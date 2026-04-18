Hàng chục người ở Nghệ An nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì

Ngày 18/4, Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, đơn vị đang tiếp nhận và điều trị nhiều trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì mua tại một tiệm trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, từ sáng 17/4 đến sáng 18/4, các bệnh nhân nhập viện rải rác, sau đó tăng nhanh vào buổi tối. Hầu hết người bệnh xuất hiện các triệu chứng như nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, một số trường hợp kèm sốt cao.

Một bệnh nhân bị ngộ độc đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa Diễn Châu

Được biết, hiện Bệnh viện Đa khoa Diễn Châu đang điều trị cho 25 bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm. Trong đó, 20 trường hợp có ăn bánh mì tại tiệm bánh Q. (xã Diễn Châu); 5 trường hợp còn lại sử dụng các loại thực phẩm khác như bánh ngọt, xoài, dứa, ốc xào nên chưa xác định rõ nguồn gây ngộ độc.

Hiện toàn bộ bệnh nhân vẫn đang được theo dõi, điều trị tại bệnh viện. Một số trường hợp sức khỏe đã ổn định, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục giám sát do các triệu chứng tiêu hóa còn diễn biến phức tạp.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh liên quan, đồng thời lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Ngộ độc thực phẩm, còn gọi là ngộ độc thức ăn hay trúng thực, là tình trạng gây ra do ăn, uống phải thức ăn, nước uống bị nhiễm khuẩn, nhiễm độc hay những loại thực phẩm bị biến chất, ôi thiu, có chất bảo quản, chất phụ gia... Bệnh có thể gây nguy hại đến sức khỏe của con người và sẽ khỏe hơn sau vài ngày được điều trị.