Tọa độ vàng độc bản kiến tạo chất sống biểu tượng tại The Royce

(VTC News) -

Tọa lạc tại vị trí cửa ngõ Vinhomes Ocean Park, tòa tháp The Royce (PR3, phân khu The Paris) kiến tạo phong cách sống thượng lưu và là tài sản có giá trị đầu tư, kinh doanh hiếm có trên thị trường phía Đông Hà Nội.

Cửa ngõ danh giá - điểm đến của dòng tiền

Trên thị trường bất động sản (BĐS), vị trí luôn là yếu tố cốt lõi tạo nên giá trị cho sản phẩm. Một sản phẩm được đánh giá là sở hữu vị trí tốt khi được bao quanh bởi hạ tầng hiện đại, đồng bộ; kết nối nhanh chóng với các tiện ích xung quanh. Vị trí này sẽ giúp nhà đầu tư dễ dàng cho thuê, chuyển nhượng với giá trị gia tăng theo thời gian.

Quy chiếu theo các tiêu chuẩn này, tòa tháp The Royce thuộc phân khu The Paris (Vinhomes Ocean Park) dễ dàng lọt “mắt xanh” của giới đầu tư khi sở hữu vị trí đắc địa hiếm có. Tòa tháp tọa lạc tại giao lộ Lý Thánh Tông - Đại Dương, ngay lối vào “Quận Trung tâm” Vinhomes Ocean Park, án ngữ cửa ngõ phía Đông Hà Nội.

The Royce nằm ngay tại cửa ngõ danh giá dẫn vào đại đô thị Vinhome Ocean Park.

Từ The Royce, cư dân chỉ mất 20-30 phút di chuyển là có thể đến mọi quận trung tâm của Hà Nội, sân bay quốc tế Nội Bài, hay các khu công nghệ lớn miền Bắc thông qua hệ thống hạ tầng đã hoàn thiện, như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Vành đai 3, cầu Vĩnh Tuy, nút giao Cổ Linh, Quốc lộ 5, cầu Đông Trù…

Vị trí “độc tôn” tại cửa ngõ Vinhomes Ocean Park 1 của The Royce cũng mang lại cho gia chủ tầm nhìn đắt giá - trực diện hướng về biểu tượng San Hô Đỏ - công trình kiến trúc nghệ thuật và phong thủy, biểu trưng cho sự trường tồn, thịnh vượng, kiêu hãnh vươn cao của Vinhomes Ocean Park.

Trong bối cảnh BĐS đang bước vào chu kỳ chọn lọc, dòng tiền thông minh có xu hướng tập trung vào các sản phẩm có khả năng giữ giá và sinh lời bền vững. The Royce chính là một tài sản tích lũy giá trị.

Đặc biệt, với nguồn cung giới hạn, The Royce đang tạo nên cơn sốt ngầm với các nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Giá trị tăng trưởng không chỉ đến từ vị trí mà còn nhờ thương hiệu chủ đầu tư Vinhomes, sự khác biệt trong thiết kế và hệ tiện ích đi cùng cơ hội khai thác kinh doanh đa dạng.

Tâm điểm phồn hoa gia tăng giá trị đầu tư

Vị trí kim cương cũng giúp nâng tầm phong cách sống tại The Royce khi nơi đây là trung tâm của một hệ sinh thái tiện ích đắt giá bậc nhất khu vực.

Tòa tháp nằm kề cận tòa nhà văn phòng thông minh TechnoPark - biểu tượng phát triển mới của khu Đông. Chỉ vài phút di chuyển, cư dân có thể tiếp cận hệ thống giáo dục danh tiếng như Đại học VinUni, trường Brighton College Việt Nam, hệ thống trường liên cấp Vinschool…

Tầm nhìn tuyệt đẹp từ căn hộ The Royce ra biểu tượng San Hô Đỏ.

Ngoài ra, cư dân còn thừa hưởng hệ thống tiện ích nội khu đặc quyền - nơi mỗi không gian đều được thiết kế để nâng tầm trải nghiệm sống cho gia chủ. Ngay trong tòa tháp căn hộ, chủ nhân The Royce có thể tổ chức những bữa tiệc sang trọng tại phòng tiệc hoàng gia The Royal Banquet, gặp gỡ đối tác tại phòng trà thượng lưu The Imperial Tea Lounge, rèn luyện thể chất tại phòng gym cao cấp The Prestige Gym hay tận hưởng những khoảnh khắc sum vầy cùng gia đình tại khu vui chơi trẻ em The Little Kingdom.

Tại The Royce, không gian sống không chỉ là nơi ở mà là tuyên ngôn về phong cách sống thời thượng.

Không gian sống trong mỗi căn hộ cũng được thiết kế theo chuẩn Royal Suite, với ban công kính rộng, hệ thống smarthome hiện đại, nội thất tinh tế và cách bài trí tôn trọng ánh sáng tự nhiên, tối ưu cho cảm xúc. Những đặc quyền dành riêng cho cư dân góp phần tạo nên không gian sống riêng biệt và đẳng cấp.

Sự riêng tư, an toàn và tinh tế của The Royce còn được đảm bảo bởi hệ thống an ninh đa lớp, đội ngũ quản lý chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn vận hành cao cấp từ Vinhomes. Điều này giúp mỗi cư dân yên tâm tận hưởng cuộc sống mà không phải lo lắng về các vấn đề an ninh thường nhật - một đặc quyền chỉ có ở các dự án cao cấp.

Anh Trần Hữu Nam, một nhà đầu tư có gần kinh nghiệm 10 năm tại thị trường Hà Nội, cho biết, lợi thế về vị trí, tiện ích của The Royce mang tới dòng sản phẩm cho thuê cao cấp, cũng là một tài sản có giá trị thanh khoản hấp dẫn trên thị trường.

“Giới chuyên gia, các gia đình trẻ tìm thấy tại đây không gian sống riêng tư, đẳng cấp nhưng vẫn có sự kết nối. Giữa lúc dòng sản phẩm căn hộ vẫn là hàng hot trên thị trường, thì đây là dòng sản phẩm đầu tư rất đáng “đồng tiền bát gạo”, nhà đầu tư nói.

Sở hữu vị trí kim cương, tầm nhìn biểu tượng, tiện ích đẳng cấp, The Royce là điểm đến cho những ai đang tìm kiếm một không gian sống định danh phong cách, một tài sản giá trị song hành cùng thời gian.