản phẩm làm lại của bộ nhân vật Peppa Pig; Đăng tải và phổ biến bất hợp pháp trên Internet các tác phẩm phái sinh - tức là các video hoạt hình Wolfoo. Ngày 07/07/2022, eOne nộp đơn rút toàn bộ yêu cầu khởi kiện tại Nga. Tháng 08/2022, Sconnect nộp đơn khởi kiện ngược lại eOne, yêu cầu eOne bồi thường các tổn thất. Tòa án Moscow đã ra phán quyết chấp nhận một phần các yêu cầu của Sconnect và tuyên eOne phải nộp 240.000 RUB (tương đương 4.000 USD) cho Toà án Nga để bồi thường cho “cha đẻ” của Wolfoo. Hiện nay, chủ sở hữu của hai bộ nhân vật hoạt hình nổi tiếng thế giới đang khởi kiện lẫn nhau tại toà án Vương quốc Anh và Việt Nam. Cụ thể, tại Anh, Tòa án cấp cao London đang thụ lý vụ kiện do eOne đệ đơn kiện Sconnect từ ngày 24/01/2022, với các cáo buộc: Sconnect vi phạm bản quyền với danh sách 91 video Wolfoo. eOne cũng cáo buộc Sconnect cạnh tranh không lành mạnh: Gây nhầm lẫn rằng Wolfoo và Peppa Pig là cùng một chủ sở hữu tạo ra; Vi phạm nhãn hiệu Peppa Pig… Tại Việt Nam, ngày 19/8/2022, Sconnect đã nộp đơn khởi kiện eOne lên TAND TP Hà Nội. Sconnect cáo buộc eOne sử dụng trái phép nhãn hiệu Wolfoo trong các video Peppa Pig; đồng thời đề nghị Toà án xem xét phán quyết buộc eOne phải chấm dứt các hành vi vi phạm nhãn hiệu, cải chính thông tin, công khai xin lỗi. TAND TP Hà Nội đã thông báo đủ thẩm quyền xét xử vụ kiện này và nguyên đơn Sconnect thực hiện nộp án phí để tiến hành các thủ tục tố tụng tiếp theo. Ngày 14/9/2022, Sconnect gửi đơn khởi kiện eOne lên TAND TP Hà Nội vụ án thứ 2. Sconnect kiện eOne vì hành vi xâm hại quyền tác giả đối với tác phẩm điện ảnh phim hoạt hình, tác phẩm mỹ thuật ứng dụng Wolfoo; yêu cầu eOne chấm dứt hành vi xâm hại và bồi thường thiệt hại. TAND TP Hà Nội đã ra thông báo thụ lý vụ kiện cho các bên. Tháng 3/2022, Sconnect nộp đơn khiếu nại eOne cạnh tranh không lành mạnh lên Ủy ban cạnh tranh quốc gia Việt Nam. Hiện tại cơ quan này cũng đang trong quá trình xử lý đơn khiếu nại của Sconnect.