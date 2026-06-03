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Xuất bản ngày 03/06/2026 11:16 PM
Xuất bản ngày 03/06/2026 11:16 PM

Thủ tướng Timor-Leste sắp thăm chính thức Việt Nam

Kông Anh
Kông Anh
(VTC News) -

Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng, Thủ tướng nước Cộng hòa dân chủ Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão sẽ thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 7 - 10/6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão gặp nhau tại Philippines. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana Gusmão gặp nhau tại Philippines. (Ảnh: VGP)

(Nguồn: Bộ Ngoại giao)
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