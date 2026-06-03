Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới đầu tiên trong năm 2026

(VTC News) -

Theo đó, tối nay 3/6, vùng áp thấp trên khu vực phía Đông Biển Đông mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), cường độ gió cấp 6, giật cấp 8.

Lúc 22h, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 17N-115E, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 270km về phía Đông.

Dự báo trong 24 - 36 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng đông bắc với tốc độ khoảng 10km, đi ra ngoài Biển Đông hướng về phía Đài Loan (Trung Quốc), không có khả năng di chuyển về phía đất liền nước ta.

Bản đồ áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: NCHMF)

Nhận định về thời tiết trên biển, cơ quan khí tượng cho hay, đêm 3/6 và ngày 4/6, khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển từ Gia Lai đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan mưa rào và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8.

Đêm 4/6 và ngày 5/6, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Khánh Hòa đến TP.HCM có gió tây nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-4m.

Dự báo thời tiết trong tháng 6/2026, bà Bà Hoàng Thị Mai - Dự báo viên phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, nhiệt độ trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục cao hơn 0,5-1°C. Tháng 6 bắt đầu vào chính hè, với nền nhiệt cao, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra tại Bắc Bộ và Trung Bộ, không ngoại trừ khả năng xuất hiện nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt.

Về lượng mưa trong tháng 5 vừa qua, nhiều nơi ở Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ thiếu hụt từ 30-60% so với trung bình nhiều năm. Các khu vực còn lại phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm.

Trong tháng 6, tổng lượng mưa ở các khu vực tiếp tục có xu hướng thấp hơn từ 10-25% so với trung bình nhiều năm. Riêng tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hoá đến Nghệ An, tổng lượng mưa có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm từ 5-10%.

Cũng trong tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông xuất hiện tương đương trung bình nhiều năm, tức 1,1 cơn hoạt động trên Biển Đông và 0,3 cơn đổ bộ.

Ngoài ra, các trung tâm khí hậu trong nước và quốc tế đều nhận định khả năng rất cao hiện tượng ENSO sẽ chuyển sang pha El Nino trong giai đoạn từ tháng 6-8 với xác suất trên 90% và có thể duy trì đến cuối năm 2026, thậm chí sang đến đầu năm 2027.