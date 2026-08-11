Chính phủ yêu cầu các bộ ngành hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy trong tháng 10

(VTC News) -

Chính phủ vừa có Nghị quyết 221 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận 76 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (Chương trình).

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7. (Ảnh: VGP)

Tại Chương trình, Chính phủ đề ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để các bộ ngành, địa phương thực hiện.

Về sắp xếp, tinh gọn bộ máy bên trong các bộ, cơ quan ngang bộ và sắp xếp, tổ chức lại mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong đồng bộ với phân cấp, phân quyền (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Với cơ sở giáo dục đại học công lập, Chính phủ giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, cơ quan và UBND các tỉnh, thành phố sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển cơ sở giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực về Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc địa phương quản lý, sáp nhập, hợp nhất cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn, trừ các cơ sở giáo dục thuộc lĩnh vực đặc thù.

Mục tiêu đặt ra là giảm tối thiểu 20% đầu mối cơ sở giáo dục đại học công lập (hoàn thành trước ngày 1/4/2027).

Với cơ sở giáo dục nghề nghiệp và thường xuyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ ngành và địa phương sắp xếp, tổ chức lại theo hướng chuyển cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc bộ, ngành về địa phương quản lý, trừ một số cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc lĩnh vực đặc thù. Qua đó để giảm tối thiểu 30% số cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập (hoàn thành trước ngày 1/10/2026).

Bộ Y tế có nhiệm vụ chủ trì, sắp xếp, tổ chức lại theo hướng giảm các đầu mối bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ Y tế và giảm đầu mối khối giám định pháp y và giám định tâm thần.

Bộ Y tế cần chủ trì, hoàn thiện mô hình tổ chức trạm y tế cấp xã bảo đảm cung ứng dịch vụ y tế cơ bản, chăm sóc sức khỏe ban đầu, cơ bản thiết yếu cho người dân ngay tại cơ sở; xác định mô hình và tổ chức, sắp xếp lại các trung tâm y tế khu vực bảo đảm hoạt động hiệu quả, không chồng chéo nhiệm vụ.

Nhiệm vụ quan trọng khác của ngành Y tế là phối hợp với các địa phương rà soát, bổ sung nhân lực y tế, trang thiết bị, cơ sở vật chất, thuốc thiết yếu cho trạm y tế cấp xã; xây dựng, hoàn thiện hồ sơ sức khoẻ điện tử trên VNeID và kết nối dữ liệu y tế từ cấp xã đến cấp tỉnh (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Về cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã, Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành và địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cấp xã; cơ cấu lại đội ngũ theo vị trí việc làm, năng lực thực thi và yêu cầu thực tiễn.

“Đổi mới đánh giá cán bộ theo sản phẩm, kết quả đầu ra; thực hiện nghiêm nguyên tắc ‘có vào, có ra, có lên, có xuống’; kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Đồng thời, có cơ chế phát hiện, thu hút, trọng dụng nhân tài, chuyên gia, công chức có chuyên môn sâu; triển khai hiệu quả Chiến lược quốc gia về nhân tài gắn với cơ chế liên thông khu vực công - tư“, Chính phủ quán triệt.

UBND các tỉnh, thành phố được yêu cầu tập trung rà soát, ưu tiên bố trí cán bộ, công chức có năng lực, chuyên môn sâu đảm nhiệm các vị trí trọng yếu, trực tiếp phục vụ Nhân dân. Tăng cường tự đào tạo, bồi dưỡng nội bộ; lấy kết quả bồi dưỡng, nâng cao năng lực làm tiêu chí quan trọng trong đánh giá và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; lấy sản phẩm đầu ra, hiệu quả giải quyết công việc làm thước đo cốt lõi...

Về hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính, Chính phủ chỉ đạo Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ và địa phương rà soát, bổ sung và hoàn thiện các quy định về khuyến khích, bảo vệ cán bộ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Quy định này, theo Chính phủ, cần xác định rõ tiêu chí, điều kiện áp dụng, thẩm quyền xem xét, trách nhiệm của các cơ quan liên quan và cơ chế xử lý đối với các trường hợp cụ thể.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan của Chính phủ thống nhất với Ban Tổ chức Trung ương đề xuất điều chỉnh một số nhiệm vụ còn giao thoa, chồng lấn, bảo đảm phù hợp, hiệu lực, hiệu quả, báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định (hoàn thành trong tháng 8/2026).

Kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang

Về nghiên cứu xây dựng khu kinh tế đặc biệt để tạo không gian phát triển mới, nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân, Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ và các cơ quan nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện thể chế về khu kinh tế đặc biệt nhằm tạo không gian phát triển mới.

Trong đó, cần lưu ý cơ chế vượt trội, mô hình quản lý tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các không gian kinh tế trọng điểm, hình thành các cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế (hoàn thành trước tháng 10/2026).

Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ ngành, UBND các tỉnh, thành phố nghiên cứu mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu, có quy mô, điều kiện phát triển, năng lực quản trị và khả năng cung ứng dịch vụ công phù hợp để lan tỏa, nhân rộng, dẫn dắt phát triển.

Theo định hướng của Chính phủ, mô hình này gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành mới ở cơ sở, trực tiếp phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Bộ Nội vụ có trách nhiệm báo cáo Chính phủ để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Về nghiên cứu khung tổ chức hệ thống hành chính Nhà nước phù hợp với mô hình mới, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ trung ương đến cấp tỉnh, cấp xã phù hợp với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn ngành, lĩnh vực và địa bàn (đô thị đặc biệt, đô thị, đồng bằng, miền núi) (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Về xử lý hiệu quả trụ sở, tài sản công, hồ sơ, tài liệu sau sắp xếp, Chính phủ lưu ý các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố ưu tiên sử dụng quỹ đất, cơ sở vật chất dôi dư cho y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng, an sinh xã hội, hành chính công và các thiết chế phục vụ trực tiếp Nhân dân (hoàn thành trong tháng 10/2026).

Chính phủ chỉ đạo kiên quyết khắc phục triệt để tình trạng trụ sở bỏ hoang, sử dụng kém hiệu quả hoặc chưa có phương án xử lý rõ ràng.

UBND các tỉnh, thành phố rà soát toàn diện trụ sở, phòng làm việc, phòng tiếp công dân, bộ phận một cửa, kho lưu trữ, trang thiết bị, phương tiện làm việc, đường truyền, máy tính, chữ ký số, phần mềm chuyên ngành và các điều kiện thiết yếu khác; có phương án đầu tư, cải tạo, nâng cấp phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, khối lượng công việc, đặc thù địa bàn và yêu cầu chuyển đổi số của từng cấp xã.