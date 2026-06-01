'Lowkey' là gì trong ngôn ngữ cư dân mạng trẻ?

Trong kỷ nguyên số, ngôn ngữ của giới trẻ biến đổi với tốc độ chóng mặt. Nhiều từ tiếng Anh du nhập vào Việt Nam và nhanh chóng trở thành từ cửa miệng của gen Z. Trong số đó, từ "lowkey" xuất hiện với tần suất dày đặc trên khắp các nền tảng mạng xã hội từ Facebook, TikTok cho đến Instagram.

Tuy nhiên, cách nhiều người trẻ Việt sử dụng từ này khác với nghĩa gốc.

"Lowkey" nghĩa là gì?

Lowkey (cách viết đầy đủ low-key) có nguồn gốc từ âm nhạc, ban đầu được dùng để mô tả âm vực trầm, thấp và sâu. Vào thế kỷ 19, nhà văn Charles Dickens sử dụng "lowkey" để miêu tả giọng nói của một nhân vật trong tiểu thuyết của mình.

Sau đó, "lowkey" được dùng trong các sách ngôn ngữ để chỉ người có giọng thấp, nhỏ nhẹ như đang thầm thì. Trước những năm 1890, "lowkey" ẩn dụ cho thứ gì đó trầm lặng, giản dị hoặc vừa phải. Khoảng 100 năm sau, nghĩa của lowkey được mở rộng, lúc này lowkey chỉ sự thoải mái, tự nhiên.

Theo Từ điển tiếng Anh Cambridge, lowkey được định nghĩa là tính từ thể hiện sự yên tĩnh, giản dị và không thu hút nhiều sự chú ý hay náo động. Ví dụ: "The wedding was a low-key affair, with fewer than 30 people attending" nghĩa là lễ cưới diễn ra khá giản dị, chỉ có chưa đến 30 người tham dự.

Lowkey được ghi nhận là phổ biến trong giới hip-hop nước Mỹ rồi mới dần lan rộng tới đại chúng. Năm 2014, từ này được nhắc đến trong phần lời của ca khúc Only - Nicki Minaj. Nếu dựa theo bối cảnh bài hát, low-key là giữ bí mật trong khi high-key là công khai cho mọi người biết.

"Lowkey" trong "từ điển gen Z"

Khi "lowkey" cập bến mạng xã hội Việt Nam, ý nghĩa của từ này đã biến tấu. Họ dùng từ "lowkey" để chỉ người chọn lối sống riêng tư, không thích gây chú ý hay khoe khoang lên mạng xã hội.

Nhiều bạn trẻ định nghĩa một "chàng trai lowkey" hay "cô nàng lowkey" chỉ dựa vào trang cá nhân của họ. Một tài khoản để avatar ẩn danh, không đăng ảnh bản thân, không cập nhật trạng thái và ít tương tác bỗng nhiên được gắn mác "lowkey".

Từ "lowkey" được giới trẻ dùng chỉ những người không thường đăng hình lên mạng xã hội.

Nhiều người xây dựng hình ảnh "lowkey" trên mạng bằng cách ẩn hết bài viết. Một số người được dán nhãn là sống ẩn mình, sống "lowkey" do không đăng câu chuyện đời tư, những bức xúc, khó khăn trong công việc lên mạng xã hội và có số lượng bạn bè trên đấy cũng không nhiều.

Từ "lowkey" trong ngôn ngữ giới trẻ cứ thế biến hóa ngày một xa nghĩa ban đầu. Thậm chí những người không kịp cập nhật trào lưu mới trên mạng xã hội cũng bị gọi là "lowkey". Ví dụ: "Bạn không biết thông tin ngôi sao A à, sống 'lowkey' thế".

Đối với người trẻ thích tạo sự mới mẻ, khác biệt, việc "chế" các từ ngữ thông thường được xem là trò chơi thú vị và hợp xu hướng. Tuy nhiên, nhiều người thế hệ trước và coi trọng chuẩn mực ngôn ngữ lại cho rằng việc đi quá xa trong việc "biến hóa" sẽ khiến ngôn ngữ không còn trong sáng. Họ cũng lo ngại việc bạn trẻ sử dụng một từ lóng theo phong trào mà không hiểu nghĩa gốc sẽ có thể diễn đạt sai, khiến người đối diện hiểu nhầm trong giao tiếp.