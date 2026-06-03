Công dụng của nước lá bàng với sức khỏe ít người biết

Cây bàng có tên khoa học là Terminalia catappa, thuộc họ Bàng (Combretaceae). Trong y học cổ truyền, lá bàng được sử dụng để hỗ trợ điều trị một số bệnh lý nhờ chứa nhiều hợp chất sinh học như flavonoid, tannin, saponin và các chất chống oxy hóa.

Theo một số nghiên cứu đã tìm thấy nhiều chất hợp chất có giá trị trong lá bàng tươi, đó là các hợp chất như: flavonoid, tanin, saponin, chloroform, glycosides, alkaloids, carbohydrates, protein, amino acid.

Thông thường, người dân sử dụng lá bàng già hoặc lá bàng khô để nấu nước uống hoặc sắc làm thuốc.

Không chỉ tạo bóng mát, lá bàng còn được sử dụng để uống hỗ trợ chăm sóc sức khỏe

Uống lá bàng có tác dụng gì?

Theo chia sẻ của Lương y Trần Đăng Tài trên báo Sức khỏe & Đời sống, lá bàng có tác dụng:

Hỗ trợ giảm triệu chứng viêm da cơ địa

Trong lá bàng có nhiều Tanin và các chất Phytosterol, Flavonoid chúng tác dụng kích thích sản sinh các tế bào, chống viêm và có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm. Đặc biệt lá bàng giúp chữa viêm da cơ địa, làm giảm cảm giác ngứa rát do viêm da cơ địa gây ra.

Kháng viêm

Lá bàng có tác dụng kháng viêm, bởi vì hợp chất chloroform, polyphenolic, triterpenoid có trong lá bàng có thể làm giảm các triệu chứng phù nề rất nhanh chóng.

Hỗ trợ cải thiện tình trạng nấm phụ khoa

Trong lá bàng có chứa rất nhiều chất Tanin, chất này có tính chống oxy hóa mạnh, giúp kháng khuẩn, và điều trị các bệnh liên quan đến nấm phụ khoa của chị em phụ nữ, giúp cho giảm các triệu chứng như: ngứa, rát và đồng thời ngăn chặn lây lan của các loại nấm phụ khoa.

Viêm họng

Một số hoạt chất trong lá bàng được cho là có đặc tính kháng viêm, hỗ trợ làm dịu cảm giác đau rát họng và viêm niêm mạc miệng.

Hỗ trợ điều trị sâu răng

Sử dụng lá bàng để điều trị sâu răng rất hiệu quả bởi các chất như Tanin, Flavonoid, Phytosterol… có trong lá bàng sẽ tương tác với enzyme trong nước bọt tạo thành một chất sẽ ngăn chặn chống lại các vi khuẩn có hại xâm nhập vào răng miệng, từ đó giảm đau nhanh chóng.

Hỗ trợ điều trị nhiệt miệng

Lá bàng có chất chống oxy hóa có tác dụng chống viêm, và làm lành nhanh các vết thương, chống lại các loại vi khuẩn, virus làm tổn thương đến các niêm mạc miệng.

Lá bàng có tác dụng hỗ trợ chống viêm và có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm

Một số cách dùng lá bàng phổ biến

Lá bàng có thể sử dụng với một số cách dùng đơn giản như:

Chăm sóc răng miệng

Đun sôi lá bàng, để nước ấm và dùng làm nước súc miệng, nước sắc lá bàng sẽ giúp làm sạch miệng và giảm hôi miệng. Một số thành phần trong lá bàng cũng được cho là có tác dụng chăm sóc nướu. Đây là phương pháp rất hiệu quả giúp phòng và điều trị các bệnh lý như sâu răng, viêm nướu, nhiệt miệng.

Trà lá bàng

Sau khi phơi khô, lá bàng có thể dùng để pha trà. Trà lá bàng có hương vị nhẹ nhàng, dễ uống. Uống trà lá bàng thường xuyên giúp thanh nhiệt giải độc, điều hòa độ ẩm trong cơ thể và có tác dụng giảm bớt các triệu chứng của thấp nhiệt.

Lá bàng chăm sóc da

Lá bàng cũng có thể dùng để chăm sóc da. Giã nát lá bàng thành bột nhão và bôi lên vùng da bị ngứa do thấp nhiệt sẽ giúp làm dịu cảm giác khó chịu và duy trì sức khỏe làn da.

Tắm hoặc ngâm

Đây có thể coi là cách dùng phổ biến nhất của lá bàng. Cho lá bàng vào nước ấm ngâm cho các hoạt chất tiết ra hoặc sắc lá bàng lấy nước. Sử dụng nước này khi tắm giúp thư giãn, giảm mệt mỏi và tăng cường tuần hoàn máu.

Không nên dùng lá bàng bị sâu, bị bệnh, tránh trường hợp lông sâu gây kích ứng cho da

Lưu ý khi sử dụng lá bàng

Nên chọn lá bàng non vì chất lượng và số lượng hoạt chất có trong lá non nhiều hơn lá già.

Không nên dùng lá bị sâu, hoặc lá bị bệnh, tránh trường hợp lông sâu gây kích ứng cho da.

Trong quá trình sử dụng lá bàng nếu xuất hiện dị ứng hay phản ứng bất thường khác của cơ thể thì ngay lập tức ngừng dùng.

Người có cơ địa dị ứng hoặc đang điều trị bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng lá bàng thường xuyên.

Lá bàng có rất nhiều tác dụng với sức khỏe nhưng khi dùng cần tùy thuộc vào cơ địa từng người, lá bàng sử dụng để uống trong cũng chỉ nên dùng với liều lượng vừa phải, uống quá nhiều có thể gây ra các tình trạng sức khỏe không tốt.

Trong quá trình sử dụng nếu có các phản ứng bất thường nên dừng lại ngay và tham khảo ý kiến của thầy thuốc.