Tổng thống Trump lên tiếng về khả năng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei

Ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng gặp Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei “vào một thời điểm nào đó”, tùy thuộc vào diễn biến của các nỗ lực ngoại giao trong tương lai.

Trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Miranda Devine thuộc New York Post, được công bố hôm 3/6, Tổng thống Trump được hỏi liệu ông có sẵn sàng ngồi lại đối thoại trực tiếp với Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà lãnh đạo Mỹ đã trả lời rằng: “Có chứ, tôi muốn gặp ông ấy. Tôi rất muốn gặp tất cả mọi người”.

Theo báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay, trong khi trả lời nhà báo Miranda Devine, Tổng thống Trump còn nhấn mạnh: “Tôi muốn gặp ông ấy và có lẽ chúng tôi sẽ gặp nhau vào một thời điểm nào đó, tùy thuộc vào việc mọi thứ diễn biến như thế nào”.

Ông Mojtaba Khamenei được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran sau khi cha ông cùng nhiều tướng lĩnh cấp cao thiệt mạng trong các chiến dịch quân sự đầu cuộc chiến. Tuy nhiên, giới tình báo Mỹ cho biết đến nay họ vẫn chưa thể xác nhận trực quan vị trí hay tình trạng thực tế của ông.

Theo kênh CNN, một phần nguyên nhân khiến Mỹ khó xác định tung tích Mojtaba Khamenei là do ông không sử dụng thiết bị điện tử để liên lạc. Mọi trao đổi được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua người chuyển tin nhằm tránh bị theo dõi.

Các báo cáo tình báo cho rằng Mojtaba Khamenei đang tiếp tục điều trị y tế trong tình trạng cách ly nghiêm ngặt sau khi bị bỏng nặng ở mặt, tay, thân người và chân trong vụ tấn công hồi đầu chiến sự.

Tuy nhiên, phía Iran đã bác bỏ các thông tin về tình trạng nguy kịch của nhà lãnh đạo này. Ông Mazaher Hosseini, Chánh văn phòng nghi lễ của Văn phòng Lãnh tụ tối cao Iran, ngày 8/5 tuyên bố Mojtaba Khamenei đang hồi phục tốt và hiện hoàn toàn khỏe mạnh.

Theo ông Hosseini, Lãnh tụ Tối cao mới của Iran chỉ bị thương nhẹ ở bàn chân, vùng thắt lưng và có một mảnh đạn nhỏ găm phía sau tai. “Tạ ơn Chúa, ông ấy có sức khỏe tốt. Kẻ thù đang lan truyền đủ loại tin đồn và thông tin sai lệch. Người dân cần kiên nhẫn, ông ấy sẽ xuất hiện khi thời điểm thích hợp”, quan chức Iran phát biểu trước đám đông.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian trước đó cũng tiết lộ đã có cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ với Mojtaba Khamenei, được xem là cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên giữa lãnh tụ tối cao mới với một quan chức cấp cao Iran kể từ sau vụ tấn công.