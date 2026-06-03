30 hài cốt liệt sĩ được phát hiện trên 1 tuyến đường: Quét radar tìm mộ tập thể

(VTC News) -

Liên quan đến công tác tìm kiếm mộ liệt sĩ, ngày 3/6, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Ngãi cho biết sẽ quét radar xuyên đất tìm mộ tập thể liệt sĩ từ 2 bức ảnh của cựu binh Mỹ

Việc thăm dò, khai quật thực hiện tại khu vực phường Đăk Cấm và Kon Tum từ ngày 5/6.

Khu vực rãnh chôn cất khoảng 70-90 hài cốt liệt sỹ quân giải phóng (đường màu xanh) thuộc đường Trường Chinh (trong khung vàng) (Ảnh: Hội thảo cung cấp)

Trước khi đào bới, toàn bộ khu vực nghi vấn được khảo sát bằng radar xuyên đất nhằm phát hiện dị vật, dấu hiệu bất thường dưới lòng đất.

Khi xác định được vị trí nghi vấn, máy xúc sẽ bóc tách từng lớp đất bề mặt. Nếu phát hiện dấu hiệu sinh học hoặc di vật liên quan đến liệt sĩ, lực lượng công binh và Đội K53 sẽ chuyển sang đào thủ công để tránh bỏ sót.

Giai đoạn đầu, việc tìm kiếm tập trung tại khu đất trống rộng khoảng 900 mét vuông ở góc đông bắc Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm và đoạn đường Trường Chinh từ số nhà 206 đến 282.

Sau đó, lực lượng chức năng mở rộng tìm kiếm tại các rãnh mộ nghi vấn dọc hai bên đường Trường Chinh. Trong đó, phía Bắc kéo dài hơn 300m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Đinh Công Tráng; phía Nam dài khoảng 125 m từ giao lộ Trương Đăng Quế đến Lê Hồng Phong. Khu vực này nằm trong đô thị, có nhiều hạ tầng kỹ thuật ngầm như điện, viễn thông, cấp thoát nước và cây xanh.

Trước đó, tại hội thảo xác minh thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ tại khu vực đường Trường Chinh, thuộc các phường Đăk Cấm và Kon Tum (tỉnh Quảng Ngãi) diễn ra chiều 29/5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi thông tin năm 2001, ông Nguyễn Minh Đa (SN 1964, trú phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi) khi tham gia đào hố cột điện tại ngã 3 đường Trường Chinh và Hàm Nghi, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum cũ (nay là phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) đã phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Vị trí ông Đa phát hiện hài cốt liệt sĩ.

Ngay sau khi nhận được trình báo từ ông Đa, lực lượng chức năng đã tới hiện trường, phối hợp khai quật dọc rãnh nước đường Trường Chinh.

Sau nhiều ngày tìm kiếm ở độ sâu khoảng 1m, đoàn quy tập đã tìm thấy 8 hài cốt liệt sĩ. Toàn bộ các hài cốt liệt sĩ đã được an táng trang trọng tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Kon Tum (nay là Nghĩa trang liệt sĩ phường Đăk Cấm).

Ông Nguyễn Minh Đa nhận định khu vực đường Trường Chinh có khả năng vẫn còn nhiều hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy. Theo những gì ông chứng kiến khi khai quật vào năm 2001, các liệt sĩ được chôn cất dọc mương nước ở đường Trường Chinh, sâu 1-1,5m.

"Hiện nay, việc tìm kiếm sẽ gặp nhiều khó khăn hơn vì hiện trạng con đường được nâng cấp, mở rộng, nền đường và nhà dân được nâng cao gần 2m so với trước. Tôi cho rằng có thể đào ngang đường Trường Chinh, khi phát hiện rãnh nước sẽ đào dọc rồi mở rộng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo đường Trường Chinh", ông Đa nói.

7 năm sau thời điểm ông Đa phát hiện hài cốt liệt sĩ, một điểm mộ tập thể khác tiếp tục được phát hiện dọc tuyến đường này khi ông Trần Văn Thế (người dân sống tại khu vực đường Trường Chinh) đào móng xây nhà.

Ông Trần Văn Thế nhớ lại, ngay khi phát hiện hài cốt, ông nghi là liệt sĩ nên trình báo cơ quan chức năng. Từ vị trí này, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm sang phần sân của hộ dân bên cạnh và phát hiện tổng cộng 22 hài cốt liệt sĩ.

Theo ông Thế, các liệt sĩ được chôn trong một hố lớn ở độ sâu hơn 1m, nhiều bộ hài cốt nằm chồng lên nhau. Ông đã trực tiếp chứng kiến đội quy tập lần lượt đưa từng bộ hài cốt liệt sĩ lên khỏi lòng đất.

Tại Hội thảo ngày 29/5, Đại tá Mai Kim Bình, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi, nhận định các thông tin, nhân chứng cung cấp cho thấy cả 2 đầu tuyến đường Trường Chinh đều từng phát hiện và quy tập được số lượng lớn hài cốt liệt sĩ.

Theo Đại tá Bình, từ 2 vị trí do ông Nguyễn Minh Đa và ông Trần Văn Thế phát hiện hài cốt liệt sĩ, lực lượng chức năng có cơ sở để phác họa hướng rãnh chôn cất trên thực địa. Đây được xem là manh mối quan trọng phục vụ công tác khảo sát, xác minh và tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ còn nằm lại trong khu vực.