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Xuất bản ngày 03/06/2026 06:42 PM
Xuất bản ngày 03/06/2026 06:42 PM

Giá lúa gạo hôm nay 3/6: Gạo xuất khẩu ổn định

Hoàng Lan
Hoàng Lan
(VTC News) -

Giá lúa gạo hôm nay 3/6 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận biến động nhẹ, thị trường xuất khẩu ổn định.

Bảng giá lúa hôm nay 03/6

Tại nhiều địa phương trong vùng, nguồn lúa không còn dồi dào khiến hoạt động mua bán diễn ra chậm. Tại Vĩnh Long, lượng lúa còn ít kéo theo giá biến động.

Thị trường lúa tại các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Cần Thơ và Tây Ninh, cũng trong trạng thái giao dịch cầm chừng, giá các loại lúa tăng nhẹ.

Dưới đây là bảng giá lúa ngày 03/6/2026:

Giống lúa

Giá (đồng/kg)

OM 18 (tươi)

6.400 - 6.500

Đài Thơm 8 (tươi)

6.500 - 6.700

OM 380 (tươi)

5.700 - 6.000

OM 4218 (tươi)

6.000 - 6.200

IR 50404 (tươi)

5.500 - 5.600

OM 34 (tươi)

5.100 - 5.200

Nàng Hoa 9 (tươi)

6.500 - 6.800

OM 504 (tươi)

5.100 - 5.300

Jasmine (tươi)

6.500 - 6.800

Lúa Nhật (tươi)

7.200 - 7.500

ST24-ST25 (thường)

7.000 - 7.300

RVT (tươi)

6.500 - 6.800

Japonica

6.500 - 6.800

Hàm Châu 105

5.600 - 5.900

Giá các loại lúa tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Giá các loại lúa tăng nhẹ. (Ảnh minh họa)

Bảng giá gạo hôm nay 03/6

Ghi nhận tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá gạo nguyên liệu hôm nay biến động nhẹ so với phiên hôm qua.

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Gạo nguyên liệu OM 5451

9.550 - 9.650

Gạo nguyên liệu Sóc thơm

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu IR 504

8.650 - 8.750

Gạo nguyên liệu CL 555

9.100 - 9.300

Gạo nguyên liệu OM 18

8.700 - 8.850

Gạo nguyên liệu OM 380

7.500 - 7.600

Gạo nguyên liệu Đài thơm 8

9.140 - 9.450

Gạo thành phẩm IR 504

8.500 - 8.600

Tại các chợ lẻ, giá gạo cũng đi ngang

Loại gạo

Giá (đồng/kg)

Nàng Nhen

28.000

Hương Lài

22.000

Gạo thơm Thái hạt dài

20.000 - 22.000

Gạo Nàng Hoa

21.000

Gạo thơm Đài Loan

20.000

Gạo trắng

16.000 - 17.000

Gạo thường

12.000 - 13.000

Gạo thơm Jasmine

13.000 - 14.000

Gạo Sóc thường

16.000 - 17.000

Gạo Sóc Thái

20.000

Gạo Nhật

22.000

Gạo tẻ thường

13.000 - 14.000

Gạo thơm

17.000 - 22.000

Giá gạo nếp ổn định so với hôm qua. Cụ thể, giá nếp 3 tháng khô 9.600 – 9.700 đồng/kg; nếp IR 4625 tươi giá ở mức 7.300 – 7.500 đồng/kg;…

Tương tự, giá các mặt hàng phụ phẩm tiếp tục đi ngang. Cụ thể, giá tấm thơm ổn định ở mức 7.800 – 7.900 đồng/kg; giá cám hiện duy trì 7.700 – 7.900 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu 3/6

Tại thị trường xuất khẩu, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), giá gạo jasmine của Việt Nam ở mức 528 – 532 USD/tấn, gạo thơm 5% tấm giá 505 – 520 USD/tấn và gạo trắng 5% tấm đạt 412 – 416 USD/tấn.

Trong khi đó tại Thái Lan, giá gạo trắng 5% tấm dao động từ 440 - 444 USD/tấn – cao nhất trong số các nước xuất khẩu gạo hàng đầu. Sản phẩm cùng loại của Pakistan dao động khoảng 347 – 351 USD/tấn. Giá gạo trắng 5% tấm của Ấn Độ ở mức 342 – 346 USD/tấn, gạo đồ 5% tấm đạt 332 – 336 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo của Ấn Độ đang có dấu hiệu chững lại trong những tháng đầu năm 2026, trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tiếp tục gây gián đoạn chuỗi vận chuyển sang các thị trường chủ lực tại Trung Đông. Trong giai đoạn tháng 1 đến tháng 4, xuất khẩu gạo của Ấn Độ đạt 8,39 triệu tấn, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

(tổng hợp)
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