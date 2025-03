Hơn 155.000 máy tính tại Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công năm 2024

(VTC News) -

Trong năm 2024, Việt Nam chứng kiến làn sóng tấn công mạng nghiêm trọng khi hơn 155.600 máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền (ransomware). Đây là con số báo động, cho thấy tình trạng mất an toàn thông tin ngày càng gia tăng, đặt ra thách thức lớn đối với doanh nghiệp và cá nhân.

Năm 2024, hơn 155.600 máy tính tại Việt Nam bị mã độc tống tiền tấn công, gây thiệt hại hàng chục nghìn tỷ đồng.(Ảnh: ICT)

Theo thống kê từ Tập đoàn công nghệ BKAV, hơn 155.640 máy tính tại Việt Nam trở thành nạn nhân của ransomware trong năm qua. Loại mã độc này xâm nhập vào hệ thống, mã hóa dữ liệu và yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để khôi phục quyền truy cập.

Những cuộc tấn công mạng này không chỉ dừng lại ở mất mát dữ liệu mà còn kéo theo thiệt hại kinh tế nghiêm trọng. Nhiều doanh nghiệp phải trả hàng trăm triệu đồng để lấy lại dữ liệu, trong khi các tổ chức bị đình trệ hoạt động, ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu.

BKAV cho biết khoảng 60% doanh nghiệp tại Việt Nam chưa trang bị đầy đủ các giải pháp bảo mật cần thiết. Điều này biến họ thành mục tiêu dễ dàng cho tội phạm mạng. Các cuộc tấn công ngày càng tinh vi hơn khi tin tặc sử dụng các phương thức phát tán qua email giả mạo, phần mềm độc hại ẩn trong các tệp tin hoặc liên kết độc hại.

Đáng chú ý, ngay cả các cơ quan, tổ chức lớn cũng không nằm ngoài tầm ngắm của tin tặc. Việc không thường xuyên cập nhật phần mềm, sử dụng mật khẩu yếu hoặc thiếu biện pháp sao lưu dữ liệu an toàn là nguyên nhân chính khiến ransomware có cơ hội lây lan mạnh mẽ.

Trước tình hình này, các chuyên gia an ninh mạng của BKAV khuyến nghị doanh nghiệp và người dùng cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng tránh như: Nâng cao nhận thức an ninh mạng, tổ chức các khóa đào tạo nhằm giúp nhân viên nhận diện và phòng tránh nguy cơ tấn công, sao lưu dữ liệu định kỳ, thực hiện sao lưu thường xuyên và lưu trữ trên các nền tảng an toàn để tránh mất mát dữ liệu.

"Sử dụng phần mềm bảo mật mạnh mẽ, cài đặt các phần mềm diệt virus, tường lửa và giải pháp bảo vệ dữ liệu chuyên sâu; Cập nhật phần mềm thường xuyên; Đảm bảo hệ điều hành và phần mềm bảo mật luôn ở phiên bản mới nhất để tránh các lỗ hổng bảo mật. Ngoài ra, các đơn vị nên hợp tác với các đơn vị chuyên về an ninh mạng để thực hiện đánh giá và tăng cường các biện pháp phòng vệ", chuyên gia BKAV khuyến cáo thêm.

Sự gia tăng mạnh mẽ của ransomware tại Việt Nam là hồi chuông cảnh báo về mức độ nguy hiểm của các cuộc tấn công mạng. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng sâu rộng, việc nâng cao ý thức và triển khai các biện pháp bảo mật chặt chẽ sẽ giúp doanh nghiệp và người dùng cá nhân không trở thành nạn nhân tiếp theo của tội phạm mạng.