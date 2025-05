Vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới

Dự và chủ trì Hội thảo có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương TS. Phạm Tất Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung; Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS. Lê Văn Lợi.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí, khát vọng độc lập của dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân” diễn ra tại TP Vinh (Nghệ An).

Hội thảo do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp tổ chức. Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 90 báo cáo tham luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Ban, Bộ, Ngành ở Trung ương và địa phương, các nhà hoạt động thực tiễn, các nhà khoa học.

Hội thảo tập trung làm rõ: Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng cứu nước, giải phóng dân tộc; Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng cao đẹp của ý chí và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, văn minh, hạnh phúc; Kiên định thực hiện ý chí, khát vọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân trong thời kỳ đổi mới; Tiếp tục vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi khát vọng phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Thành Duy)

Phát biểu tại hội thảo, GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh, Hội thảo là sự kiện có nhiều ý nghĩa, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh, thấm nhuần sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh – di sản vô giá của dân tộc và cách mạng Việt Nam, trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thấm nhuần sâu sắc, phát triển sáng tạo tư tưởng của Người về “dân là gốc”, nhân dân là trung tâm, là chủ thể của sự nghiệp cách mạng. Cần quán triệt tư tưởng đó để triển khai có hiệu quả những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của nhân dân, mở rộng quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm nhân dân thực sự là chủ, thực sự làm chủ.