Bắt giám đốc ở An Giang chiếm đoạt hơn 3,5 tỷ đồng tiền hàng của đối tác

(VTC News) -

Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phước Hậu (33 tuổi, ngụ xã Định Mỹ, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra, Nguyễn Phước Hậu là Giám đốc Công ty TNHH Nông nghiệp Phước Nguyên, do cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân nên Hậu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của Công ty Cổ phần thuốc Bảo vệ thực vật Việt Trung (gọi tắt là Công ty Việt Trung). Sau khi Hậu liên hệ mua thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) thì được Công ty Việt Trung đồng ý.

Từ ngày 4/10/2025 đến ngày 6/11/2025, Công ty Việt Trung đã xuất bán cho Hậu nhiều mặt hàng thuốc BVTV giá trị trên 4,2 tỷ đồng.

Nguyễn Phước Hậu bị Công an tỉnh An Giang khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Số hàng mua từ Công ty Việt Trung, Hậu đem bán lại cho các tổ chức, các nhân khác với giá thấp hơn giá của công ty này từ 10% đến 15%, Hậu đã bán được số lượng thuốc BVTV giá trị trên 3,5 tỷ đồng. Số thuốc BVTV còn lại Hậu trả về Công ty Việt Trung.

Sau khi nhận được trên 3,5 tỷ đồng tiền bán thuốc BVTV cho các tổ chức, cá nhân, Hậu không trả cho Công ty Việt Trung mà chiếm đoạt sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Để che giấu hành vi phạm tội của mình, khi nhận được thuốc BVTV của Công ty Việt Trung, Hậu không lập sổ sách theo dõi, khi bán cho các tổ chức, cá nhân khác Hậu không xuất hoá đơn, không lập sổ sách theo dõi và tiêu huỷ các biên nhận, giấy tờ có liên quan trong việc mua bán.

Công an tỉnh An Giang kêu gọi những ai là nạn nhân của Nguyễn Phước Hậu sớm liên hệ Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra để phối hợp giải quyết.