Trao chứng nhận cho trường công lập đầu tiên của Việt Nam đạt QS Stars 5 sao

(VTC News) -

Trong khuôn khổ chương trình, đại diện QS Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) trao chứng nhận QS Stars 5 sao cho Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB).

HSB là trường công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt mức 5 sao toàn diện theo hệ thống QS Stars, dựa trên 56 tiêu chí đánh giá chất lượng.

Đại diện QS Quacquarelli Symonds (Vương quốc Anh) trao chứng nhận QS Stars 5 sao cho HSB.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Bùi Thế Duy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ghi nhận những nỗ lực của HSB trong quá trình tự chủ, nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và hội nhập quốc tế.

PGS.TS Bùi Thế Duy nhấn mạnh, chứng nhận QS Stars 5 sao là minh chứng cho kết quả nhà trường đạt được sau 31 năm xây dựng và phát triển.

Định hướng nhiệm vụ thời gian tới, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đề nghị HSB tiên phong nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về khoa học quản trị, đáp ứng yêu cầu của bộ máy tinh gọn và cải cách hành chính.

Nhà trường cũng cần phát triển các chương trình đào tạo lãnh đạo, quản trị có tầm vóc quốc tế; đồng thời sớm tích hợp kiến thức về quản trị công nghệ, trí tuệ nhân tạo vào chương trình học.

Bên cạnh đó, theo PGS.TS Bùi Thế Duy, HSB cần chủ động nghiên cứu các vấn đề quản trị trong những lĩnh vực kinh tế mới nổi, như kinh tế không gian tầm thấp, quản lý thiết bị bay không người lái, điều phối giao thông và bảo đảm an ninh, an toàn.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng HSB cho rằng, những kết quả về kiểm định quốc tế, chứng nhận QS Stars, đào tạo, nghiên cứu và hợp tác quốc tế không phải là đích đến, mà là nền tảng để nhà trường tiếp tục đảm nhận những nhiệm vụ lớn hơn.

“HSB sẽ tiếp tục tham gia giải quyết những bài toán chiến lược của quốc gia thông qua tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo”, GS.TS Hoàng Đình Phi khẳng định.

Ra đời năm 1995, HSB được tổ chức theo mô hình tự chủ về học thuật, nhân sự và tài chính. Hoạt động đào tạo, nghiên cứu của trường tập trung vào hai hướng là Quản trị an ninh phi truyền thống và Quản trị kinh doanh tích hợp, trên ba trụ cột Quản trị, Công nghệ và An ninh.

100% chương trình đào tạo chính quy bằng tiếng Anh từ bậc cử nhân đến tiến sĩ của HSB đã được tổ chức kiểm định quốc tế ACQUIN của Đức đánh giá và cấp chứng nhận chất lượng.

Nhà trường cũng hợp tác với các học viện, nhà trường thuộc lực lượng công an và quân đội; thành lập Viện An ninh phi truyền thống để nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực an ninh phi truyền thống.

HSB hiện là đơn vị thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia Hiệp hội Phát triển giảng dạy doanh thương bậc đại học AACSB. Theo số liệu nhà trường công bố, 100% sinh viên các chương trình cử nhân có việc làm sau khi tốt nghiệp.