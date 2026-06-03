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Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026 Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, Biển Đông có cơn áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026, di chuyển chậm theo hướng đông bắc.

Khen thưởng nam thanh niên dũng cảm khống chế kẻ cầm dao tấn công phụ nữ Hành động dũng cảm của nam thanh niên dùng bình cứu hỏa lao vào giải cứu một phụ nữ bị tấn công trên đường phố vừa được Thành đoàn Hải Phòng biểu dương, khen thưởng.

Sở Nội vụ TP.HCM đề xuất cán bộ, công chức làm việc tại nhà 1-2 ngày trong tuần Đề án mô hình công sở thông minh của TP.HCM đề xuất cho phép một số nhóm cán bộ, công chức làm việc từ xa 1 - 2 ngày/tuần, được quản lý bằng hiệu suất công việc.

Khúc sông không ai tắm và bi kịch cướp đi 4 sinh mạng trong một gia đình Sau vụ đuối nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong trên sông Ngàn Phố (Hà Tĩnh), người dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng.

Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, du lịch Việc mở rộng hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa hai nước được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực văn hóa, du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho kết quả phục vụ Nhân dân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng bằng cấp, thâm niên, chức vụ không thể thay thế cho năng lực thực thi, uy tín và kết quả phục vụ Nhân dân.

Cô gái 19 tuổi mắc căn bệnh 'tự tấn công mình' hiếm gặp Bệnh viện Nguyễn Trãi (TP.HCM) vừa cứu sống cô gái 19 tuổi mắc viêm não tự miễn hiếm gặp, từng bị chẩn đoán nhầm là bệnh tâm thần do rối loạn ý thức.

Khởi tố 56 vụ án, 98 bị can liên quan các tội về vi phạm sở hữu trí tuệ Công an đã khởi tố 56 vụ, 98 bị can về các tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và tội sản xuất buôn bán hàng giả.