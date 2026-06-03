Khúc sông không ai tắm và bi kịch cướp đi 4 sinh mạng trong một gia đình

Một ngày sau khi xảy ra vụ đuối nước khiến 4 người trong một gia đình tử vong trên sông Ngàn Phố, không khí đau thương vẫn bao trùm thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh). Nhắc lại sự việc, bà Nguyễn Thị Nga, Trưởng thôn Vũng Tròn, xã Sơn Kim 1, vẫn chưa nguôi nỗi đau. Không chỉ là trưởng thôn, bà Nga còn có quan hệ họ hàng với các nạn nhân nên mất mát này càng khiến bà thêm xót xa.

Có nhiều hố sâu nguy hiểm

Kể lại thời điểm xảy ra vụ việc, bà Nga cho biết khoảng 18h ngày 2/6, ban cán sự thôn nhận được tin báo có người đuối nước tại khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố. Ngay lập tức, thông tin được phát trên hệ thống loa truyền thanh để huy động người dân hỗ trợ công tác cứu hộ.

Khu vực thượng nguồn sông Ngàn Sâu, nơi xảy ra sự việc.

"Cả vùng quê vốn yên bình bỗng chốc náo động. Nghe tin có người gặp nạn, ai cũng bủn rủn chân tay. Người cầm đèn pin, người mang bóng điện, người đem chiếu, bạt chạy ra hiện trường hỗ trợ lực lượng chức năng và gia đình nạn nhân", bà Nga kể.

Theo vị trưởng thôn, nơi xảy ra vụ việc là đoạn sông đầu nguồn với làn nước trong xanh, phong cảnh đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Khu vực này nằm cách khu dân cư một đoạn, khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Chiều 3/6, chính quyền địa phương và người dân hỗ trợ gia đình làm thủ tục an táng cho hai cháu bé Quỳnh A. và Minh T.

"Nước ở đây rất sâu, dưới lòng sông có vực xoáy, nền cát lại dễ bị lún. Người dân địa phương đều biết mức độ nguy hiểm nên hầu như không ai xuống tắm ở khu vực này", bà Nga nói.

Bà Nga cho biết thêm, vào mùa mưa lũ, chính quyền địa phương từng cắm biển cảnh báo do nước dâng cao và dòng chảy phức tạp. Tuy nhiên, vào mùa hè, nơi đây không phải điểm tắm quen thuộc của người dân nên không duy trì biển cảnh báo.

Theo lời kể của bà Nga, thời điểm đầu các nạn nhân vui chơi ở khu vực nước cạn. Tuy nhiên, khi công tác tìm kiếm được triển khai, thi thể các nạn nhân được phát hiện ở khu vực nước sâu khoảng 7-8m. Người dân địa phương và lực lượng cứu hộ phải lặn sâu mới tới.

Tiếp tục làm rõ nguyên nhân vụ đuối nước

Liên quan đến nguyên nhân vụ việc, bà Nga cho biết đến nay cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ. Theo thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, thời điểm xảy ra sự việc, chị Phạm Thị Hồng N. cùng ba cháu nhỏ lên một chiếc thuyền nhôm của người dân neo đậu gần bờ. Trong lúc sử dụng, chiếc thuyền bất ngờ bị lật khiến cả bốn người rơi xuống vùng nước sâu.

Tuy nhiên, theo bà Nga, ngoài thông tin trên, tại địa phương cũng có nhiều ý kiến khác nhau về diễn biến dẫn tới vụ tai nạn. Một số người dân cho rằng có thể hai cháu Phạm Quỳnh A. và Phạm Minh T. gặp sự cố dưới nước trước, chị N. lao ra ứng cứu, sau đó cháu Nguyễn Thùy D. chạy theo mẹ và không may gặp nạn. Dù vậy, các thông tin trên đang được cơ quan chức năng xác nhận.

Con gái lớn chị N. chưa hết hoảng sợ sau khi chứng kiến sự việc đau lòng.

Bà Nga cũng cho biết, may mắn thời điểm xảy ra vụ việc còn hai cháu nhỏ ở trên bờ. Khi phát hiện sự việc, các cháu hoảng loạn chạy đi gọi người lớn đến ứng cứu. Dù công tác cứu hộ đều được triển khai nhanh chóng, nhưng không cứu được các nạn nhân.

"Đây là nỗi đau quá lớn. Các cháu còn quá nhỏ, chưa có kỹ năng bơi lội. Điều khiến mọi người xót xa là nơi xảy ra tai nạn vốn không phải địa điểm người dân thường tìm đến để tắm hay vui chơi dưới nước. Không ai nghĩ mẹ con và các cháu lại lên khu vực này để vui chơi, tắm rồi để xảy ra bi kịch như vậy", bà Nga nghẹn ngào.

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong, lãnh đạo xã Sơn Kim 1 cho biết, từ đêm xảy ra sự việc đến ngày hôm nay (3/6), địa phương đã tổ chức hỗ trợ tìm kiếm tung tích người bị nạn, đồng thời thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân. Còn về nguyên nhân xảy ra sự việc, hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo lãnh đạo địa phương, khu vực xảy ra tai nạn có mực nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Đây là sự việc đặc biệt đau lòng, khiến 4 người trong cùng một gia đình tử vong, để lại nỗi xót xa cho người thân và người dân địa phương.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 17h45 ngày 2/6, một vụ đuối nước đặc biệt thương tâm xảy ra tại khu vực thượng nguồn sông Ngàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1. Vụ việc khiến 4 người tử vong, gồm chị Phạm Thị Hồng N. (SN 1991), con gái là cháu Nguyễn Thùy D. (SN 2021, trú xã Đức Thọ) cùng hai cháu ruột Phạm Quỳnh A. (SN 2014) và Phạm Minh T. (SN 2016, trú xã Sơn Kim 2).

Chiều xuống bên dòng Ngàn Phố, mặt nước đã trở lại vẻ bình yên thường ngày. Nhưng phía sau sự tĩnh lặng ấy là nỗi đau vẫn còn hiện hữu trong những ngôi nhà có người thân gặp nạn.

Kỳ nghỉ hè vừa bắt đầu đã khép lại bằng cuộc chia ly không ai ngờ tới, để lại khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng gia đình, người thân và cả những người chứng kiến bi kịch ấy. Vụ tai nạn cũng đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa tiềm ẩn tại các khu vực sông, suối tưởng chừng yên bình trong những ngày hè.