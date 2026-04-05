Kết quả Thanh Hoá 4-0 CA TP.HCM: Cựu cầu thủ U23 Việt Nam lập siêu phẩm

Bất ngờ lớn nhất ở vòng 17 V.League 2025-2026 là trận đấu trên sân vận động Thanh Hoá tối 5/4, khi đội chủ nhà Thanh Hoá đánh bại CLB Công an TP.HCM 4 bàn không gỡ. Chiến thắng này giúp đội bóng xứ Thanh vượt qua Hoàng Anh Gia Lai, chiếm vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng.

Dù phải thi đấu trên sân khách, CLB Công an TP.HCM vẫn được đánh giá cao hơn. Họ đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng trong khi đối thủ đang chật vật trong cuộc chiến trụ hạng. Lực lượng của đội khách cũng mạnh hơn so với đối thủ. Tuy nhiên, màn thể hiện của Nguyễn Tiến Linh và đồng đội trên sân Thanh Hoá lại gây ra nhiều thất vọng.

CLB Thanh Hoá (áo vàng) đánh bại CA TP.HCM.

CLB Thanh Hoá dẫn 2-0 sau hiệp một với các bàn thắng xuất phát từ cánh phải. Nguyễn Bá Tiến và Rimario Gordon lần lượt lập công giúp đội chủ nhà nắm lợi thế lớn trước khi bước sang hiệp hai.

CLB Công an TP.HCM kiểm soát bóng nhiều nhưng tấn công không hiệu quả. Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường, Khoa Ngô... đều bị hàng phòng ngự của CLB Thanh Hoá phong toả. Trong khi đó, các cầu thủ chủ nhà tận dụng cơ hội tốt hơn hẳn so với đối thủ khi sự hưng phấn lên cao.

Văn Tùng tiếp tục ghi dấu ấn với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Cầu thủ từng được gọi lên U23 Việt Nam tung ra cú sút phạt ngoạn mục đánh bại thủ môn Lê Giang Patrik ở phút 52, khiến những hy vọng có điểm của CLB Công an TP.HCM sớm bị dập tắt.

Trong thời gian còn lại của trận đấu, đội khách không tạo ra sự khác biệt nào so với những phút bế tắc trước đó. Không những vậy, CLB Công an TP.HCM còn nhận thêm bàn thua ở phút 90. Lê Văn Thắng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho Thanh Hoá.

Thanh Hoá 4-0 CA TP.HCM Bá Tiến 8' Rimario 25' Văn Tùng 52' Văn Thắng 90'

