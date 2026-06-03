Việt Nam - Trung Quốc tăng cường hợp tác đào tạo nguồn nhân lực văn hóa, du lịch

(VTC News) -

Hội nghị trao đổi hợp tác giữa Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Học viện Cán bộ quản lý văn hóa và du lịch Trung ương Trung Quốc mở ra nhiều chương trình đào tạo, nghiên cứu và trao đổi chuyên gia giữa Việt Nam và Trung Quốc trong lĩnh vực văn hóa, du lịch giai đoạn 2026-2027.

Hội nghị trao đổi hợp tác giữa Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch và Học viện Cán bộ quản lý văn hóa và du lịch Trung ương Trung Quốc diễn ra chiều 3/6 tại Hà Nội.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Phan Tâm đánh giá cao mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ sở đào tạo trong nhiều năm qua. Trong bối cảnh ngành văn hóa, thể thao và du lịch đang đứng trước nhiều cơ hội và thách thức từ quá trình hội nhập quốc tế và chuyển đổi số, việc tăng cường hợp tác đào tạo, nghiên cứu và trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa hai bên có ý nghĩa thiết thực.

Thứ trưởng cũng đề nghị hai đơn vị tiếp tục mở rộng các hoạt động trao đổi giảng viên, chuyên gia; phối hợp nghiên cứu khoa học; chia sẻ kinh nghiệm về quản lý văn hóa, phát triển du lịch bền vững và ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, du lịch.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm phát biểu tại hội nghị.

Ông Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch cho biết, quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị được duy trì hơn 20 năm. Trong thời gian qua, hai bên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi chuyên môn, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ ngành văn hóa, du lịch.

Đáng chú ý, năm 2024, hai đơn vị phối hợp tổ chức thành công lớp bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế dành cho cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam tại Bắc Kinh. Chương trình giúp học viên tiếp cận nhiều kinh nghiệm thực tiễn về quản lý văn hóa và phát triển du lịch của Trung Quốc.

Ông Phạm Quế Anh, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch.

Hai bên đã trao đổi và thống nhất nhiều nội dung hợp tác trọng tâm trong giai đoạn 2026-2027.Theo kế hoạch được hai bên thống nhất tại hội nghị, trong tháng 6/2026 sẽ triển khai hai hoạt động trọng tâm. Trong đó có lớp Bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý lễ hội tại TP.HCM với sự tham gia giảng dạy, chia sẻ kinh nghiệm của lãnh đạo Học viện Trung Quốc về sự phát triển của thị trường du lịch và du lịch lễ hội.

Bên cạnh đó, Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tổ chức đoàn học viên sang Trung Quốc tham gia lớp Bồi dưỡng kiến thức hội nhập quốc tế tại Bắc Kinh.

Ông Qua Song Kiểm, Phó hiệu trưởng Học viện Cán bộ quản lý văn hóa và du lịch Trung ương Trung Quốc.

Các nội dung đào tạo dự kiến tập trung vào nhiều vấn đề đang được quan tâm hiện nay như bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, ứng dụng công nghệ số trong lĩnh vực văn hóa, phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thương hiệu du lịch quốc gia, phát triển du lịch xanh và du lịch bền vững.

Hai bên cũng dự kiến mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch xanh, du lịch bền vững, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng các nền tảng dữ liệu số phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu.

Hội nghị góp phần thúc đẩy tăng cường hợp tác văn hóa và phát triển du lịch.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Trung Quốc đang triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027”, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hợp tác văn hóa và phát triển du lịch giữa hai nước.