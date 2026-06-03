Điều ít biết về chàng trai dân tộc vừa giành Á vương Du lịch Việt Nam 2026

Sở hữu chiều cao 1m80 cùng gương mặt nam tính, Lâm Thoại Anh (sinh năm 2001) nhận được chú ý sau khi giành ngôi Á vương 1 tại Nam vương Du lịch Việt Nam 2026.

Ngay từ những vòng đầu, Thoại Anh liên tục được gọi tên trong nhiều phần thi phụ. Ít ai biết rằng trước khi đến với đấu trường nhan sắc, Thoại Anh hoạt động trong lĩnh vực nhiếp ảnh.

Theo Thoại Anh, công việc này giúp anh có góc nhìn thẩm mỹ tốt hơn về thời trang, ánh sáng và cách thể hiện trước ống kính. Bên cạnh đó, Á vương cũng thường xuyên tham gia các hoạt động cộng đồng để học hỏi thêm kỹ năng sống.

Điểm đặc biệt tạo nên dấu ấn riêng của Lâm Thoại Anh chính là việc anh là người con của dân tộc Ê Đê. Với anh, cuộc thi không đơn thuần là hành trình chinh phục danh hiệu mà còn là cơ hội để quảng bá vẻ đẹp văn hóa Tây Nguyên đến gần hơn với khán giả.

“Tôi muốn dùng hình ảnh và sức ảnh hưởng của mình để quảng bá vẻ đẹp văn hóa, con người và những điểm đến của Việt Nam đến với nhiều người hơn", Thoại Anh chia sẻ.

Sau danh hiệu Á vương 1 Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, chàng trai Đắk Lắk nói muốn tiếp tục phát triển bản thân trong lĩnh vực nghệ thuật, đồng thời ấp ủ nhiều dự án liên quan đến du lịch và truyền thông.

Anh cũng không giấu tham vọng chinh chiến quốc tế nếu có cơ hội đại diện Việt Nam. Thoại Anh cho biết sẽ chuẩn bị kỹ hơn về ngoại ngữ, kỹ năng trình diễn cũng như kiến thức văn hóa để mang hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với bạn bè thế giới.

"Gia đình và bạn bè luôn là chỗ dựa tinh thần lớn nhất của tôi. Sự động viên và đồng hành của những người thân yêu chính là nguồn sức mạnh để tôi tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật và quảng bá du lịch Việt Nam", Á vương cho biết.

Hoa hậu - Nam vương Du lịch Việt Nam 2026 là cuộc thi sắc đẹp kết hợp quảng bá văn hóa và du lịch, quy tụ các thí sinh nam - nữ đến từ nhiều tỉnh thành trên cả nước. Mùa giải năm nay được tổ chức tại Cần Thơ với chủ đề “Sắc màu miền di sản”, hướng đến việc tìm kiếm những gương mặt trẻ hội tụ nhan sắc, bản lĩnh, kỹ năng trình diễn và khả năng lan tỏa vẻ đẹp Việt Nam đến bạn bè quốc tế.