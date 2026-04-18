Kết quả Ninh Bình 3-0 PVF-CAND: Sao U23 Việt Nam ghi bàn 3 trận liên tiếp

Trên sân nhà, Ninh Bình tiếp đón PVF-CAND trong trận đấu mà họ rất cần 3 điểm để bám đuổi Thể Công Viettel trên bảng xếp hạng. Ngược lại, PVF-CAND cũng muốn giành chiến thắng nhằm vượt lên SHB Đà Nẵng trong cuộc đua trụ hạng. Rất bất ngờ khi chính đội bóng ngành công an mới là những người chơi tốt hơn trong những phút đầu tiên.

Tuyến tiền vệ của Ninh Bình không kiểm soát được tuyến giữa. Thậm chí, các hậu vệ cũng thiếu tập trung và để đối phương dễ dàng tiếp cận khung thành của Văn Lâm. Giữa hiệp 1, Quang Nho còn mắc sai lầm ngớ ngẩn để Mpande xâm nhập vòng cấm, đáng tiếc ngoại binh này lại không thể ghi bàn.

Lê Văn Thuận ghi bàn cho Ninh Bình FC.

Bỏ lỡ nhiều cơ hội mở tỉ số trận đấu, PVF-CAND phải trả giá đắt. Phút 35, nhận đường chuyền dài của đồng đội, Phạm Gia Hưng khống chế bóng và dứt điểm uy lực mở tỉ số trận đấu cho Ninh Bình. Bất ngờ để thua, PVF-CAND buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng khi hàng công chưa hiệu quả thì hàng thủ của họ lại mắc sai lầm.

Phút 39, Ninh Bình tổ chức phản công nhanh, bóng đến chân Trần Thành Trung. Tiền vệ Việt kiều này xử lý thông minh và tung cú sút hiểm hóc nhân đôi cách biệt cho Ninh Bình. 45 phút đầu tiên trôi qua với lợi thế rất lớn cho Ninh Bình.

Bước sang hiệp 2, PVF-CAND lại đẩy cao đội hình và lập tức có được những cơ hội nguy hiểm. Thanh Nhàn sút trúng cột dọc còn Anh Quân đưa bóng vào lưới đối phương. Đáng tiếc, tổ trọng tài cho rằng hậu vệ U23 Việt Nam việt vị và bàn thắng không được công nhận.

Phút 55, Fred Friday khống chế bóng khéo léo trước khi căng ngang vượt tầm với của thủ thành Phí Minh Long, Lê Văn Thuận băng vào đệm bóng cận thành nâng tỉ số lên 3-0. Đến thời điểm này, trận đấu xem như đã an bài và tinh thần của PVF-CAND sa sút thấy rõ. Trận đấu khép lại với chiến thắng dành cho Ninh Bình.

Đội hình ra sân

Ninh Bình: Văn Lâm, Đức Chiến, Gia Hưng, Thanh Thịnh, Tiến Anh, Quang Nho, Thành Trung, Trọng Long, Quốc Việt, Geovane Magno, Patrick Marcelino

PVF-CAND: Minh Long, Anh Quân, Lý Đức, Lucas Turci, Đào Văn Chưởng, Bá Đạt, Thái Quý, Xuân Bắc, Anh Tuấn, Thanh Nhàn, Joseph Mpande