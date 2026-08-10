Lãnh đạo TP.HCM viếng Chủ tịch Quốc hội Lào

Ông Trần Lưu Quang thay mặt chính quyền, nhân dân TP.HCM gửi lời chia buồn sâu sắc đến Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM, toàn thể cán bộ, nhân viên Tổng lãnh sự quán, Nhà nước và nhân dân Lào trước sự ra đi của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane.

Đoàn đại biểu TP.HCM viếng đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào.

Trong sổ tang, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang viết: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Xaysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, người bạn, người đồng chí vô cùng thân thiết của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane là tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào anh em, là mất mát không thể bù đắp của gia quyến đồng chí; Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TP.HCM mất đi người đồng chí thân thiết, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với việc giữ gìn và phát triển quan hệ chiến lược Việt - Lào, trong đó có quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa TP.HCM và các địa phương Lào.

Thay mặt Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, chúng tôi xin gửi tới Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước và gia quyến của đồng chí Xaysomphone Phomvihane lời chia buồn sâu sắc nhất”.

Bí thư Thành ủy TP.HCM ghi sổ tang, bày tỏ niềm tiếc thương trước sự ra đi của đồng chí Xaysomphone Phomvihane.

Ông Phonesy Bounmixay, Tổng Lãnh sự Lào tại TP.HCM gửi lời cảm ơn chân thành và trân trọng đến với đoàn lãnh đạo TP.HCM cùng toàn thể Nhân dân thành phố đã đến viếng, ghi sổ tang và chia sẻ mất mát với nhân dân Lào.

Ngọc Xuân (VOV-TP.HCM)