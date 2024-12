Khởi tố 10 thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh mang dao, vỏ chai bia đi hỗn chiến

(VTC News) -

Ngày 12/12, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 10 thanh thiếu niên về tội gây rối trật tự công cộng.

Những người bị khởi tố gồm Nguyễn Tuấn Vũ (SN 2006, trú phường Đậu Liêu); Nguyễn Ngọc Sáng (SN 2008, trú phường Trung Lương); Lê Trọng Phú (SN 2007) và Nguyễn Tùng Dương (SN 2007), cùng trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh.

Thái Văn Đạt (SN 2008, trú xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Văn Hoài (SN 2007), Lê Minh Nghịa (SN 2007) và Trần Anh Tuyên (SN 2007) đều trú xã Kim Song Trường (huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Trần Anh Tuấn (SN 2008) và Trần Thế Thành (SN 2006) đều trú xã Xuân Lam (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Cán bộ Công an thị xã Hồng Lĩnh đang làm việc với một số thanh thiếu niên gây ra vụ hỗn chiến đêm 3/11. (Ảnh: CA Hà Tĩnh)

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh hiện đang áp dụng biện pháp tạm giam thời hạn 3 tháng đối với Nguyễn Tuấn Vũ và 2 tháng đối với Lê Trọng Phú và Thái Văn Đạt. Các bị can còn lại áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh. Được biết, trong số 10 thanh thiếu niên bị khởi tố có 6 trường hợp là học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị xã Hồng Lĩnh phát hiện, khoảng 2h ngày 03/11, trên tuyến đường 3/2 (phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) xuất hiện hai nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí có hành động chửi bới, rượt đuổi đánh nhau nhiều lần trên đường.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định, hai nhóm thanh niên với tên gọi “Hồng Lĩnh phố” (ở thị xã Hồng Lĩnh) và nhóm “1975” (ở huyện Đức Thọ và Hương Sơn) thường xuyên có hành vi đăng tải các video clip thách thức nhau trên mạng xã hội, nhiều lần hẹn gặp nhau ngoài đời để “thanh toán”.

Đêm 3/11, khi thấy một số thanh thiếu niên trong nhóm “1975” xuất hiện tại thị xã Hồng Lĩnh, biết nhóm này có mâu thuẫn với nhóm “Hồng Lĩnh phố” nên Nguyễn Tuấn Vũ gọi điện thông báo cho Trần Văn Hoài. Sau đó, Hoài rủ thêm Lê Trọng Phú; Nguyễn Tùng Dương; Nguyễn Ngọc Sáng; Lê Minh Nghịa; Trần Anh Tuyên; Trần Anh Tuấn và Trần Thế Thành chuẩn bị thêm hung khí (dao phay) và vỏ chai bia điều khiển xe máy đi tìm nhóm “1975” để thanh toán.

Khi gặp nhau trên đường, giữa hai nhóm thách thức, chửi bới, phóng xe rượt đuổi nhau. Nhóm “Hồng Lĩnh phố” ném nhiều vỏ chai bia chuẩn bị từ trước về phía nhóm “1975”. Bị đuổi đánh, Thái Văn Đạt lái xe chở một số thanh thiếu niên trong nhóm “1975” chạy về huyện Đức Thọ mang theo dao tự chế rồi quay trở lại tìm nhóm “Hồng Lĩnh phố” để giải quyết mâu thuẫn.

Gặp lại nhau, hai nhóm tiếp tục hò hét, thách thức, ném chai bia và dùng hung khí để tấn công nhau. Quá trình đuổi đánh, xe máy do Nguyễn Tuấn Vũ điều khiển bị ngã, thấy vậy Thái Văn Đạt và nhóm “1975” sử dụng dao đâm, chém vào lốp xe, đập phá nhiều bộ phận khác rồi quay xe về Đức Thọ. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, xác minh mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.