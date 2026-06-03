Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Gạo xuất khẩu ổn định

Bảng giá lúa hôm nay 03/6
Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa không còn dồi dào khiến hoạt động mua bán diễn ra chậm. Tại Vĩnh Long, lượng lúa còn ít kéo theo giá biến động.
Thị trường lúa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa tăng nhẹ.
Dưới đây là bảng giá lúa ngày 03/6/2026:
Giống lúa
Giá (đồng/kg)
OM 18 (tươi)
6.400 - 6.500
Đài Thơm 8 (tươi)
6.500 - 6.700
OM 380 (tươi)
5.700 - 6.000
OM 4218 (tươi)
6.000 - 6.200
IR 50404 (tươi)
5.500 - 5.600
OM 34 (tươi)
5.100 - 5.200
Nàng Hoa 9 (tươi)
6.500 - 6.800
OM 504 (tươi)
5.100 - 5.300
Jasmine (tươi)
6.500 - 6.800
Lúa Nhật (tươi)
7.200 - 7.500
ST24-ST25 (thường)
7.000 - 7.300
RVT (tươi)
6.500 - 6.800
Japonica
6.500 - 6.800
Hàm Châu 105
5.600 - 5.900
Bảng giá gạo hôm nay 03/6
Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu hôm nay biến động nhẹ so với phiên hôm qua.
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Gạo nguyên liệu OM 5451
9.550 - 9.650
Gạo nguyên liệu Sóc thơm
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu IR 504
8.650 - 8.750
Gạo nguyên liệu CL 555
9.100 - 9.300
Gạo nguyên liệu OM 18
8.700 - 8.850
Gạo nguyên liệu OM 380
7.500 - 7.600
Gạo nguyên liệu Đài thơm 8
9.140 - 9.450
Gạo thành phẩm IR 504
8.500 - 8.600
Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng đi ngang
Loại gạo
Giá (đồng/kg)
Nàng Nhen
28.000
Hương Lài
22.000
Gạo thơm Thái hạt dài
20.000 - 22.000
Gạo Nàng Hoa
21.000
Gạo thơm Đài Loan
20.000
Gạo trắng
16.000 - 17.000
Gạo thường
12.000 - 13.000
Gạo thơm Jasmine
13.000 - 14.000
Gạo Sóc thường
16.000 - 17.000
Gạo Sóc Thái
20.000
Gạo Nhật
22.000
Gạo tẻ thường
13.000 - 14.000
Gạo thơm
17.000 - 22.000
Giá gạo nếp ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 – 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi giá ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg;…
Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tấm thơm ổn định ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg; giá cám hiện duy trì 7.700 – 7.900 đồng/kg.
Giá gạo xuất khẩu 3/6
Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo jasmine của Việt Nam ở mức 528 – 532 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm giá 505 – 520 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt 412 – 416 USD/tấn.
Trong khi đó tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 440 - 444 USD/tấn – cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan dao động khoảng 347 – 351 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 342 – 346 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm đạt 332 – 336 USD/tấn.
Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn chuỗi vận chuyển sang các thị trường chủ lực tại Trung Đông. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 8,39 triệu tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
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