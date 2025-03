Thủ tướng: 'Bình dân học vụ số' là xóa mù chữ về chuyển đổi số

(VTC News) -

Phát biểu tại Lễ phát động phong trào và ra mắt nền tảng “Bình dân học vụ số” chiều ngày 26/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, phong trào "Bình dân học vụ số" là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hướng tới học tập số và hưởng ứng phong trào Bình dân học vụ số do Tổng Bí thư Tô Lâm phát động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu (Ảnh: Nguyễn Trung)

"Nếu chúng ta nhận thức khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn cách mạng hiện nay thì không thể không nói đến xã hội số, quốc gia số và công dân số toàn diện, toàn trình; từ đó, không thể không có phong trào "Bình dân học vụ số", Thủ tướng phát biểu.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Đất nước đang đứng trước cơ hội lịch sử để bước vào kỷ nguyên mới, phát triển mạnh mẽ với động lực chính đến từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

“Chúng ta phải thực hiện một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và cấp bách, đó là, phổ cập tri thức, công nghệ về chuyển đổi số, kỹ năng số cho toàn dân, tức là "xóa mù" về chuyển đổi số", Thủ tướng nêu rõ.

Thanh niên phát huy vai trò xung kích

Phát biểu tại buổi lễ, ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh, “Bình dân học vụ số” không chỉ là một phong trào, mà còn là một chủ trương có ý nghĩa chiến lược, là cơ hội lịch sử để mỗi người dân Việt Nam làm chủ công nghệ, làm chủ tương lai và là động lực để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Trong đó, tuổi trẻ phải là lực lượng xung kích nhất. Thanh niên hiện nay là thế hệ sinh ra trong thời đại gắn với công nghệ, là lực lượng có sức sáng tạo, khả năng ứng dụng nhanh công nghệ số vào thực tiễn. Việc gắn bó với các hoạt động công nghệ, chuyển đổi số đã trở thành sự vận động tự nhiên, sâu sắc trong đời sống của thanh niên.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu (Ảnh: Nguyễn Trung)

“Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhận thức sâu sắc rằng, việc nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy và thói quen của thanh niên về chuyển đổi số, phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong thực hiện chủ trương chuyển đổi số quốc gia là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với tổ chức Đoàn trong giai đoạn cách mạng mới”, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát biểu.

Ra mắt Nền tảng “Bình dân học vụ số”

Tại sự kiện, Bộ Công an ra mắt Nền tảng “Bình dân học vụ số” - nền tảng đào tạo tập huấn quốc gia do Bộ Công an và Đại học Bách khoa triển khai quản lý và vận hành.

Ra mắt Nền tảng “Bình dân học vụ số” (Ảnh: Nguyễn Trung)

Nền tảng “Bình dân học vụ số” tại địa chỉ https://binhdanhocvuso.gov.vn/ nhằm triển khai các lớp đào tạo, nâng cao nhận thức chuyển đổi số và an ninh, an toàn thông tin, hỗ trợ triển khai các dịch vụ công trực tuyến tại các tỉnh, thành và các Bộ Ban ngành trên cả nước.

Nền tảng này cũng phối hợp xây dựng và thẩm định các kho học liệu và vận hành các khóa học trên nền tảng, cung cấp những kiến thức, kỹ năng cần thiết và phổ cập nhất đến người học.

Theo Bộ Công an, Nền tảng “Bình dân học vụ số” được thiết kế trên cơ sở ứng dụng các chuẩn công nghệ tiên tiến hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực đào tạo trực tuyến, bảo đảm khả năng mở rộng linh hoạt và đáp ứng quy mô lớn phục vụ người học.

Người học có thể truy nhập nhanh, dễ dàng, từ bất cứ địa điểm nào có kết nối Internet, trên các thiết bị thông dụng, cung cấp khả năng tương tác giữa người dạy và người học theo nhiều hình thức, tự học theo bài giảng video, học có giám sát cả trực tiếp bởi con người hoặc qua trí tuệ nhân tạo (AI)…;

Việc kết nối với nền tảng định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an cho phép hệ thống có thể định danh người học thông qua tài khoản VNeID, qua đó theo dõi chi tiết quá trình học của từng học viên, đánh giá, giám sát và báo cáo tiến độ học tập của học viên bằng công nghệ AI nhận dạng khuôn mặt, đảm bảo tính nghiêm túc trong học tập và thi cử.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu (Ảnh: Nguyễn Trung)

Bước đầu, Nền tảng “Bình dân học vụ số” đã thực hiện đào tạo cho hơn 200.000 học viên gồm công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang…tại 50 địa phương với 02 chuyên đề về Chuyển đổi số và An toàn không gian số.

Với các tính năng ưu việt, nền tảng “Bình dân học vụ số” đã sẵn sàng đưa vào khai thác, vận hành trên toàn quốc từ ngày 01/4/2025. Mục tiêu phấn đấu trong năm đầu tiên triển khai sẽ giúp giảm tới 80% chi phí đào tạo, tập huấn so với phương thức truyền thống, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tiết kiệm nguồn lực xã hội và đẩy mạnh phổ cập tri thức số cho toàn dân.

Trong thời gian tới, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành quy chuẩn kỹ thuật kết nối với các nền tảng số khác nhằm phục vụ hiệu quả công cuộc chuyển đổi số quốc gia.