Cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026: Ronaldo 41 tuổi vẫn trẻ hơn 1 người

(VTC News) -

World Cup 2026 không chỉ là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử có sự góp mặt của 48 đội tuyển mà còn là giải đấu của những cột mốc đáng chú ý về tuổi tác, nguồn lực cầu thủ và sự ảnh hưởng ngày càng lớn của các giải vô địch quốc gia hàng đầu thế giới.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) mới đây công bố hàng loạt số liệu thống kê đáng chú ý về giải đấu.

Ronaldo chưa phải cầu thủ lớn tuổi nhất

Cristiano Ronaldo đã 41 tuổi và chuẩn bị bước vào kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Tiền đạo người Bồ Đào Nha là cầu thủ "tuyến trên" (outfield - thuật ngữ chỉ các vị trí ngoài thủ môn) lớn tuổi nhất tham dự giải đấu năm nay, đồng thời cũng là đội trưởng nhiều tuổi nhất.

Cristiano Ronaldo chưa phải cầu thủ lớn tuổi nhất World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Tuy nhiên, nếu tính cả các thủ môn, Ronaldo chưa phải là cầu thủ lớn tuổi nhất tại World Cup 2026. "Danh hiệu" này thuộc về thủ môn Craig Gordon của Scotland. Ở tuổi 43, Craig Gordon vẫn là người gác đền đáng tin cậy của "Đội quân Tartan".

Thủ thành kỳ cựu này hiện là cầu thủ có số lần khoác áo đội tuyển nhiều thứ hai trong lịch sử bóng đá Scotland, chỉ xếp sau Andy Robertson.

Bên cạnh những lão tướng như Ronaldo hay Craig Gordon, World Cup 2026 còn là sân khấu của thế hệ cầu thủ trẻ đầy triển vọng. Tiền vệ Gilberto Mora của Mexico là cầu thủ trẻ nhất giải khi mới 17 tuổi, độ tuổi mà nhiều tài năng vẫn còn thi đấu ở các đội trẻ.

Trong khi đó, Mladen Jurkas của Bosnia và Herzegovina là thủ môn trẻ nhất, lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất của bóng đá thế giới ở tuổi 18.

Tuổi tác của các huấn luyện viên cũng có sự phong phú từ trẻ đến già. Dick Advocaat của Curacao là chiến lược gia lớn tuổi nhất World Cup 2026 khi đã 78 tuổi. Đáng chú ý, ông Advocaat chỉ mới được mời trở lại dẫn dắt đội tuyển Curacao một tháng trước khi World Cup khởi tranh. Nhà cầm quân người Hà Lan sẽ phá kỷ lục trước đó của Otto Rehhagel, HLV 71 tuổi khi dẫn dắt Hy Lạp tại World Cup 2010.

Trong khi HLV tuyển Đức Julian Nagelsmann mới 38 tuổi. Ông thậm chí trẻ hơn cả cầu thủ trong đội là Manuel Neuer (40 tuổi).

Ngoại Hạng Anh áp đảo

Nếu xét theo cấp câu lạc bộ, World Cup 2026 tiếp tục chứng kiến sức ảnh hưởng vượt trội của bóng đá châu Âu. Dẫn đầu danh sách là Manchester City với 19 cầu thủ được triệu tập. Đây là con số phản ánh vị thế của đội bóng Anh trong nhiều năm qua dưới thời Pep Guardiola.

Xếp ngay sau là Bayern Munich với 18 đại diện. Hai đội bóng tiếp theo cùng đóng góp 16 cầu thủ là Arsenal và Paris Saint-Germain. Ngoài các CLB hàng đầu châu Âu, Al-Hilal của Saudi Arabia cũng gây ấn tượng khi đóng góp tới 12 cầu thủ cho World Cup 2026.

Nếu tính theo quốc gia nơi các cầu thủ thi đấu cấp CLB, hơn 16% số cầu thủ tham dự World Cup 2026 hiện chơi bóng tại Anh. Tỷ lệ gấp đôi so với Đức, quốc gia đứng thứ hai trong danh sách.

Manchester City có tới 19 cầu thủ được triệu tập trong danh sách tham dự World Cup 2026. (Nguồn: AP)

Ngoài nhóm năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, Ả Rập Xê Út là quốc gia có số lượng cầu thủ dự World Cup nhiều nhất. Saudi Pro League có tới 49 cầu thủ dự World Cup, nhiều hơn cả giải nhà nghề Mỹ MLS với 48 cầu thủ.

Ở cấp liên đoàn, Liên đoàn châu Âu (UEFA) tiếp tục thống trị với gần 70% số cầu thủ dự giải. Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) xếp thứ hai với 187 cầu thủ, tương đương 15,01%.

Xét theo các liên đoàn châu lục, Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) là khu vực có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại World Cup 2026 nhất với 80 người. Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL) xếp sau với 63 cầu thủ, trong khi châu Phi góp mặt 53 đại diện. Châu Đại Dương tiếp tục là khu vực khiêm tốn nhất khi chỉ có 8 cầu thủ tranh tài tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Lò" huấn luyện viên Argentina

Dấu ấn của bóng đá Argentina thể hiện đậm nét tại World Cup 2026. Sáu đội tuyển góp mặt ở giải đấu năm nay đang đặt niềm tin vào các HLV người Argentina, nhiều hơn bất kỳ quốc tịch nào khác. Trong đó, Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay và Mỹ đều có HLV trưởng là người Argentina.

Đáng chú ý, Graham Potter là chiến lược gia người Anh duy nhất góp mặt tại giải, nhưng ông lại dẫn dắt đội tuyển Thụy Điển.

Trong khi đó, tuyển Anh đặt niềm tin vào nhà cầm quân người Đức Thomas Tuchel. Tương tự, HLV người Mỹ duy nhất tại giải là Jesse Marsch, song ông đang dẫn dắt đội tuyển Canada.