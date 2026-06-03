Ông Trump: Iran nhất trí không sở hữu vũ khí hạt nhân

(VTC News) -

Ngày 3/6, trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine thuộc New York Post, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh khi đề cập đến Iran: "Họ nhất trí rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân".

Khi được hỏi về sự tham gia của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei trong cuộc đàm phán với Mỹ về việc chấm dứt cuộc xung đột, ông Trump nói: "Ông ấy có tham gia, chắc chắn rồi... Tôi nghĩ họ rất tôn trọng ông ấy".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Trump cho biết ông nghe nói lãnh đạo Iran không được khỏe lắm nhưng vẫn thể hiện sự ủng hộ trong các cuộc đàm phán và nhà lãnh đạo Mỹ chưa có "đặc ân được gặp" ông Khamenei.

"Tôi muốn gặp ông ấy. Có lẽ chúng ta sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào diễn biến mọi việc", ông Trump cho hay.

Cuộc xung đột tại Trung Đông bắt đầu bằng cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran ngày 28/2, làm đảo lộn thị trường năng lượng thế giới và gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ người dân Mỹ chỉ vài tháng trước cuộc bầu cử quốc hội tháng 11.

"Iran là một thành công lớn. Chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra. Chúng ta đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận và nếu điều đó xảy ra tốt đẹp. Nếu không thành công, điều đó cũng không sao. Chúng ta sẽ làm theo cách khác", ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn.

Ông không nói rõ điều đó có nghĩa là gì, nhưng trước đây ông từng tuyên bố rằng Mỹ sẽ nối lại cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Trước đó không lâu, ABC News cũng đưa tin nhà đàm phán Iran đưa ra những lời đảm bảo bằng miệng rằng chính quyền Mỹ cuối cùng sẽ đồng ý với một số điều khoản liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, nhưng Tổng thống Donald Trump xác định trong cuộc họp tại Phòng Tình huống rằng những cam kết đó không đủ mạnh.

Trong nhiều tuần qua, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tập trung vào việc đạt được bản ghi nhớ sơ bộ nhằm chính thức gia hạn thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa hai nước, từng bước mở lại eo biển Hormuz và đặt ra thời hạn cho những cuộc đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân.