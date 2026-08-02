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Xuất bản ngày 02/08/2026 10:41 AM
Cập nhật lúc 10:44 AM ngày 02/08/2026

Danh sách 50 nước phải đặt cọc tới 20.000 USD khi xin visa Mỹ, không có Việt Nam

Phương Anh
Phương Anh
(VTC News) -

Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ áp dụng lâu dài chương trình yêu cầu ký quỹ khi xin thị thực (visa) đối với công dân của 50 quốc gia.

Theo quy định mới, người nộp đơn có thể phải nộp tiền bảo lãnh (đặt cọc) tới 20.000 USD để được cấp thị thực, theo thông báo đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register) ngày 31/7. Quy định áp dụng đối với thị thực B1 và B2, là các loại visa dành cho mục đích công tác và du lịch.

Theo thông báo, viên chức lãnh sự có quyền yêu cầu người xin thị thực thuộc diện áp dụng phải nộp khoản đặt cọc lên tới 20.000 USD như một điều kiện để được cấp visa, tùy theo đánh giá của từng trường hợp.

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela, năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Đại sứ quán Mỹ tại Caracas, Venezuela, năm 2019. (Ảnh: Reuters)

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết chương trình thí điểm này triển khai từ năm 2025, cung cấp đủ dữ liệu để kết luận rằng cơ chế đặt cọc này là công cụ hiệu quả trong việc buộc người được cấp thị thực tuân thủ các điều kiện nhập cảnh, đặc biệt là không lưu trú quá thời hạn cho phép.

Trong giai đoạn thí điểm, mức ký quỹ có thể là 5.000 USD, 10.000 USD hoặc tối đa 15.000 USD. Tuy nhiên, quy định mới sẽ bỏ mức 5.000 USD và nâng mức ký quỹ tối đa lên 20.000 USD.

Quyết định cuối cùng sẽ có hiệu lực từ ngày 3/8, khi chính thức được đăng trên Công báo Liên bang. Danh sách áp dụng gồm 50 quốc gia, trong đó 30 nước thuộc châu Phi.

50 quốc gia áp dụng nộp bảo lãnh thị thực Mỹ

Bộ Ngoại giao Mỹ xác định công dân của các quốc gia này cần phải nộp tiền bảo lãnh visa, theo danh sách cập nhật đến 13/5/2026 và ngày áp dụng thực hiện.

STTQuốc giaNgày áp dụng
1Algeria21/1/2026
2Angola21/1/2026
3Antigua và Barbuda21/1/2026
4Bangladesh21/1/2026
5Benin21/1/2026
6Bhutan1/1/2026
7Botswana1/1/2026
8Burundi 21/1/2026
9Cabo Verde 21/1/2026
10Campuchia 2/4/2026
11Cộng hòa Trung Phi 1/1/2026
12Bờ Biển Ngà 21/1/2026
13Cuba21/1/2026
14Djibouti21/1/2026
15Dominica21/1/2026
16Ethiopia2/4/2026
17Fiji21/1/2026
18Gabon21/1/2026
19Gambia11/10/2025
20Georgia2/4/2026
21Grenada2/4/2026
22Guinea1/1/2026
23Guinea-Bissau1/1/2026
24Kyrgyzstan21/1/2026
25Lesotho2/4/2026
26Malawi20/8/2025
27Mauritania23/10/2025
28Mauritius2/4/2026
29Mông Cổ2/4/2026
30Mozambique2/4/2026
31Namibia1/1/2026
32Nepal21/1/2026
33Nicaragua2/4/2026
34Nigeria21/1/2026
35Papua New Guinea2/4/2026
36Sao Tome và Principe23/10/2025
37Senegal21/1/2026
38Seychelles2/4/2026
39Tajikistan21/1/2026
40Tanzania23/10/2025
41Togo21/1/2026
42Tonga21/1/2026
43Tunisia2/4/2026
44Turkmenistan1/1/2026
45Tuvalu21/1/2026
46Uganda21/1/2026
47Vanuatu21/1/2026
48Venezuela21/1/2026
49Zambia20/8/2025
50Zimbabwe21/1/2026

Chính quyền Trump: Giảm tình trạng ở quá hạn visa

Chính quyền Mỹ cho biết chính sách này nhằm giảm tình trạng người nước ngoài ở lại Mỹ sau khi thị thực hết hạn.

Tuy nhiên, một số tổ chức cho rằng quy định sẽ khiến nhiều người có nhu cầu đi lại hợp pháp ngần ngại đến Mỹ do chi phí tăng cao. Các tổ chức cũng chỉ trích rằng chính sách siết chặt nhập cư của Tổng thống Donald Trump có thể tạo ra môi trường thiếu an toàn đối với các nhóm thiểu số và có nguy cơ dẫn tới tình trạng phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc.

Về phía mình, Tổng thống Trump bảo vệ các biện pháp này, cho rằng chúng là cần thiết để tăng cường an ninh quốc gia.

Chính quyền của ông cũng áp dụng nhiều loại phí mới với mức cao đối với một số loại thị thực, đồng thời tăng cường kiểm tra hoạt động trên mạng xã hội của người xin visa cũng như những người nhập cư đang sinh sống tại Mỹ.

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