Trọng tài Việt Nam gây tranh cãi: Cầu thủ Malaysia đạp đối phương không bị phạt

(VTC News) -

Ông Lê Vũ Linh là một trong số các trọng tài Việt Nam làm nhiệm vụ tại giải U19 Đông Nam Á 2026 đang diễn ra tại Indonesia. Trọng tài FIFA này gây ra tranh cãi với quyết định trong trận đấu giữa U19 Singapore và U19 Malaysia tối qua (2/6).

Phút 60 của trận đấu, cầu thủ U19 Singapore phạm lỗi khi đẩy ngã đối phương. Trọng tài Lê Vũ Linh thổi phạt cầu thủ Singapore và dừng trận đấu. Bất ngờ xảy ra khi Aisy Aqasha của U19 Malaysia - người bị phạm lỗi - đạp thẳng vào ngực cầu thủ U19 Singapore.

Ban huấn luyện đội tuyển U19 Singapore phản ứng dữ dội. Tranh cãi căng thẳng giữa hai đội nổ ra.

Cầu thủ Malaysia đạp thẳng vào ngực đối phương nhưng không phải nhận thẻ.

Cuối cùng, trọng tài Lê Vũ Linh chỉ nhắc nhở và không rút ra thẻ phạt nào. Ở tình huống sau đó, U19 Malaysia tổ chức tấn công và ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0.

Cầu thủ Singapore mất bình tĩnh và liên tục vào bóng trả đũa Malaysia. Trận đấu càng trở nên căng thẳng với nhiều pha bóng quyết liệt.

Trước đó, bàn thắng nâng tỉ số lên 2-0 của Abid Safaraz (U19 Malaysia) cũng bị đặt dấu hỏi lớn. Cầu thủ U19 Singapore cho rằng cầu thủ trẻ của Malayia ở vị trí việt vị khi tham gia vào pha bóng. Dù vậy, bàn thắng vẫn được tính là hợp lệ. Giải U19 Đông Nam Á 2026 không có VAR.

Ông Lê Vũ Linh được phong cấp trọng tài FIFA từ năm 2023. Trọng tài này không ít lần gây ra tranh cãi khi điều hành các trận đấu tại V.League. Ở mùa giải 2024-2025, vị trọng tài này có thời điểm gây xôn xao dư luận trong 2 vụ việc khác nhau chỉ trong vòng 2 ngày.

Khi đó, ông Lê Vũ Linh điều hành trận đấu giữa TP.HCM và Đông Á Thanh Hóa trên sân Thống Nhất (TP.HCM). Trọng tài này rút 2 thẻ vàng liên tiếp để truất quyền chỉ đạo huấn luyện viên Velizar Popov khi ông này phản ứng lại các quyết định bỏ qua quả phạt đền của Thanh Hóa và công nhận bàn thắng sai của TP.HCM.

Đội bóng xứ Thanh sau đó khiếu nại lên VPF và VFF. Ban đầu, Ban Trọng tài VFF khẳng định ông Lê Vũ Linh làm đúng. Tuy nhiên, sau khi xem xét kỹ băng hình kỹ thuật và biên bản trận đấu, cơ quan chuyên môn của LĐBĐ Việt Nam thừa nhận ông Linh quyết định sai. Trọng tài này sau đó bị cho dừng làm nhiệm vụ tại V.League.

Đến mùa giải 2025-2026, ông Lê Vũ Linh lại gây tranh cãi trong trận đấu giữa Thể Công Viettel và Sông Lam Nghệ An. Ông Velizar Popov - lúc này là huấn luyện viên trưởng Thể Công Viettel - công khai gọi ông Lê Vũ Linh là "sát thủ chuyên nghiệp giết chết trận đấu".