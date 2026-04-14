Huawei ra mắt Cửa hàng Trực tuyến, thêm kênh mua sắm chính hãng tại Việt Nam

(VTC News) -

Huawei vừa ra mắt Cửa hàng Trực tuyến dành riêng cho thị trường Việt Nam. Động thái này khẳng định cam kết phát triển dài hạn của hãng, đáp ứng xu hướng ưu tiên các kênh mua sắm an toàn, minh bạch của người dùng.

Huawei không phải là hãng công nghệ đầu tiên mở kênh bán hàng trực tiếp tại nước ta. Trước đó, thị trường Việt Nam đã có nhiều cửa hàng trực tuyến của các tên tuổi như Apple, Samsung hay Xiaomi.

Việc các thương hiệu công nghệ tự tay xây dựng kênh phân phối trực tiếp đang mang lại lợi ích thiết thực cho người tiêu dùng. Khách hàng được cam kết 100% về nguồn gốc, loại bỏ hoàn toàn rủi ro mua phải hàng giả, hàng nhái. Quy trình bảo hành, đổi trả được thực hiện trực tiếp với nhà sản xuất, giúp rút ngắn thời gian và đảm bảo quyền lợi tối đa. Người mua thường xuyên được hưởng các đặc quyền, quà tặng giới hạn và các chương trình khuyến mãi "chính chủ" mà không qua trung gian phân phối.

Cửa hàng Trực tuyến mới của Huawei được thiết kế với giao diện và nội dung mang đậm dấu ấn bản địa, giúp thao tác mua sắm trở nên thân thiện và gần gũi hơn với người dùng Việt.

Nhân dịp ra mắt, hãng này tung ra loạt chương trình khuyến mãi lớn. Khách hàng đăng ký nhận bản tin sẽ nhận ngay mã giảm giá 10% cho đơn hàng đầu tiên (áp dụng đơn từ 799.000 đồng).

Ngoài ra, người dùng khi đăng nhập và mua sắm có cơ hội tham gia rút thăm trúng thưởng hàng ngày với nhiều phần quà giá trị: voucher giảm 50% cho HUAWEI Band 11 Series, 30% cho tai nghe HUAWEI FreeClip 2 hoặc đồng hồ HUAWEI WATCH GT 6 Series.

Đặc biệt, bắt đầu từ ngày 21/4, Huawei áp dụng chính sách miễn phí giao hàng toàn quốc cho tất cả các đơn hàng.